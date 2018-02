Scandales des médias des Frères musulmans et du Qatar

Les médias qataris et des Frères musulmans ont été désireux de soutenir l'opération militaire Rameau d'Olivier en Syrie. L'opération Rameau d'Olivier a violé la souveraineté syrienne et a causé le massacre et le déplacement de centaines de Syriens.

Mais les médias du Qatar et des Frères Musulmans étaient fiers d'accuser l'opération militaire égyptienne contre les cellules terroristes en Egypte pour préserver la souveraineté égyptienne.

Ankara a lancé l'opération Rameau d’Olivier pour tuer et déplacer les Kurdes sous prétexte de protéger la sécurité turque. Au lieu de cela, l'opération a détruit des villages entiers et tué des dizaines de civils, y compris des combattants kurdes syriens qui ont combattu Daech.

Les Frères musulmans et les médias pro-terroristes qataris ont accueilli favorablement l'opération Rameau d’Olivier. Les pays pro-terroristes ont dénoncé l'opération militaire égyptienne stratégique contre la menace terroriste dans la péninsule du Sinaï.

Les agendas de ces mercenaires terroristes sont orientés vers l'argent et n'ont rien à voir avec la sécurité et la stabilité de leurs pays. Ils prétendent défendre leurs nations et leurs peuples, mais ils sont fidèles à leurs idéologies et à leurs intérêts financiers. C'est une vérité flagrante dont le monde a pris conscience.

Les deux opérations militaires simultanées ont des objectifs et des approches complètement différents. La première est une violation flagrante de la souveraineté d'un autre État. L'autre opération défend la souveraineté et la sécurité d'un pays qui a payé les factures d'organisations terroristes.

Les médias des Frères musulmans, du Qatar et de l'Iran ne vont certainement pas se ranger du côté de l'Egypte mais c'est une honte de défendre l'opération d'Ankara et de critiquer la position de l'Egypte.

Certains médias occidentaux ont parlé de réconciliation avec l'organisation terroriste des Frères musulmans. Le peuple égyptien a sacrifié ses enfants et sa stabilité économique et politique à cause de cette organisation terroriste. Tant que les Frères musulmans continuent à remettre en question le patriotisme de l'armée égyptienne, leurs crimes ne peuvent être pardonnés.

Les Frères musulmans veulent déformer l'image de l'armée égyptienne, le bouclier protecteur de l'Égypte et le pilier de la sécurité arabe. L'armée égyptienne ne laissera aucun plan expansionniste prendre l'Égypte.

Les Frères musulmans se sont rangés du côté de la Turquie dans l'opération Afrin mais pas avec l'Egypte dans son opération au Sinaï. Cela montre les véritables intentions des Frères musulmans.