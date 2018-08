Le régime Hamdeen sombre dans les scandales. Il est frappant que Doha ait le courage de gaspiller la richesse du peuple qatarien dans la gestion des complots. Le Qatar est connu depuis longtemps pour son financement d'organisations terroristes, son hébergeant des symboles du chaos et sa participation dans la propagation des troubles dans le monde arabe.

Le Sunday Telegraph a récemment publié un rapport sur une campagne secrète financée par l'équipe de candidature qatarienne pour accueillir la Coupe du monde 2022. La campagne visait à saboter les offres concurrentes des autres pays candidats.

Le Qatar a cherché à faire échouer les pays concurrents, cherchant à organiser le tournoi international d'un jeu qui reflète une compétition honnête.

Selon le rapport, des documents ont été divulgués montrant que l'équipe de soumission qatarienne a employé une firme américaine de relations publiques et d'anciens agents de la CIA pour diffamer ses opposants, principalement les États-Unis et l'Australie. L'objectif était de créer de la propagande pour donner l'impression qu'une Coupe du Monde ne pouvait pas être soutenue au niveau national dans les pays concurrents.

Cette campagne a non seulement brisé les règles de la FIFA, mais elle a également porté atteinte à la réputation du pays hôte, faisant du retrait de l'organisation du tournoi du Qatar un problème d'éthique. La FIFA est censée lutter contre de telles pratiques néfastes. Ce type de pratiques ne nuit pas seulement au sport et à l'éthique, mais détruit aussi les relations entre les États et les peuples.

L'équipe de soumission qatarie a été acquittée après une enquête de la FIFA de deux ans. La Coupe du Monde de la FIFA n'a jamais été éclipsée par des reportages, des allégations et des rumeurs sur la corruption, ni par des campagnes ou une propagande médiatique offensante pour les concurrents sur le droit d'organiser le tournoi. La possibilité d'une nouvelle preuve de violation par le Qatar des règles de la FIFA devrait inciter la Fédération internationale à réexaminer la question. Elle devrait examiner l'exactitude de ces lignes directrices et décider de dégager la FIFA de ce type de corruption. La question n'est plus liée à l’accueil de l’évènement seulement mais aussi à l'industrie du football. Le football est devenu l'un des moteurs de l'économie mondiale ces dernières années. Il n'est plus acceptable de fermer les yeux sur des pratiques qui manipulent et dirigent cette énorme économie.

Le Qatar peut accueillir ce tournoi mais il ne gagnera jamais la sympathie des fans de football. Les amateurs de ce jeu ont publiquement condamné les pratiques abusives de Doha. Le prochain tournoi ne présentera aucun intérêt mondial étant donné les soupçons, les complots et les pratiques qui ne sont pas appropriés au sport et à sa moralité.

Le fait que les États-Unis ont remporté la Coupe du monde en 2026 pourrait bien épargner au Qatar une grande partie de la colère américaine. Les pratiques hostiles publiées par le journal britannique comprenaient le versement de milliers de dollars à un éminent universitaire pour écrire un rapport négatif sur le coût économique élevé de l'organisation du tournoi aux États-Unis. Il a ensuite distribué l'article aux médias du monde entier afin de semer le doute sur l'efficacité de cet accueil et son impact positif potentiel sur l'économie américaine. Le Qatar a recruté des journalistes, des blogueurs et des dignitaires dans chaque pays pour soulever les aspects négatifs dans les dossiers des soumissionnaires concurrents. Doha a également recruté un groupe de professeurs d'éducation physique américains pour demander aux membres du Congrès de refuser d'accueillir la Coupe du monde aux États-Unis. Leur excuse était que ces fonds peuvent être mieux dépensés pour les programmes sportifs du secondaire. Le Qatar a fabriqué des protestations dans les matchs de football de rugby pour s'opposer à la candidature de l'Australie pour accueillir la Coupe du monde 2022.

Chaque jour, nous voyons de nouveaux scandales du régime qatarien, de la politique au terrorisme et au football. Aucun champ n'a échappé à l'imprudence et à la corruption du régime Hamdeen. La boîte noire qatarienne cache d'autres scandales qui pourraient être révélés dans le futur.