Sans métapolitique, les Républicains n’ont plus d’avenir

@À rebours



Ils ne sont plus gaullistes depuis Pompidou, sinon, ils seraient pour l’indépendance et la souveraineté de la France et rejoindraient l’ UPR.







Les Communistes non plus, ne sont plus communistes depuis l’époque de Mitterrand. Communistes et Gaullistes étaient les seuls à s’opposer à l’ Europe, ils sont devenus plus européistes les uns que les autres !