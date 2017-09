« Se construire citoyen »

Après des élections marquées par nombre de votes portés sur l’extrême droite et une abstention d’une importance sans précédent, nous sommes passés d’un quinquennat à un autre. La législature qui commence se traduit par un changement politique et un profond renouvellement des membres de l’Assemblée Nationale. Pour l’instant nos interrogations l’emportent sur les certitudes.

Dans notre secteur de l’éducation, émergent de singulières propositions. Nous restons sur notre faim. À l’heure du budget, doit-on redouter une politique éducative guidée, notamment, par la recherche d’économies ? Alors que l’on s’inquiète de la déstructuration du lien politique et social, ne négligeons pas la mission citoyenne et intégratrice de l’École publique laïque.

Le ressourcement dans le passé permet souvent d’éclairer le présent. Ainsi d’anciens débats ressurgissent entre le principe d’égalité en éducation, fondement de la démocratie, et celui de la liberté d’entreprise appliquée à l’enseignement au nom du « libre choix » des familles. C’est là, une individualisation du rapport à l’école. Le communautarisme et la marchandisation, financés par la puissance publique, représentent ainsi des dangers aussi imminents que gravissimes pour l’avenir de l’École publique. Que dirait-on de ceux qui, refusant les transports publics, revendiqueraient le subventionnement public de leur course en taxi ?

Cessons aussi de présenter l’École publique comme uniforme. Elle nourrit et assure une libre diversité des élèves. Elle est un patchwork démocratique de publics, de conditions de travail et d’environnement.

Les principes fondateurs instituant l’instruction obligatoire, gratuite et laïque assurant la liberté de conscience n’en restent pas moins les plus efficaces vecteurs de la vie politique et sociale. Pourtant, certains osent prétendre que ces vertus de l’École publique ont perdu de leur pertinence afin d’invalider ses principes fondateurs.

La citoyenneté, l’égalité des sexes, la mixité sociale, le vivre ensemble entre citoyens en devenir, dans un contexte de crise, constituent des défis, des enjeux de société pour l’École publique laïque et l’avenir de notre République.

Dans les écoles publiques, l’organisation du temps de la semaine scolaire fait à nouveau débat. Mais, qui pourrait se plaindre de l’institution des activités périscolaires complétant un temps édu- catif de socialisation et d’apprentissage de la citoyenneté ? Ces activités complémentaires partici- pent en effet, à leur manière, à atténuer les différences sociales et culturelles, en contribuant au développement de la découverte, de l’expérimentation, de l’autonomie et de la créativité.

Sur ce champ de la laïcité et de la citoyenneté, nombre d’initiatives sont déjà entreprises par nos Unions départementales. Notre mission associative doit viser à aider chacune et chacun à devenir citoyen et assurer la marche de l’enfant vers l’Homme. Sur ce terrain, comme sur d’autres, nous allons fédérer ces actions de nos Unions pour mieux faire connaître notre responsabilité institu- tionnelle de DDEN.

Les missions dévolues à l’École publique laïque, l’éducation à la citoyenneté, l’éveil au sens critique, à la lucidité et la responsabilité de soi, constituent pour nous DDEN, les valeurs cardinales de l’acte éducatif de transmission des idéaux de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.

Eddy KHALDI

EDITO de la Revue "le Délégué" de la Fédération Nationale des Délégués Départementaux de l'Education Nationale

