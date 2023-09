Ségolène Royal - Le clou du naufrage...

Ségolène Royal qui soutenait Mélenchon en 2022 vient de reprendre sa carte au PS. Démise par Macron de sa mission d'ambassadrice chargée des pôles Arctique et Antarctique, pour cause de critiques mordantes répétées contre la macronie, Madame Royal n'irait quand même pas jusqu'à refuser la fonction de Première ministre si le président de la République lui proposait le poste. En 2021 elle voulait être élue sénatrice, raté ! Récemment, Ségolène voulait mener la liste unitaire de la Nupes aux européennes, encore raté.

Verrons-nous, dans les prochains jours, le clou du naufrage de l'éléphante mitterrandiste, dans un spectacle organisé par Hanouna ? Où l'ex-finaliste de l'élection présidentielle de 2007 exercera son talent inimitable d'animatrice, lors "d'un module d'instruction civique". Pour apprendre aux Français qui ne s'intéressent pas à la politique ce qu'est le 49/3 ! Elle va encore déraper, anticipent les mauvaises langues !

À la fin du débat télévisée entre les deux candidats finalistes de la présidentielle 2007, lorsqu'un journaliste demanda à Nicolas Sarkozy quelle était la principale qualité de son adversaire socialiste, le futur président de la République avait répondu : "elle est pugnace !". Un vrai compliment en politique. C'était le temps où Ségolène Royal était au sommet de sa gloire. Après la douloureuse défaite qui pour elle n'en était pas une. Sur le balcon de Solférino, elle promettait avec des trémolos dans la voix aux socialistes déçus qui l'écoutaient, de les emmener vers d'autres victoires ; la bravitude déjà !

Je vous entends bien me dire...

"Pourquoi parler de cette boomer encore et toujours sur le retour - Laissez tomber ce zombie, elle est finie - C'est une chipie qui mange à tous les râteliers - On s'en fout ! - "Eh l'auteur, vous n'avez pas un autre sujet, c'est la guerre en Ukraine ? - Et rien sur l'abaya ni Médine ?- etc.

Pourtant, d'après le "Baromètre de confiance politique Toluna-Harris-Interactive-LCI d'août 2023", Royal obtient 19% de confiance, autant que Zemmour et seulement un point de moins que Mélenchon. Pas si mal pour l'ex de François Hollande. Tenez justement, à propos de l'ancien chef d'État dont le courage de perdre a manqué pour se représenter en 2017, il obtient 26%, autant que Fabien Roussel et Marion Maréchal.

Oui, le désir d'avenir de Ségolène Royal demeure gargantuesque et la chanson ♫ Ainsi font, font, font, les petites marionnettes ♫ lui va si bien.

En 2022, Madame Royal sur BFMTV met en doute les crimes de guerre en Ukraine, évoquant une "propagande" de Volodymyr Zelensky. Elle ira même jusqu'à dire "C'est monstrueux d'aller diffuser des choses comme ça uniquement pour interrompre le processus de paix"

Deux jours après ses déclarations, elle sent que le vent a tourné et avec la plus mauvaise foi s'excuse :

"Ici la fin de ma parole, coupée ds les rediffusions. Plaider pour la paix c’est agir pour l’arrêt des souffrances du peuple ukrainien et de l’agression russe. Je n’ai jamais nié les crimes de guerre et je m’excuse volontiers auprès des victimes si elles l’ont pensé."

Du Ségo pur jus !

Après la disparition du petit Émile, Ségolène royal s'invente femme flic pour faire la leçon à ses collègues policiers, elle dira : « A-t-on fouillé TOUTES les maisons alentour, TOUTES les caves, tous les greniers. Il est peut-être retenu par quelqu’un ».

Et rien ne peut l'arrêter dans la poursuite de son impitoyable enquête, elle déclarera encore : « La mère auditionnée seulement mardi ? Et le père, au profil très inquiétant ? On n’a donc pas regardé l’hypothèse d’un problème ou d’une vengeance familiale ? D’un enlèvement ? Pourquoi l’alerte enlèvement n’est toujours pas déclenchée ? »

Si Ségolène n'existait pas, personne n'aurait l'idée de l'inventer. D'ailleurs, elle sait qu'elle est une bonne cliente pour les médias. Ces observateurs de l'actualité toujours à l'affût d'un caprice de la star politique en roue libre.

De Ségolène Royal, c'est encore Hanouna qui en parle le mieux, l'animateur de "Touche pas à mon poste" presque un dieu sur son plateau avec des chroniqueurs aux ordres du maître à penser comme le veut Bolloré, dira de ses entretiens avec celle qui fera probablement exploser l'audimat :

« Le lendemain, elle m’a appelé et m’a dit, ’J’ai peut-être une idée, expliquer à un public qui ne s’intéresse pas forcément à la politique, ce que c’est vraiment. C’est elle qui a eu l’idée, expliquer le 49.3, les vacances des politiques etc. Elle voulait parler aux gens et expliquer quelques rouages de la vie politique. C’était au moment de la motion de censure ».

Ségolène avait déjà été l'invitée de Cyril Hanouna dans son émission phare qui tous les soirs sur C8 passionne le pays tout entier rivé devant l'écran de sa télé, enfin presque. Ce fut pour l'occasion le début de l'histoire d'amour de ces deux êtres paranormaux, un mariage de raison qui finira probablement comme beaucoup d'autres dans les poubelles du PAF.

"On m'a traitée de vache folle"



Dans son livre "Refusez la cruauté du monde ! Le temps d'aimer est venu" Ségolène Royal raconte ses mésaventures avec les barbouzes de Bernard Squarcini, qui voulaient lui faire peur. Un petit échantillon avec cet article.

L'ex-ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la mer, de 2014 à 2017, dans son for intérieur, a certainement définitivement renoncé à la présidence de la République. Pour autant, elle est capable de jouer la comédie de celle qui veut se présenter en 2022. Une option lunaire parfaitement envisageable pour elle. Non, pas pour aller vraiment aux élections, mais simplement pour flatter son ego et montrer qu'elle existe encore.

Un jour, Jean-Pierre Raffarin, particulièrement agacé par le comportement de Ségolène Royal, toujours à tirer la couverture vers elle, dira à Mitterrand :

"Je sais qu'elle peut se déguiser en gardienne de chèvres et qu'elle ne manque pas d'audace, mais quand même...