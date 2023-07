Scandale sanitaire aux États-Unis : Le CDC informe dès 2021 de l’inefficacité totale du vaccin contre le Covid-19

Un email qui remet sur le tapis le sujet brûlant du Covid-19

Le directeur des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et plusieurs autres hauts fonctionnaires savaient, début 2021, que des personnes vaccinées étaient infectées par le COVID-19, selon un courriel obtenu par The Epoch Times.

Rochelle Walensky, directrice des Centres de contrôle et de prévention des maladies, à Atlanta, le 5 mai 2023.

Rochelle Walensky, directrice du CDC, a déclaré à ses collègues, dans la missive du 30 janvier 2021, qu’elle s’était entretenue avec le Dr Francis Collins ce matin-là et dans son courriel mentionne :

« Que l’une des questions dont nous avons discuté était celle des avancées en matière de vaccins. »

Le terme « percée » fait référence au fait que des personnes vaccinées sont infectées.

Walensky a ajouté en fournissant un lien vers un éditorial paru dans le Journal of the American Medical Association :

« Il s’agit clairement d’un domaine d’étude important qui a été spécifiquement mis en évidence cette semaine. »

Dans l’éditorial, l’immunologiste John Moore et l’inventeur du vaccin, le Dr Paul Offit, déclarent qu’il existe une « menace croissante » d’apparition de variantes du COVID-19 qui échapperaient à la protection conférée par les vaccins COVID-19, qui ont été autorisés en décembre 2020.

Les premiers essais ont montré que les anticorps conférés par le vaccin de Moderna étaient moins actifs contre l’une des nouvelles variantes apparues.

Moore et Offit ont demandé que les personnes vaccinées qui ont été hospitalisées pour le COVID-19 soient testées, qu’un programme national de séquençage soit créé afin d’identifier rapidement de nouvelles variantes et qu’un dépôt d’échantillons prélevés sur des personnes vaccinées soit mis en place.

Walensky a déclaré qu’elle avait discuté de la question quelques semaines auparavant avec le Dr Nancy Messonnier, une autre haute fonctionnaire du CDC.

« Je comprends que Walensky a écrit à Messonnier et à trois autres employés du CDC. » Avant d’ajouter : « Devons-nous discuter ? Quelle est la meilleure étape à franchir ? »

Selon M. Walensky, M. Collins, qui était à l’époque directeur de l’Institut national de la santé des États-Unis, discutait de la question avec le Dr Anthony Fauci, l’un des principaux architectes de la réponse des États-Unis à la pandémie de COVID-19.

Le courriel a été inclus en réponse à une demande de la loi sur la liberté de l’information (Freedom of Information Act).

Les demandes de documents datant d’à peu près la même période et visant à connaître les déclarations des hauts fonctionnaires américains sur les cas de percée, les hospitalisations et les décès sont en attente.

Walensky n’a pas répondu à une demande de commentaire qui demandait également une version non expurgée de l’e-mail.

Collins n’a pas répondu à une demande de renseignements.

M. Fauci n’a pas pu être joint.

Le CDC a déclaré qu’il cherchait à savoir quand il avait été informé pour la première fois des cas de percée.

Le courriel du Dr Rochelle Walensky. (The Epoch Times)

Traduction :

Chers tous. J’ai eu un appel avec Francis Collins ce matin et l’une des questions que nous avons abordées était celle des percées en matière de vaccins.

Il s’agit manifestement d’un domaine d’étude important qui a fait l’objet d’un appel spécifique cette semaine : https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776039 – Nancy et moi en avons brièvement discuté il y a quelques semaines et je crois comprendre que… (b)(5) – (b)(5) – Devrions-nous en discuter ? Quelle est la meilleure marche à suivre ? Francis en discute également avec Tony. Merci à tous… »

Dernières déclarations

Quelques mois après l’envoi de l’e-mail, Walensky s’est rendu sur MSNBC et a affirmé que les données du CDC et des essais cliniques « suggèrent que les personnes vaccinées ne sont pas porteuses du virus » et « ne tombent pas malades ».

Le CDC n’a pas été en mesure de fournir des citations à l’appui de cette affirmation.

Les experts ont déclaré au Epoch Times :

« Aucun vaccin n’est efficace à 100 %. »

Les essais cliniques de Pfizer et de Moderna ont révélé des infections chez les personnes vaccinées, bien que l’efficacité des vaccins contre les infections symptomatiques à partir de sept jours après la deuxième dose ait été estimée à plus de 90 %.

Les essais ont également révélé des cas graves chez les personnes vaccinées, dont certains non comptabilisés par Pfizer.

Les essais n’ont pas été conçus pour mesurer l’efficacité contre la transmission et n’ont pas fourni de preuves d’une telle efficacité, selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

L’article dont Walensky a discuté avec Francis Collins s’inquiétait explicitement de la possibilité d’une « percée » des infections causée par des variantes.

« Il traitait même d’une variante circulant en dehors des États-Unis, dont les auteurs ne pouvaient pas dire qu’elle était à l’origine de nouveaux cas en janvier 2021 », a déclaré Jay Bhattacharya, professeur de politique de santé à l’université de Stanford, dans un courrier électronique adressé à l’Epoch Times.

Et ajoute :

« Compte tenu de cette incertitude, la directrice du CDC n’aurait jamais dû approuver l’idée que les vaccins COVID pouvaient être utilisés pour stopper la propagation de la maladie sans avoir la preuve définitive qu’ils le faisaient – preuve qu’elle n’a jamais eue. Et elle n’aurait jamais dû approuver les mandats de vaccination pour un vaccin non stérilisant. »

Fauci et d’autres hauts fonctionnaires avaient, en 2020 avant le courriel, soutenu des mesures sévères sous l’administration Trump pour tenter d’enrayer la propagation du COVID-19, notamment la fermeture forcée d’entreprises et d’écoles.

Bhattacharya a cosigné la Great Barrington Declaration, qui demandait aux États-Unis de supprimer en grande partie les restrictions imposées aux personnes en bonne santé et de se concentrer sur la protection des populations vulnérables.

Walensky, qui n’était pas encore directeur du CDC, a cosigné une déclaration concurrente appelée le John Snow Memorandum qui affirmait qu’il n’existait aucune preuve d’une immunité post-infectieuse durable et préconisait le maintien des stratégies actuelles.

Fauci et Walensky faisaient également partie des fonctionnaires qui ont soutenu les obligations vaccinales imposées par l’administration du président Joe Biden à l’automne 2021.

Cette année-là, Fauci a affirmé sur CBS que les personnes qui recevraient un vaccin « deviendraient un cul-de-sac pour le virus ». Et il avait déclaré à l’époque :

« Lorsqu’il y a beaucoup d’impasses, le virus ne va nulle part. »

Daniel Halperin, professeur adjoint à la Gillings School of Global Public Health de l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill, a déclaré à l’Epoch Times que le courriel nouvellement révélé confirme que les hauts fonctionnaires étaient au courant de la perspective d’une augmentation de la prévalence des cas de percée.

M. Halperin dans un courrier électronique a déclaré :

« Cela remet en question les raisons pour lesquelles les autorités ont prétendu que les personnes qui se font vacciner non seulement se protègent elles-mêmes, mais sont également pratiquement à l’abri d’une infection ou d’une transmission du virus à d’autres personnes. »

Le médecin Rich McCormick (R-Ga.) a déclaré par courriel à l’Epoch Times que les fonctionnaires :

« Déformaient délibérément ce qu’ils savaient au peuple américain » et qu’il « continuerait à se battre pour la transparence et la responsabilité afin que les erreurs et les abus de ces trois dernières années ne se reproduisent plus jamais. »

Fauci et Walensky ont tous deux été infectés par le COVID-19 malgré leur vaccination. Le gouvernement a déclaré que les fonctionnaires ont présenté des symptômes bénins. Ils ont tous deux pris la pilule Paxlovid de Pfizer pour se soigner et ont fini par guérir.

Walensky a, dans les derniers mois, affirmé que ses déclarations du début de l’année 2021 étaient correctes.

Interrogé sur les références de cette affirmation, l’attaché de presse de Walensky, Jason McDonald, a fourni quatre études, dont deux publiées par le quasi-journal du CDC.

Aucun n’a trouvé une protection à 100 % contre l’infection symptomatique ou la transmission. Walensky a reconnu que les personnes vaccinées, au fur et à mesure de l’apparition de nouvelles variantes, pouvaient transmettre le COVID-19 et présenter des symptômes.

Le Dr Anthony Fauci à Washington le 9 décembre 2022.

Informations des CDC sur les mesures révolutionnaires

Walensky et Fauci ont parlé de cas révolutionnaires environ deux semaines après l’envoi du courriel.

Ils ont déclaré dans leur courriel daté du 17 février 2021 que les premières données indiquaient que les nouveaux variants étaient plus transmissibles et que leurs agences collaboraient avec les autorités locales et des États pour enquêter sur les cas de percée.

Ils écrivent dans un article publié dans la même revue que celle dans laquelle l’article d’Offit et Moore ont publié :

« Les études sur l’efficacité des vaccins, les percées individuelles et la capacité du sérum post-vaccinal à neutraliser les nouvelles variantes de virus sont des éléments importants du suivi de l’efficacité de la vaccination dans la lutte contre le COVID-19 dans un contexte d’évolution des variantes virales. »

Lors d’un forum organisé le même jour, M. Walensky a reconnu que les essais n’avaient pas démontré une efficacité à 100 %. Et s’interroge :

« Lorsque nous commençons à observer ces cas et à surveiller les percées vaccinales, est-ce parce qu’il s’agit de l’une des 5 % qui devraient se produire si nous n’avions qu’une efficacité de 95 % ? Ou est-ce parce que les percées qui se produisent sont dues à une variante qui existe et qui a la capacité d’échapper au vaccin ? »

Certains États ont signalé des cas de percée, des hospitalisations et des décès au début de l’année 2021.

Le CDC n’a commencé à les fournir que le 15 avril 2021.

L’agence a déclaré à l’époque que 5 814 personnes ayant reçu deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna, ou le vaccin Johnson & ; Johnson à dose unique, étaient toujours positives. Près de 400 d’entre elles ont été hospitalisées et 74 sont décédées.

Les chiffres ont ensuite augmenté, bien que les partisans des vaccins aient déclaré qu’ils constituaient une preuve de l’efficacité des vaccins, car ils ne représentaient qu’un faible pourcentage des personnes vaccinées.

Les paramètres n’étaient généralement pris en compte qu’à partir de 14 jours après l’administration de la dernière dose d’une série primaire.

Les résultats des essais et les données d’observation ont montré que les vaccins n’agissent pas bien dans les premiers jours suivant leur administration. En outre, les personnes infectées mais non testées n’ont pas été prises en compte.

Le CDC a modifié sa définition du terme « vaccin » en 2021 après que des personnes eurent remarqué que les vaccins COVID-19 protégeaient de moins en moins contre les infections.

L’efficacité contre les infections et les maladies graves a considérablement diminué au fur et à mesure de l’apparition de nouvelles variantes, avec une baisse enregistrée au cours de l’ère de la variante Delta.

Depuis l’apparition d’Omicron à la fin de 2021, des signes indiquent que les vaccins rendent les gens plus sensibles aux maladies.

Les CDC recommandent actuellement que toutes les personnes non vaccinées reçoivent au moins une dose des vaccins bivalents non prouvés et que certaines personnes vaccinées reçoivent une injection supplémentaire.

Source : The Epoch Times

