Scrutin du 9 juin 2024 : Macron « vainqueur »  ?

Un bon petit texte fataliste à souhait.

C’est en phase avec les bientôt 50% de guignols qui ne vont plus voter aux élections.

On a beau jeu de crier après la démocratie qui s’étiole et répandre de telles sornettes.

Il n’y a jamais rien d’acquis et nul ne peut se prévaloir d’affirmer une quelconque fin de l’histoire. Par contre le passé révèle des remises en causes quelquefois brutales et plus souvent lentes mais irrémédiables.

Plus pratiquement voyons à ce que nous faisons face aujourd’hui.

A force de parler des élections en France, on néglige les autres 26 pays de l’Union qui votent aussi. Le nombrilisme Français oublie complètement de voir les tendances en cours chez les autres.

Il est probable que ces élections seront un séisme politique dans l’Union. Un séisme tourné vers des forces conservatrices plus ou moins radicales.

Les plans « Macron & Co » vont être sérieusement perturbés quoiqu’en pensent certains.

Le nouveau parlement qui sortira du 9 Juin sera en charge de valider les membres de la nouvelle commission Européenne et sa présidence ; ces gens fussent ils cooptés par les gouvernements actuels des 27.

Le temps des magouilles Franco Allemandes au sujet des nominations risque fort d’être contrarié. Avec un Olaf Sholtz du SPD et un Macron Renaissance qui vont se faire balayer au plan électoral chez eux, il sera quasi impossible d’imposer leurs vues « progressistes » aux autres Etats.

De plus en plus de membres des 27 n’ont pas envie de continuer sur cette voie, surtout les Pays Bas , la Hongrie et la Slovaquie. On ne peut pas préjuger de l’attitude de l’Italie dont on suppose Meloni proche de Van der Layen.

Le double jeu et l’hypocrisie qu’impose le réalisme politique, face à une déculottée comme celle que vont ramasser les exécutifs sortant de l’UE , il est possible qu’il y ait des surprises de la part de plusieurs autre Etats en terme de retournement de veste.

Autant il est compliqué de s’élever contre un exécutif soutenu par une majorité dans la plupart des pays de l’UE, autant il est possible de voir des choses spectaculaires si les élections tournent.

En résumé, probablement que le mouton noir de l’UE, la Hongrie , ne se retrouve pas si isolée d’ici 8 jours.

On pourrait se réveiller avec une commission Européenne très différente dans le contexte de la présidence tournante du conseil Européen dans les mains d’Victor Orban.

Voila qui rendra difficile les idées de fédéralisme et de décisions à la majorité qualifiée ourdies par l’exécutif actuel.

Ce n’est pas pour rien, que Macron panique et s’agite. Il voit ses plans en prendre un sérieux coup le 9 Juin et les temps qui vont suivre.

Malgré toute la communication qui sera entreprise pour minimiser la gifle , l’UE sera bel et bien dans une impasse politique ou pire dans une tendance inverse au chemin parcouru actuellement.

Macron le sait et ses agitations bellicistes représentent sa dernière carte à jouer. Il tente la politique du pire en espérant que ses provocations envers la Russie pourraient faire réagir violemment cette dernière et lui permettre de jouer la peur et bénéficier de l’effet drapeau.

Cette approche démontre à elle seule que, contrairement aux aigris de la politique, que le danger pour les exécutifs libéraux , atlantiste de se voir blackbouler est réel.

Dans un autre aspect , les affaires militaires de l’Ukraine vont de mal en pis.

Les trompettes de la propagande et la manipulation des opinions publiques Occidentales deviennent malaisée face aux réalités .

L’effondrement militaire de l’Ukraine est tout à fait possible d’ici la fin 2024.

Un dernier point est la perspective d’une victoire de Donald Trump aux élections présidentielles de Novembre. Le personnage est imprévisible mais on peut imaginer que ce qu’il fera ne sera pas plaisant pour les exécutifs pro Démocrates de l’UE.

L’avenir proche est peu porteur pour les « Macron et consort » ainsi que pour les structures oligarchiques au pouvoir en Occident.

Les attitudes de déni et la communication ne résistent pas éternellement au contact du réel.