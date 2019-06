« Sauver la planète » mon c.. !

Aux dernières élections européennes, 13,5% de naïfs ont voté pour les EELV, dits "les écologistes", lesquels ont surfé sur le slogan on ne peut plus globaliste du "Sauvez la planète".



Tous ces gens, jeunes ou moins jeunes, ont marché (des macron-marcheurs, mais verts ?) dans les rues "Pour le Climat", tous épris de justice verte et se sentant chacun.e.s comme des Superman.e.s (pardon : Super.wo.m.a.e.ns, enfin.. je sais plus) , qui par leur volonté courageuse sauveront les terriens du cataclysme annoncé... (musique Star Wars)



Mais de quelle apocalypse écologique nous parle-t-on ? Quelle est cette nouvelle Peur Millénaire, fabriquée par une nouvelle religion écologiste qui ne dit pas son nom afin d'acculer ses moutons-électeurs vers ce vote de rédemption suprême ? Peut-on me dire précisément à quel moment la planète Terre va exploser sous le poids des déchets, concrètement parlant, je ne vois pas ?



Les pauvres moutons saturés de propagande progressiste ne réalisent même pas scientifiquement que la Terre, même si nous ne faisions AUCUN, je dis bien AUCUN effort sur l'eau, les déchets, même toxiques , et même sur le nucléaire, survivrait largement en tant que planète tellurique qu'elle est à toutes nos expériences funestes. Allez soyons fous, allons jusqu'au scenario ultime où tous les supertankers déverseraient leur pétrole dans l'océan jusqu'à la dernière goutte, et où TOUTES les centrales nucléaires du monde et toutes les bombes nucléaires exploseraient en même temps... Et bien quoi, la Terre va disparaitre ? Non seulement la Terre ne va pas disparaître, mais beaucoup de formes de vie survivront à tout cela, et même (malheureusement ?) quelques rescapés homo post sapiens. La bonne vieille Terre en aura vécu d'autres, bien pire, comme les ères volcaniques qui étaient largement plus destructrices, ou des extinctions d'espèces en masse, comme celle des dinosaures, extinction qui a permis d'ailleurs de renouveler la chaîne alimentaire des êtres vivants, et qui a profité par là même à l'apparition de l'humanité (je n'ose plus dire "de l'homme" de peur de contrarier un.e progressiste).



On peut donc se demander, l'humanité faisant trop de dégât par son progressisme meurtrier de plus en plus encouragé par l'élite : qu’est-ce qui sauverait finalement mieux la planète que l'éradication pure et définitive de l'humanité elle-même, afin de repartir sur de bonnes bases et de laisser la place à de futures espèces plus écologiques ? La vraie formule qu'ils aurait dû employer pour être sincère, logique et en accord avec eux même aurait dû être "Éradiquons l’humanité, suicidons-nous tous !". Alors là oui, les écolos seraient cohérents, je n'aurais plus d'objection didactique contre ce mouvement, et j'aurais peut-être même de la sympathie, même si cela ne suffirait pas pour que je vote pour eux, puisque leur cause en seraient toujours aussi mortifère.



Il reste que ce "Sauvez la planète" est un d'abord slogan mensonger, parce qu'il obéit à des intérêts court-termiste de dégâts sur quelques siècles (avant que le système ne s'effondre de lui même et repartir de zéro) alors que la planète a une vie de plusieurs milliards d'années. Même une formule "Sauvez la vie" serait également un mensonge, puisque comme énoncé ci-dessus la Vie n'a pas attendu l'homme pour arriver et ne finira pas avec lui.



Alors qu'est-ce qu'on essaie de protéger derrière cette formule pour les naïfs ? Éventuellement un "Sauvez l'humanité", si l'on veut être sincère , et ne pas leurrer son monde avec des formules trompeuses. Mais un "Sauvez l'humanité", en ces temps antispécistes et vegans, aurait semblé trop égoïste et ethno-réducteur, et aurait fatalement trahi le péché d'orgueil qui se cache derrière ce "Sauvez la planète", clamé comme si l'homme était la créature suprême au centre de l'Univers et dont tout dépendrait.

Pour ne pas sembler anthropo-centré, le camp mondialiste, via EELV , a donc mis donc la tête des gens, les plus malléables en général (beaucoup de jeunes y croient), cette phrase : "Sauvez la planète". Ça fait bien, ça claque, comme un bon slogan publicitaire qu'il est, faux et masquant finalement des conséquences inverses au slogan proclamé.



Ce "Sauvez la planète" est aussi et surtout une propagande politique, qui flatte l'égo de l'électeur moyen, écrasé sous ses dettes et qui ne peut que se raccrocher à ce mensonge salvateur pour retrouver son honneur perdu, sa raison de vivre. Mensonge qui protège en coulisse certains intérêts financiers court-termistes mais pas forcément ceux des gogos qui ont défilé dans les rues pour le climat ou qui ont voté pour EELV... Car ce sont ces gogos qui vont payer la facture écologique, et non pas les grands groupes industriels.

En effet la classe moyenne est non seulement le plus grand réservoir à fric, mais aussi est opportunément divisée et donc ne peut se défendre, contrairement aux multinationales qui savent passer des alliances, et qu'on ne peut soumettre à la taxation avec seulement des slogans débiles. Ce sont des années de combat juridique qui ont permis d'arracher quelques millions d'euros d'impôts aux GAFAM, alors qu'avec le bon peuple, il suffit d'un "Sauvez la planète", et c'est lui qui réclamera des taxes, en souriant s'il vous plaît !



Toute la propagande néo-écologique s'appuie sur les pensées libérales, libertaires, progressistes, consuméristes (l'enfant lui-même, adopté ou conçu, devient un produit), et donc productivistes, globalistes, pro migratoires à l'envi, avec tous les effets de pollution que cela induit, sans parler de la sécurité des personnes et des êtres vivants au sens large, animaux et végétaux inclus. Le mouvement écolo, un groupuscule décroissantsite confidentiel dans les années 70, n'aurait pas pu monter à ce point dans la popularité (13,5%) sans le détournement et l'appui médiatique 7J/7 des médias et instituts de sondages, des autorités (États et collectivités), et piloté de loin par les banques, qui trouvent ce programme finalement compatible avec leur empire global d'asservissement des peuples.



Je passe sur la polémique Réchauffement Climatique, qu'on soit d'accord ou non avec sa théorie : il existe réellement des urgences écologiques à régler.

Mais la question est : ce combat doit-il être mené par le camp progressiste, c'est-à-dire par l'oligarchie bancaire ? Est-ce qu'on doit laisser ce camp, qui abrite les intérêts des puissants, responsables des pollutions diverses, être à la fois juge et parti ? Car en pratique, il l'est.



Et les naïfs qui ont défilé pour le climat et qui ont voté EELV auront bientôt comme récompense une nouvelle taxe sur l'air qu'ils respireront : après l'essence, l'eau, un nouvel impôt sur l'oxygène représentera l'asservissement ultime du Mammon sur les hommes, la taxation sur le fait de vivre, de simplement exister.



On commence même à faire culpabiliser les européens de souche d'avoir des enfants, et que ne pas avoir d'enfants seraient un "geste" écologique (Yves Cochet, dans l'Obs du 03/01/2019). Mais en martelant d'un autre côté qu'il faut absolument rajeunir la population européenne et donc "importer" encore plus de migrants pour payer nos retraites (au passage : cela la paye-t-il vraiment ?) . On doit donc faire moins d'enfants européens, mais à quoi cela sert-il si d'un autre côté on encourage l'appel d'air migratoire de l’Afrique vers l’Europe pour "compenser ces naissances manquantes européennes" (Merkel) ? Surtout que cet appel d'air dissuade les africains de réussir leur vie en Afrique, en rendant la seule réussite matérielle possible dans ce schéma la migration vers l’Europe (Stephen Smith, la Ruée vers l’Europe, 2018).



Attardons-nous juste instant sur quelques rubriques du programme EELV.



https://eelv.fr/bienvivre/



Le 1er chapitre de la dernière partie de leur programme s’appelle "Pour une démocratie globale"...



Qui a su lire, derrière ce précepte déjà entendu ailleurs (dans la bouche de Georges W. Bush par exemple mais formulée différemment), une volonté de nouvel ordre mondial imposé sur tous les peuples, et qui serait plutôt à lire "Pour une dictature mondiale" ? Qui a lu d'ailleurs - tout court - le programme EELV avant de voter pour eux , juste parce qu'on est jeune (dans notre tête pour certain.e.s), qu'on est Peace and Love et qu'on aime les pommes bio ? Pas grand monde, hélas, parmi ces 13,5% de hipsters et autres bobos contents d'avoir fait par leur vote un éco-geste pour la planète" complètement apolitique. (car "la politique c'est beurk") Quand on est apolitique, on ne lit pas les programmes.



Programme complètement apolitique, vraiment ? Avant de finir par tomber le masque avec l'adage globaliste "Pour une démocratie globale", le programme EELV commence par s'attaquer aux traditions familiales, en accompagnant bien comme il faut la "transition sociale familiale" commencée avec le divorce et l'éclatement de la famille traditionnelle dans les années 80, mais que EELV poursuit en 2019 en encourageant sa destruction par la "reaffirmation" de nouveaux "droits" inventés par les think tanks progressites : le droit à travailler, le droit à divorcer, le droit à avorter son enfant, le droit à louer son corps, le droit à mourir dignement (à se suicider), le droit à se déraciner de son pays et devenir migrant, etc...



En fait, dès qu'une souffrance induite par l'oligarchie bancaire et sa société consumériste survient, les progressistes la maquillent et la baptisent en "Droit à" et hop c'est bon ! les gogos l'acceptent comme un nouveau malheur béni, puisque c'est un droit : la preuve ils ont voté pour, et ils se battront bec et ongles pour conserver ce droit à être malheureux jusqu'au bout, au nom des droits de l'homme !



Pour la gauche traditionnelle PS et FI, ce même faux combat est un vieux leurre datant de Mitterand : le combat contre le capitalisme étant admis comme vain, la nouvelle gauche a occupé ses ouailles avec un nouveau leurre : le combat droit de l'hommiste / féministe / écologiste, à défaut de se battre contre leur condition d'esclave du capitalisme. Sachant que ces nouveaux combats sont typiquement pro-capitalistes et ont été marketés par l'oligarchie bancaire, mais passons sur cette première absurdité.



Pour ce qui est la gauche-féminisme ou de la gauche-diversité, certains commencent à ouvrir les yeux en s'apercevant qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assis.



Mais pour la gauche- écolo... je ne comprends pas que personne ne l'ait dit avant : expliquez-moi, les EELV, en quoi ces nouveaux droits artificiels sont en accord avec votre "Sauver la Planète" ?



Extrait du programme EELV :

Famille

"Sécuriser et reconnaître toutes les familles, notamment celles dont un enfant est né par PMA (procréation médicalement assistée) ou par GPA (gestation pour autrui)"

"Régler la question du mariage des couples binationaux en réaffirmant que le mariage pour tou.te.s les concerne également."

Justice

"Une réforme de la justice antiterroriste : Les peines planchers et la rétention de sûreté seront abrogées. Afin de désengorger les tribunaux, certains délits seront dépénalisés."

Migrations

"Le « droit à la mobilité », qui figure dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (article 13), est un élément fondamental de la liberté de chaque être humain."

"La France doit accueillir un nombre plus important de personnes réfugiées venues directement d’un premier pays d’asile, et retirer les clauses migratoires des accords bilatéraux."

"Dépénalisation du séjour irrégulier."

"Fermeture des prisons administratives que sont les centres de rétention et les zones d’attente"

"Abrogation du délit de solidarité"

"Procéder en continu à la régularisation de la situation administrative des étranger.ère.s présent.e.s sur notre territoire, et de ne pas accepter l’arbitraire et les disparités de pratiques entre les préfectures"

"Suspension du renvoi des demandeur.se.s d’asile dans le pays de première entrée dans l’Union européenne,"

"Mise en place de centres d’accueil de taille humaine et de proximité sur tout le territoire pour les personnes qui arrivent de pays en guerre ou gouvernés par des dictatures sanguinaires."

"Fin de la mainmise du ministère de l’Intérieur sur les directions ministérielles les concernant (travail, visas, nationalité, etc.)"

On comprend à la tournure idéaliste des phrases (les justiciers contre les "sanguinaires"), et aussi à l'écriture inclusive (ça fait civilisé), que les EELV sont finalement des progressistes (Macron) déguisés qui rallieront leur maison-mère au 2ème tour de la présidentielle. Jusque là pas de surprises. D'ailleurs on réalise mieux la collusion du pouvoir progressiste avec les médias dès que les politiques ont pour conjoint dans la vie privée des journalistes. Finalement d'après l'actualité, le bon score de M. Jadot ne fait pas exception à la règle... Bref.



Au final le camp progressiste a le monopole des idées écologistes. Comme Mitterrand avait le monopole du cœur. Un parti écolo de droite, conservateur et pro paysan, serait mal vu par l'intelligentsia médiatique, et donc n'existe pas. La droite doit rester un épouvantail à idées.



Mais passons ce détail et creusons un peu les "idéaux" EELV avec une logique économique, voire scientifique : militer comme ils le font pour ce factice "droit à la mobilité" inventé par les multinationales via leurs medias aux ordres pour faire baisser les salaires, n'est-ce pas contradictoire avec leurs aspirations sociales (idem pour la France Insoumise) mais surtout écologiques ?



A chacun de calculer l'impact environnemental des allers-retours de biens et personnes entre l'Afrique et l'Europe réalisé pour chaque individu par an, ainsi que la généralisation de pratiques non écologiques de certains nouveaux arrivants sur le territoire européen... (je ne parle pas de l'eau gaspillée par certains avec l'ouverture sauvage des bouches à incendie pour se rafraîchir, mais du comportement éco-responsable d'un individu lambda qui serait correct au quotidien)



Le plus étonnant est cette "fin de la mainmise du ministère de l’Intérieur sur les directions ministérielles les concernant (travail, visas, nationalité, etc.)".

Mais M. Jadot, qui va alors décider si tel migrant doit être régularisé pour rester en Europe ? l'UE ? Auchan ? Bouygues ? Google ? Obama ? On sait pas.



Derrière les promesses de pommes bio se cachent finalement bien de pépins, bio ou non...