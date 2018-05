SAMU : une faute inadmissible...

@Pere Plexe

si l’on ne cherche pas les causes.

Et c’est toujours ainsi avec ce genre d’articles racoleurs. On hurle avec les loups, on bêle avec les moutons, on ne cherche jamais à comprendre et encore moins à expliquer ce qui se passe.

Il y a beaucoup à dire sur les services d’urgence, en ville et en zone rurale, les moyens, les fonctionnements, les dysfonctionnements. Mais il faut du temps et des moyens pour faire une enquête sérieuse, ce n’est pas un truc qu’on peut faire assis derrière son ordinateur.

Jeter le discrédit sur toute une profession à cause d’un malheureux fait divers, même s’il y a eu faute (personnelle, collective) c’est très facile !