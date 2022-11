Saisie ou mise sous séquestre de l’Ocean Viking

@Eric F

Salut à toi

La j’avoue que ton article enfin venant de toi me troue le c...

Mais c’est pas un reproche, bien au contraire ^^



Oui ces gens (ceux de ces Ogns) sonts des criminels, des passeurs et des mafieux.



C’est démontré via une palanquée d’enquetes (Italie, Usa, etc...)

et meme de journaux meme du camp du bien pro immigration comme un article du « Monde » qui expliquais le gros conflit que ces bateaux ont eu avec les gardes cotes Syriens car ils violaient en plus les eaux internationales.



Encore une preuve que ces gens sonts des mafieux,

ils ont refusé un commité de surveillance extérieur,

si ils etaient de bonne foi il est évident que rien que pour la publicité des bonnes pratiques ils l’auraient accepté sans discuter car lorsqu’on a des bonnes pratiques et de plus en voulant se faire passer pour des altruistes désinterressés, on ne chache jamais sur ne exellente publicité gratuite qui incitera aux dons



Je continue

Ils vonts depuis le fameux tracage -Vie la GPS des bateax) qui démontrais via par une assoc d’enqueturs américains de l’époque, puis publiée dans le new york time (de memoire c’est vieux) , les types qui ont enquété ont utilisé les balises GPS de ces bateaux, c’est imparable pour savoir ou se situe à l’instant T un bateau

Pour expliquer aux lecteurs , c’est un peu le meme systeme pour eviter à la base les collisions etc... que le systeme aerien qui existe et que nous voyons en temps réel ce qui permet de savoir ou est un vol donné à un instant t



Depuis avoir été piégé par les balises GPS, ils les désactivent pour que personne (GVt, enqueteurs etc) ne sachent ou il se trouvent des qu’ils sortent de la légalité et le respect des frontieres maritimes, sinon il est évident que ces balises ne sonts pas désactivées par le reste de la flotte maritime.



C’est un scandale, toute cette histoire est scandaleuse, j’espere au passage que jusqu’au gouvernants qui eux ne peuvent pas ne pas savoir que tout ce petit monde finira derriere les barreaux, que les familles des migrants dcds en mer porterot plainte pour mise en danger de la vie d’autrui et demanderons comme les Juifs déportés via la SNCF de l’epoque une somme conséquente aux peuples et gvt qui cette fois contrairement aiu passé à travers leur vote élu des gens qui cautionnent ce genre de pratiques insoutenables, immorales qui rapopellent l’epoque de Joséphine de Beaharnais (cad l’esclavage appellons un chat un chat)

Ou n’agissent pas pour la faire cesser derechef



Il est grand temps aussi de condamner exessivement lourdement les patrons, enfin les négriers qui emploient ces gens la,tout aussi responsables que les passeurs que l’est le receleur pour le voleur, l’u est associé implicitement à l’autre, d’ou le code peinal en la matiere



C’est bien l’ensemble de cette chaine mortifere et irresponsable qu’il faut résolument briser, sinon en plus sans etre grand visionnaire il est évident que coutera bonbon pecunierement à nos enfants, tous nos enfants y compris les enfants d’immigrés qui devrons TOUS régler la note que ces gens la aurrons crée



L’histoire du transport via la SNCF via les camps le démontre, c’est souvent long la justice mais elle finira par passer, et ne vois juste pas sur ce coup la comment ne pas etre condamné vu que cetais tres limite sous l’occupation (voir ici p ex)

Et nous passeronc en plus cette fois pour ce que nos sommes et la honte nous guette tous, cf

"Mais au vu des enjeux financiers de ces contrats (des dizaines de milliards de dollars), pour la SNCF mais surtout pour son fournisseur de trains Alstom, la direction de la compagnie ferroviaire a choisi de se repentir publiquement...."

(Alors qu’ici vous notez qu’elle etais à l’époque SOUS l’occupation Nazie !!)



Il n’est donc pas tres difficile d’imaginer l’ampleur des sommes qui devrons etrent versées car cette fois dans la défense nous ne pourrons évoquer d’etre ou d’avoir etée sous l’occupation, encore moins de ne pas savoir, car tous les rapports seronts present pour charge de preuve (Il c’est juste et d’usage que les parties civiles invoquent les pieces à chage), bref nous allons prendre cher et se cacher sous un pretexte d’humanisme, d’humaniuté etc au vu des pieces ne passera pas.

C’est une des raisons pourquoi l’Australie qui à senti venir le vent d’une histoire silmilaire et comme nous avec de tres nombreux déces à l’époque à déclaré et tout mis en place pour eviter d’etre accusée de telles négigeances ou de mise en peril de la vie d’autrui, plus un seul gus ne s’est noyé depuis 2012, car lorsque quelqu’un veut immigrer en Australie, seule la voie légale est possible en en respectant scrupuleusement l’ensemble des points requis, et l’immigration est importante en Australie, mais forcément légale.



Si cette immigration meurtiere existe en Europe, c’est forcément que certaines personnes (et pas une.. toute ne chaine à de multiples échelons)

y trouve un immense interept pecunier... ou autres interets pour diverses raisons.



Cette histoire va encore se finir sur le dos de pauvres gens car la devise ce ces gens est

privatisation des profits (ce qui est le cas) et pour ne pas changer

on nationalise les pertes (cad les futirs dédommagement envers les victimes et peut etre meme les pays d’ou ils sonts partis, car les coupables se serons évaporés vers d’autres lieux ou ils serons innattaquables juridiquement comme C Ghon qui se planque avec ses x nationalités au Liban et est inexpulsable )

Bon j’suis long mais j’évoqiue aussi le futur jridique q’il risque de nous arriver si nous ne reagissons pas, Nous avons par exemple étés condamnés par l’europe via des associations rien que pour la qualité de l’air à verser des sommes conséquences alors que cela implique un ensemble d’excuses possibles, et sur l’esclavage croyez moi, la nous n’en aurons aucune de valable, et j’y compte bien au passage que la France et les pays qui y ont participé, soient tres lourdement condamnés pour ces pratiques, rien que à titre d’exemple.