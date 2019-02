Depuis plusieurs jours un tsunami politique en Israël secoue la communauté juive, d’Israël jusqu’au Etats-Unis. Même les lobbies pro-israéliens comme l’AIPAC ou l’AJC qui se gardent d’habitude de critiquer la politique de Netanayhu n’ont pas pu rester silencieux.

En France, strictement rien sur ce tsunami politique, un véritable black-out qui pose lourdement question. Les médias en France sont-ils à ce point aux ordres du pouvoir et/ou de leurs propriétaires pour taire une information aussi importante ?

Il n’y a que le pouvoir exécutif et les propriétaires des médias qui peuvent répondre à cette question.

En revanche, la réponse est simple sur le pourquoi du silence des médias : parce que la révélation des causes de ce tsunami politique en Israël aurait totalement anéanti la « séquence » des 10 jours précédents le dîner du Crif et surtout les annonces de Macron lors de ce dîner.

Il faut rappeler l’annonce majeure de Macron : l’Etat français adoptera la définition de l’IHRA de l’antisémitisme et de fait reconnaitra l’antisionisme comme une forme d’antisémitisme.

Alors, quel est ce tsunami politique en Israël ? Cinq articles du Times of Israël sont joints afin de rendre compte de la situation.

Pour résumer, le 1er ministre Benyamin Netanyahu, se sentant en grande difficulté pour les élections législatives qui auront lieu dans quelques semaines, a décidé de passer un accord électoral avec le parti le plus ultra-nationaliste d’Israël – Otzma Yehudit -, ouvertement haineux et raciste.

Ceci afin d’essayer de maintenir une coalition de « droite » suffisante au parlement pour conserver le pouvoir, et pour lui, de conserver son poste de 1er ministre.

Otzma Yehudit est le successeur d’un parti qui a été reconnu coupable à plusieurs reprises d’actes terroristes. Un rabbin israélien a récemment comparé Otzma Yehudit au parti nazi et a refusé de revenir sur ses propos malgré des menaces. D’autres comparent ce parti au KKK, le tristement célèbre Ku Klux Klan aux Etats-Unis.

Même les lobbies pro-israéliens les plus puissants des Etats-Unis, l’AIPAC et l’AJC, d’habitude très « compréhensifs » et silencieux sur la politique de Netanyahu ont indiqué la dangerosité, en soi, de cette alliance avec ce parti ultra-nationaliste.

D’autre part, ils ont souligné que la politique de Netanyahu était déjà critiquée par une partie croissante de la communauté juive aux Etats-Unis et que cette alliance, indéfendable devant la communauté juive aux US, allait encore susciter davantage de critiques sur la politique menée en Israël.

Pour que les deux principaux lobbies pro-israéliens réagissent ainsi, c’est que la situation est grave pour ne pas dire gravissime.

Retour en France. Le Régime de Macron et ses thuriféraires, tel BHL en tête, ont traité depuis des semaines, voire des mois, les Gilets Jaunes de fascistes, d’antisémites, de nationalistes, de peste brune…etc…

Au regard de l’alliance voulue par Netanyahu avec un parti ultra-nationaliste, ouvertement haineux et raciste ainsi que les critiques acerbes venues d’une partie de la communauté juive elle-même, en Israël comme aux Etats-Unis, les insultes et injures du Régime de Macron, de BHL et consorts, à l’égard des Gilets Jaunes n’en sont que plus scandaleuses, honteuses et absolument intolérables.

De plus, si cette alliance politique, en Israël, de Netanyahu avec ce parti ultra-nationaliste et le tsunami qu’elle a déclenché jusqu’aux Etats-Unis, avait été médiatisés en France, jamais le Régime de Macron n’aurait pu se permettre ses insultes et injures à l’égard des Gilets Jaunes et encore moins annoncer que l’Etat français adopterait la définition de l’IHRA de l’antisémitisme et de fait reconnaitrait l’antisionisme comme une forme d’antisémitisme.

L’instrumentalisation du prétendu antisémitisme des Gilets Jaunes par le Régime de Macron et la censure des médias français du tsunami politique qui a déferlé d’Israël jusqu’aux Etats-Unis témoignent de la volonté édifiante du pouvoir en France de manipuler l’opinion publique à des fins politiques et liberticides.

La traduction de Google est correcte pour ces articles en anglais.

