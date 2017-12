Savez-vous parler le Biofrançais ?

L’actualité nécrologique hexagonale envahissante ces derniers jours ne nous avait pas permis de saluer l’action salutaire et novatrice des élus écolos qui ne se contentent pas de traquer sans relâche les perturbateurs endocriniens mais dépolluent la langue française en la débarrassant de ses odieuses scories machistes.

En effet, les élu.e.s EELV de la ville de Paris, et nous arrêterons là notre infime apport à la promotion de l’inclusivité car nous n’en sommes qu’au niveau de la petite section de l’école maternelle et paternelle, ont émis le vœu sans attendre le 1er de l’an de rebaptiser les Journées du Patrimoine en "Journées du Matrimoine et du Patrimoine".

C’est à Joëlle Morel écolo valeureuse qui méritait bien son quart d’heure de célébrité qu’est revenu l’honneur de porter son inestimable concours à l'amélioration de la langue Française afin de mettre un terme au joug patriarcal et gare au matricule et au patricule de celle ou celui qui voudrait s’y opposer sous peine d’être taxé de réactionnaire.

Elle a donc déclaré pour motiver cette proposition que « L’égalité entre femmes et hommes dans les arts et dans la culture passe par la revalorisation de l’héritage des femmes artistes et intellectuelles d’hier. Notre héritage culturel est composé de notre patrimoine, héritage des pères et de notre matrimoine, héritage des mères. Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres ».

L’argument est implacable et nous ne pouvons qu’y souscrire avec enthousiasme même si parfois nous avons du mal à maitriser nos emballements successifs pour l’hyper créativité de nos élus en matière linguistique.

A peine nous étions nous pâmés d’admiration début 2013 pour la géniale trouvaille de Sandrine Mazetier alors Députée de la 12 ème circoncription de Paris qui avait suggéré de remplacer le nom trop ‘’ genré’’ de Maternelle pour ‘’école de la petite enfance’’ au motif que « Changer le nom , c’est neutraliser d’une certaine manière la charge affective maternante du mot maternelle » qu’il nous fallait reviser notre vocabulaire en l’alourdissant à nouveau d’une double charge affective maternante et paternante.

Nous avions déjà du reformater notre disque dur neuronal pour y intégrer de nouvelles données comme l’euphémisation du vocabulaire, ainsi il y a longtemps que nous ne donnons plus la main à un aveugle pour traverser la rue mais à un mal voyant, ce qui paradoxalement minore notre bonne action sans pour autant améliorer l’acuité visuelle de la personne aidée.

Il nous faut procéder sans cesse à des mises à jour, même en colère, nous ne nous laissons plus aller à traiter nos contradicteurs de cons mais à leur faire remarquer aimablement qu’ils sont probablement victimes d’une brutale et inopinée rupture d’intelligence.

Nous avons pu ainsi dire à propos de l’inhumation de Johnny dans le cimetière de Saint Barthélémy qu’il avait rejoint sa résidence d’après fin de vie sans susciter l’ironie chez nos interlocuteurs. Quant aux tueurs en série, appellation stigmatisante s’il en est, nous suggerons de les qualifier d’individus fragiles victimes d’une éducation lacunaire.

Nous espèrons par cette modeste contribution nous être montré digne du label ‘’Ecriture biologique’’ et avoir bien mérité de la Mère Patrie et du Père Matrie.