Se faire piquer pour le vaccin volontairement obligatoire

On vous pique en sous-cutané. « Le vaccin est injecté sous la peau par une aiguille, puis activé par frottement avec un appareil ressemblant à une brosse à dents, qui délivre une mini-impulsion électrique d’une fraction de seconde, permettant à l’ADN de pénétrer les cellules du corps et d’y remplir sa mission. » Voilà ce qu’explique de manière enthousiaste le journal belge Le Soir. Les questions que l’on doit tous se poser en urgence sont :

- Depuis quand faut-il activer un vaccin ?

- Mais on active quoi exactement ?

- On nous dit qu’on injecte de l’ADN, mais de l’ADN de quoi, de qui, pourquoi ?

- Cet ADN « doit remplir sa mission »… Mais quelle mission ? Qu’est-ce qui garantie qu’il ne fera pas autre chose ?

- Cette fameuse « mission », quelle est sa finalité ?

- Qu’est-ce qui garantie que cet ADN ne va pas changer notre génome ?

- Si transformation, quelle durée ?

- Et au final, les conséquences sur le moyen et long terme ?

Fi de toutes ces interrogations surgies d’un cerveau malade, mais qui s’entête à réfléchir, questionner ; Le Soir ne veut pas s’embarrasser de telles peccadilles et des quatre mains (après manipulations génétiques) applaudit ce miracle crée à marche forcée.

Le vaccin d’Inovio, appelé INO-4800[1]

« Résultats préliminaires positifs pour un vaccin expérimental contre le coronavirus, le vaccin a provoqué une réponse du système immunitaire chez 94 % des participants qui ont suivi l’essai clinique, dit de phase 1, jusqu’au bout. » Ah super ! Pour les 40 volontaires…[2]

Mais soyons rassuré, cette recherche est financée par le Département Américain de la Défense, c’est sécurisant non ? Des militaires qui mettent le nez là dedans ? Et aussi par la CEPI ou Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies…Créée à l'occasion du Forum mondial de Davos en 2017, avec une dotation initiale de 460 millions $US. Plusieurs pays la finance et surtout un particulier du nom de Bill Gates. Savoir que ce CEPI fut crée à Davos, finançant INO, et avoir des militaires dans le coup et le Bill Gates à l’affut…[3] Auraient tendance à me provoquer une crise d’urticaire au niveau des dents... C’est comme si par le biais d’Inovio ils m’injectaient eux même cet ADN… Ce qui me fait personnellement totalement flipper dans le style Bienvenue à Gattaca ! Pourtant, les lecteurs du Le Soir en commentaires eux, ne trouvent rien à redire…Ce qui prouve bien que les populations sont mures à point pour la grande partie de piquouses/tiroir caisse.

Une orchestration presque parfaite

Stage 1 : Transformer la grippe covid19 en une sorte de peste bubonique moyenâgeuse. Tout le monde confiné, arrêt total des économies, le ciel nous tombe sur la tête.

Stage 2 : Déconfiner lentement à feu doux en implorant Toutatis, mais garder les gens sous haute pression avec « la seconde vague » qui ne saurait tarder, fournir des chiffres alarmant afin de préparer au mois d’octobre et à la troisième phase.

Stage 3 : Se joue à deux niveaux. En octobre les populations bien mijotées seront à point pour encaisser l’épidémie de grippe hivernale/corona, appelée troisième vague ? Cette fois, comme les labos auront mis les bouchées doubles leurs vaccins perlimpinpin seront tous « prêts », tout show, vive les marrons chauds !!! Les gouvernements pourront se gausser en clamant fort, fort, fort : « cette fois si nous étions prêt ! ». Et comme cette campagne hyper stress sera couplée à l’effondrement complet du capitalisme tel qu’on le connait, cela plongera les chômeurs par millions dans la misère ayant la tête toutefois fort occupée à lutter contre la pandémie… Ainsi, aux forceps, des lois passeront à travers la passoire démocratique sans qu’une oreille bouge, et celles qui oseront remuer… On leur fera une tite Van Gogh bien dégagée. Ah que… La fin de l’année sera ou ne sera pas…

La force de ces Satan disent les membres du club youkaïdi-Al-Qaïda, ont pris leur élan de très, très loin ; Pour eux, le temps n’est pas de l’argent, car ils le possèdent en totalité, l’argent ! Ils l’impriment même. L’important est de garder le cap, et de peaufiner à chaque sommet du G7/G20/Davos/Bilderberg La Machina à gouverner le monde. Ce depuis au bas mot 50 ans, ce qui fait qu’en semant bien, des milliards d’individus sont formés mentalement à accepter, et même à demander en nom de la « sécurité », « de la démocratie », « de la liberté », « de l’avenir de nos enfants », « de la liberté d’expression » ce que ces labos ont concocté dans leurs arrières cuisines nickelées pour l’éclosion de la « science », « des avancées technologiques » et de « la protection de la santé ». Il faut bien vivre avec son temps s’pas ? Et, Leur Temps à eux est venu, c’est certain… Un milliardaire cyniquement clamât en 2005 : « C’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner » (Warren Buffet, grand boursicoteur devant l’éternel).[4]

La machinerie

D’abord le fric, nerf de la guerre : à la mi-mars, alors que les Bourses s’effondraient, l’action du laboratoire pharmaceutique Gilead grimpait de 20 % après l’annonce des essais cliniques du remdesivir. Celle d’ Inovio Pharmaceuticals gonflait de 200 %, à la suite de l’annonce de son vaccin expérimental, INO-4800. Celle d’Alpha Pro Tech, fabricant de masques de protection, bondissait de 232 %. Quant à l’action de Co-Diagnostics, elle flambait de plus de 1 370 % grâce à son kit de diagnostic moléculaire.[5] Un groupe de happy fews très connecté en bourse a gagné des sommes mirifiquement colossales et, en plein marasme. Mais il a surtout un autre aspect qui me chiffonne : Comment se fait-il que ces labos aient anticipé tant sur la création d’un vaccin expresse dès le mois de novembre ? Alors que nous, les pékins n’avons entendu parler du bousin qu’en février/mars. L’Agnès Buzyn était bien au courant en ce temps là, pourtant la ministre de la santé n’en pipa mot que vers fin mars alors qu’elle avait démissionné ? Il serait judicieux de vérifier ce que les agents de change ont fabriqué sur les comptes en banque de cette élite mondiale, et voir si opportunément il n’y aurait pas des dividendes boursiers encaissés venant de laboratoire pris dans le maelstrom covinesque… Et puis, ces vaccins prennent des années à être élaborés, alors que là, en deux coups de cuillère à pot, c’est emballé ? Il n’y a pas moins de 170 de ces traitements au banc d’essais. Mais que suis-je en train de dire ? Délirerais-je mazette ? Qu’ils fussent tous au courant bien avant le reste du bas monde, et qu’ils en ont fait d’une pierre quatre coups : par garder le silence sur la montée en puissance de ce virus, ensuite, pratiquer le délit d’initié en boursicotant, initier un vent de panique pour confiner, et enfin, être certain de vendre très chers leurs vaccins, par décret de loi, car devenant volontairement obligatoire sous peine de… N’étant pas dans le secret des dieux, ni des anges d’ailleurs, il n’empêche qu’avec comme seul arme mon bon sens fait pour sodomiser les mouches, je fouille, je farfouille dans la mare des vautours et sens que tout cela pue la charogne faisandée.

La genèse de cette alerte vient du visionnage d’une vidéo de 6 minutes, où une femme du corps médical belge pousse à la réflexion. Je recommande fortement de regarder cette vidéo en lien en fin de page .

Les medias ayant pignon sur rue crient à l’unissons que ce type d’alerte, de témoignage ne sont que de la propagande voulant défendre une théorie du complot aux buts évidents de desservir la science, les gouvernements, les ONG, les laboratoires et Bill Gates.

Cependant…

- Faire joujou avec l’ADN d’une personne peut facilement glisser vers un monde dont aujourd’hui nous avons peu de connaissances.[6]

- Utiliser un outil pour activer un vaccin avec le Cellectra de INOVIO[7], ressemblant à une brosse à dents, peut créer une norme ; qui fera que tous vaccins dans le futur devront être activés, et donc, donne à cette technologie la clé de contact de tout soin.

- En utilisant ce type d’outil (Cellectra) qui a l’heur anodin, pourtant, le médecin et l’infirmière seront dépossédés du geste de « piquer », devenu dépendant d’un instrument d’impulsions éclectiques qui mettra en branle de la nano-biologie.

- il existe des nano-robots[8] qui a la base peuvent détruire les mauvaises cellules, cependant à partir du moment où un individu à ce genre de bidule dans son système sanguin, il est évident que le nano-robot peut être reprogrammé pour d’autres tâches.

- Ces mêmes robots nanoparticulaires peuvent créer un passeport vaccinal permettant aux autorités de savoir si vacciné ou pas… Et donc, permettre les déplacements ou non…

- Et histoire de nous faire jouer les rats de labos, les autorités européennes ont permis d’autoriser la présence d’OGM dans un vaccin, car il s’agit d’un projet de vaccin à ARN, d’un type nouveau que l’on n’a encore jamais expérimenté sur l’être humain.

Au final, ce sera la troisième vague, comme une « nouvelle vague », tel un film d’épouvante, où Dracula-pharma suçera le sang de chaque humain (sauf ceux ayant écris le script et organisés le tournage), et pourtant, vidés d’hémoglobine, tous reconnaissant pousseront des grands merci ! merci ! Avant de s’éteindre et disparaître…

Ceux qui savaient restent entre eux : échec et mate !

Georges Zeter/juillet 2020

