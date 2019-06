Scénarios prospectifs de la crise iranienne

Depuis l’arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump, il s’est passé beaucoup de choses qui nous ont appris à regarder au-delà de ses paroles et de sa rhétorique. Le président dispose d’une grande flexibilité politique et de la capacité de dépasser les positions et les orientations qu’il adopte pour établir de nouvelles voies stratégiques en accord avec ses objectifs.

Certains se trompent en se forgeant une vision analytique des scénarios de crise entre les Etats-Unis et l’Iran à partir des propos du président Trump à Tokyo. Ces déclarations n’impliquaient pas un recul par rapport à toutes ses positions fermes à l’égard du régime iranien.

Trump a des intentions spécifiques, dont la plus importante est de forcer le régime iranien à respecter la loi et à s’asseoir pour négocier et accepter les termes de la Maison Blanche. Il s’efforce d’atteindre ses objectifs soit par la mobilisation et l’escalade militaires, soit en demandant des négociations et en gardant les portes ouvertes dans le cadre d’une stratégie de la carotte et du bâton.

Il fait de la politique à sa façon, non pas en suivant les règles du jeu telles qu’elles sont perçues par les experts et les analystes, mais à un rythme très rapide entre escalade et calme. La plupart du temps, les analystes politiques ne suivent pas le rythme de ses déclarations et ne parviennent pas à expliquer sa transition du calme à l’escalade et vice-versa.

La partie iranienne parie sur le refus du président Trump d’aller en guerre parce qu’ils estiment que cela compromettra ses chances de gagner un second mandat en cas de conflit militaire avec l’Iran avant l’année des élections. Mais ce pari est en quelque sorte un risque non calculé.

Le président Trump a fait un assez bon travail pour dompter et coincer le régime iranien qu’aucun président précédent n’avait fait auparavant. En fait, Trump a fait comprendre au régime iranien qu’il était devant une menace réelle pour son existence même. Cela l’a incité à envoyer ses envoyés dans plusieurs pays, appelant à la signature d’un accord de « non-agression » avec les pays voisins et à d’autres tentatives pour absorber les effets de la pression américaine sans précédent.

Avant même que l’interdiction des exportations pétrolières iraniennes n’entre en vigueur le 2 mai, les exportations pétrolières iraniennes ont chuté à environ 400 000 barils par jour, perdant environ 1 million de barils. L’Iran pariait sur les positions de la Chine, de la Turquie et de l’Inde, qui avaient rejeté les sanctions américaines contre l’Iran. Mais ils ont fini par se conformer à la décision américaine et ont cessé d’acheter du pétrole iranien.

En fait, le président Trump fait une pression très intelligente sur l’Iran. Les médias américains ont rapporté qu’il avait reporté la nouvelle interdiction américaine des exportations pétrochimiques de l’Iran, comme prévu pour la deuxième quinzaine de mai. On voulait donner au régime iranien l’occasion d’envisager des négociations avant de refuser au Trésor iranien le droit d’exporter la deuxième marchandise la plus précieuse de l’Iran après le pétrole.

Dans le contexte de l’approche de Trump à l’égard de l’Iran, on ne peut pas dire que le scénario de guerre a été écarté. Tout peut arriver.

D’un point de vue stratégique, le début de l’affrontement avec l’Iran nécessitera évidemment des dispositions proactives ainsi que des préparatifs politiques, militaires et logistiques qui peuvent prendre jusqu’à plusieurs mois. Donner l’occasion de parler de négociations et d’autres sujets ne signifie pas renoncer à la confrontation.

Tout ce qui s’est passé a pour but de convaincre le Congrès américain et l’opinion publique que tous les moyens de dialogue et de négociation avec les Iraniens ont été épuisés avant que l’administration ne fasse un pas en avant vers une escalade militaire.

Ce qui rend probable le scénario de guerre, c’est l’attitude du régime iranien lui-même. Les Gardiens de la révolution iraniens ont insisté sur la provocation et les déclarations menaçantes. La confirmation la plus récente est celle du commandant adjoint de la garde, l’amiral Ali Fadavi. Il a déclaré que son pays soutient les Houthis autant que possible au Yémen et que ce qui empêche l’Iran d’envoyer des forces au Yémen, comme c’est le cas en Syrie, est le siège. Plus provocant, dit-il : « Nous ne sommes pas présents au Yémen, et si nous y étions, les Houthis auraient contrôlé Riyad. L’Arabie Saoudite sait que si l’Iran pouvait atteindre les Houthis, la situation aurait été différente. »

Comment la sécurité et la stabilité peuvent-elles prévaloir alors que ces dirigeants nourrissent tant d’hostilité et de haine ? Comment le monde peut-il croire aux déclarations des politiciens iraniens sur les accords de non-agression ou à la volonté d’établir des relations équilibrées quand des déclarations aussi sévères sont faites ?

En fait, le scénario de tension se maintiendra tant que le régime iranien ne renoncera pas à son comportement, ne retrouvera pas sa rationalité politique et ne démontrera pas son engagement envers les principes des Nations Unies et sa responsabilité dans la préservation de la stabilité et la sécurité internationales.