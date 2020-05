Scénario complot : l’orchestration de l’incompétence, de la mauvaise gestion et des mensonges

Dans tous les domaines, il est souvent utile de sortir des cadres « classiques » d’analyse pour comprendre la réelle mécanique des choses.

Tentons d’appliquer cette démarche à la crise sanitaire du coronavirus pour élaborer un scénario, sans doute critiquable, mais restant dans le domaine du possible.

La crise du coronavirus a mis en lumière l’incompétence, la mauvaise gestion, les contradictions et les mensonges de l’immense majorité de nos « élites ».

Il est inutile de rappeler les épisodes du manque de réactivité, des masques, du gel hydro alcoolique, des tests, des règles fluctuantes du confinement…, des promesses, des reculades.

Certains médias (pourtant aux ordres), les réseaux sociaux, une partie de la population mettent en lumière l’impéritie, la légèreté, les mensonges, la concussion… des « élites » et particulièrement du personnel politique.

Nos élites seraient-elles vraiment aussi incompétentes, ignorantes, bêtes, nulles… que l’actualité semble le montrer ? Cela semble vraiment improbable.

Pourquoi ne serait-il pas possible que l’ensemble des décisions, des comportements, des déclarations, des débordements… soit scénarisé ?

Un scénario prévoyant un ajustement des structures sociétales en vue d’un objectif précis : une exploitation accrue et une domination augmentée de la population par la contrainte.

Dans ce mauvais film, il n’y a pas de place pour l’improvisation, les « élites » lisent ou récitent un texte bien structuré et orienté vers la manipulation de l’opinion publique pour lui faire accepter l’ajustement structurel.

Ainsi, chacun tient son rôle de matamore, de fou du roi, de premier de la classe… sans aucun degré de liberté dans l’interprétation. La mise en scène ne tolère aucune improvisation sous peine d’exclusion.

L’enchainement des évènements est modélisé selon des étapes, les décisions politiques planifiées en conséquence… Néanmoins, le scénario n’est pas totalement figé car des réactions populaires inattendues peuvent se produire. Dans ce cas, il est légèrement et/ou temporairement modifié en conséquence. Par exemple, les conditions du confinement sont assouplies dans les quartiers. A l’inverse, lorsque des mesures contraignantes rencontrent l’assentiment d’une « majorité » de la population ou ne suscitent que peu de réactions hostiles, lesdites mesures sont prolongées et/ou aggravées.

De plus, le flou dans les ordres, les contradictions, les pas en avant puis en arrière… procèdent d’une volonté de déstabiliser, de tromper, d’enfumer… la population. Cette stratégie donne aussi du grain à moudre à la contestation. Les réseaux sociaux et certains médias permettent à la vindicte populaire de s’exprimer individuellement ce qui réduit la pression du mécontentement à l’instar d’une soupape de sécurité et cela permet aussi au système d’identifier et de localiser les contestataires.

L’horizon du scénario (que seuls les dirigeants du système connaissent) pourrait être un mélange entre néolibéralisme et de néofascisme à la soviétique : la loi du marché pour la populace et la nomenklatura pour la petite minorité.

L’avantage d’un tel scénario est qu’il permet de dépasser l’incohérence apparente et fournit une explication logique et un fil conducteur à la « mauvaise » gestion de la crise du coronavirus, aux contradictions et aux mensonges ainsi qu’à l’incompétence supposée de l’immense majorité de nos « élites ».

Dans ce contexte, la classe politique apparait servile mais pas inconséquente. Elle joue pleinement le rôle qui lui a été attribué. Même si la grande majorité du personnel politique ne connaît pas le réel but du jeu, la fin du film, il reste néanmoins complice car il participe à l’intrigue. Comme dans d’autres circonstances, il ne faudra jamais admettre le prétexte : « On ne savait pas ! ».

PS. à lire :