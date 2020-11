SARKO : Le Revenant ?

S' il arrive dans un délai assez court à se décrocher les casseroles qu'il traîne aux pieds depuis des années, çela semble en prendre le chemin, on risque d'assister au retour de Sarkozy au premier plan.

Sarkozy candidat à l'élection présidentielle, c'est devenu possible.

Bien sûr pour le moment il prétend ne pas vouloir pas se présenter, il dit non aujourd’hui car il se méfie des chausse trappes inévitables qui qui l'attendent car il sait que cela renforcerait la pression judiciaire qui le traque depuis 7 ans et il a retenu la leçon Fillon. Libéré de ses casseroles, et c'est une condition sine qua non, et devant la situation du pays, il décidera de se présenter en sauveur de la nation prétendant faire le sacrifice de sa personne, et non par ambition personnelle, bien sur cela va sans dire !

Pour mieux comprendre l'éventualité de son retour, il faut regarder le panorama actuel de l'opposition.

L'opposition est devenue un désert de l'action et de la pensée, de quelque côté que l'on tourne son regard aucune crédibilité, aucun projet, aucun candidat qui donne l'impression de pouvoir incarner la fonction

A gauche que se passe-t-il ?

Un Mélenchon qui était il n'y a guère un opposant crédible se suicide de déclarations en déclarations, en plongeant dans une position islamo gauchiste inaudible. Ses positions sur l'immigration, la proximité de certains de ses proches avec des mouvements indigénistes, décolonialistes, racialistes, sont aussi en contradiction avec ce que veut et pense une grande majorité de Français. Dans les sondages, il continue de s’effondrer estimant en contre courant que la laïcité est la haine des musulmans.

Un PS qui lui est en voie de désagrégation, personne de pertinent et de rassembleur pour le ressouder et le dynamiser.

Des écologistes trop dispersés et souvent adeptes d'un écologisme répressif redouté par les Français moyens. A peine élus à la tête de grandes villes, ils vont de déclarations ridicules en prises de positions absurdes déclenchant la réprobation générale.

Quelle est le panorama politique à droite

le RN

Une Marine Le Pen, dont le programme peut séduire beaucoup de monde, mais esseulée. Aucune chance, je pense si elle se retrouve face à Macron, qui va s'en servir d’épouvantail pour être réélu par défaut. Il lui serait impossible en outre de réunir une majorité en son nom, ce qui est dissuasif. Donc un duel à éviter à tout prix.

Le LR

Recherche chef désespérément et candidat crédible, certains sont partants mais peu charismatiques, d'autres seraient plus crédibles mais dansent le tango, un pas en avant deux en arrière, j'y vais peut-être, mais j’hésite beaucoup, je vous le dira plus tard, peut-être. C'est le cas de François Baroin qui aurait pu faire un candidat crédible.

La chance de la droite serait une union des droites, mais les ego sont plus importants que l'avenir du pays.

Alors quel espoir de vaincre Macron qui devant cette parodie d'opposition se réjouit et prépare sa réélection ?

Un homme providentiel qui surgirait à la dernière minute, ou un homme du passé, ayant encore de nombreux partisans qui ferait un retour sur le futur ?

Alors c'est là que notre Sarkozy intervient. L'homme qui peut changer le destin du « désert des tartares » livre de chevet de Mitterrand.

Il attend que la déclaration de Ziad Takieddine ait produit les effets escomptés.

On se souvient que cette affaire lui avait fait perdre les primaires.

Pour éviter la même mésaventure et connaissant maintenant les inconvénients de cette formule, le parti pourrait en faire l'économie.

Cet homme encore en pleine forme et blanchi sous le harnais, pourrait empêcher ce duel Macron-Marine le Pen voulu par les deux, duquel Macron est persuadé qu'il sortirait encore vainqueur.

Alors là il lui faudra un programme très précis , mais cela Sarkozy saura le faire.

Garantir le triptyque d'actions indispensables attendues par les français, immigration, identité, sécurité. Sûrement s'appuyer pour cela sur la caution du référendum, mais en tout état de cause, ne pas sous estimer le redressement économique du pays qui s'impose après un telle crise. Mais n'est-il pas rompu aussi à cet exercice.

Puis sur le plan des institutions, des mesures qui leur donnent plus de démocratie et plus de volonté de concertation du peuple. Là il saura faire, il a déjà annoncé qu'il était pour un moratoire sur l'immigration, première pierre sur la construction du chemin de son programme sans oublier les facettes sociales, économiques et sécuritaires qui l'attendent.

Homme providentiel ou retour de Sarkozy, seules possibilités pour battre Macron. Un feuilleton passionnant à suivre d'autant plus que sauf inversion peu probable de la tendance actuelle, la place de finaliste au deuxième tour dans les eux cas pourra être synonyme de succès, car on pourrait s'orienter vers un ''TSM'', tout sauf Macron en 2022.