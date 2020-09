Saisissons le CSA contre la désinformation méthodique sur la COVID

Le journalisme d’investigation est mort, de jeunes journalistes inexpérimentés oublient de vérifier leurs sources (les vieux sénateurs comme Jommier, également)

J’ai saisi le CSA et vous invite de faire de même !

SITE : https://www.csa.fr/Mes-services/Alertez-nous-sur-un-programme2

Emission journal TF1 19/09 20H15

Une jeune journaliste a présenté au nom de la lutte contre les fausses nouvelles, une série de…fausses nouvelles.

Elle a repris la stratégie mensongère d’un carabin, Nathan Peiffer Smadja.

🔥Merci @Samelgadir d'avoir parlé de mon travail au JT 20h @TF1



Il faut continuer de lutter contre les foutaises avec des arguments factuels, c'est ce qui va convaincre les gens



Fini pour #Hydroxychloroquine dans #COVID__19 mais la recherche continue et les vaccins vont arriver pic.twitter.com/OOlJF1fEkr — Nathan Peiffer-Smadja (@nathanpsmad) September 19, 2020

Nathan Peiffer-Smadja a commencé ses études de médecine en 2006, mais ne serait toujours pas titulaire d’un doctorat. La presse le présente pourtant comme un « médecin infectiologue ».

Son acte principal récent a été de promouvoir une pétition non aboutie (3261 signataires) contre le Dr Perronne. De plus c’est un étudiant lié à Yazdan Yazdanpanah, un des membres du Conseil Scientifique et historiquement proche du laboratoire Gilead.

Le carabin avoue lui même que beaucoup de moyens ont été consacré à discréditer la chloroquine

🇫🇷 BREAKING - Quand Nathan Peiffer-Smadja@nathanpsmad

avouait qu’énormément de moyens ont été mobilisés pour discréditer l’#Hydroxychloroquine !pic.twitter.com/VyhhO2ps1f — Asclépius (@medicalfollower) August 30, 2020

Sa « méta analyse » de la fin aout avec Thibault FIOLET ne collectait que les « études » anti hydroxychloroquine, oubliait les autres. Il récidive en inventant de fausses informations sur les pays qui soignent avec la chloroquine.

Vérifiez vous-mêmes qui est le menteur ?

Chine+Inde et Russie, Maroc, Sénégal… ON EST DEJA à près de 4 milliards mais il y a aussi ceux que présentent les clowns comme des pays anti HCQ

Précisons que la Chine approuve la chloroquine (au lieu de l’hydroxychloroquine) contre la covid-19

Pour les autres pays, c’est plus simple. Il est partout possible d’être soigné à l’hydroxychloroquine !

SUISSE 40% des patients

https://www.rts.ch/info/sciences-tech/11353756-lhydroxychloroquine-largement-prescrite-en-suisse-jusqua-maintenant.html

Belgique récemment réhabilitée

https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/la-belgique-rehabilite-l-hydroxychloroquine/article-normal-50183.html

Italie réhabilitée et recommandée depuis le17 mars

http://www.francesoir.fr/interview-exclusive-pr-andrea-savarinon-lhydroxychloroquine-objet-dune-bataille-politique-aux-USA

Portugal

Massivement utilisée et réhabilitée

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.26.20056507v1

Au Portugal, on utilise la chloroquine, sans polémiques

https://portugalenfrancais.com/portugal-utilise-chloroquine/embed/#?secret=LFKXdB3Xd1

Allemagne : possible même Libe le confirme, déconseillé par Koch ; lallemands cherchent prioritairement un vaccin allemand

https://www.liberation.fr/checknews/2020/05/06/covid-19-les-medecins-allemands-peuvent-ils-prescrire-librement-de-l-hydroxychloroquine_1786978

Japon : rarement

Les Japonais peu touchés utilisent un antiviral japonais, l’avigan

https://www.ouest-france.fr/sante/ebola-avigan-la-pilule-de-fujifilm-porteuse-despoir-3224018

Corée oui dans le guideline, elle a été massivement autorisée, le remdesivir semble être conseilléun moment.

Les indications ci dessous témoignent de la véracité des affirmations de Raoult sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine.

Cas et mortalité par pays, utilisation de l’hydroxychloroquine est elle difficile (NON), possible (OUI) ou variable (Etat fédéral, libre prescription du médecin)

PAYS CONFIRMÉ DÉCÈS CAS-FATALITÉ DÉCÈS / 100K POP. Pérou NON 716 670 30 470 4,3% 95,25 Belgique Non 92 478 9 923 10,7% 86,88 Espagne Non 566 326 29 747 5,3% 63,67 Equateur non 116 451 10 864 9,3% 63,59 Chili non 432 666 11 895 2,7% 63,51 Royaume-Uni non 367 592 41 712 11,3% 62,74 Brésil variable 4 315 687 131 210 3,0% 62,64 USA variable 6 485 214 193 693 3,0% 59,20 Italie OUI récent 286 297 35 603 12,4% 58,91 Suède non 86 505 5 846 6,8% 57,41 Mexique non 663 973 70 604 10,6% 55,95 France Non 402 811 30 902 7,7% 46,13 Colombie NON 708 964 22 734 3,2% 45,79 Pays-Bas VARIABLE 84 709 6 291 7,4% 36,51 L’Iran OUI 399 940 23 029 5,8% 28,15 Canada NON 138 164 9 220 6,7% 24,88 Suisse Var 46 704 2 020 4,3% 23,72 Roumanie oui 102 386 4 127 4,0% 21,19 le Portugal OUI 63 310 1 860 2,9% 18.09 Russie OUI 1 053 663 18 426 1,7% 12,75 Arabie Saoudite OUI 325 050 4 240 1,3% 12,58 Israël OUI 152 722 1 103 0,7% 12,42 Allemagne VAR 260 817 9 352 3,6% 11,28 Inde OUI 4 754 356 78 586 1,7% 5,81 Maroc OUI 84 435 1 553 1,8% 4,31 Algérie OUI 48 007 1 605 3,3% 3,80 Grèce OUI 13 036 302 2,3% 2,82 Chine chloroquine 90 294 4 736 5,2% 0,34

https://pgibertie.com/2020/09/15/le-senateur-bernard-jommier-ment-devant-la-commission-denquete-du-senat/

https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality

