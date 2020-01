« Selon une étude allemande, l’Euro aurait largement pénalisé les Français »

Selon le Centre de Politique Européenne, la France et l'Italie sont les pays qui, faute de réformes suffisantes, ont le plus pâti de l'adoption de l'euro. Chaque Français aurait perdu 56.000 euros sur la période 1999-2017. Et les grands gagnants seraient l'Allemagne et les Pays-Bas.

« Même 20 ans après son introduction, l'euro reste controversé. Le CEP a utilisé la méthode de contrôle synthétique pour analyser quels sont les pays qui ont bénéficié de l'euro et lesquels ont subi des pertes.

► L'Allemagne est de loin le pays qui a le plus bénéficié de l'introduction de l'euro : de 1999 à 2017, pour un coût de près de 1,9 billion d'euros. Cela correspond à environ 23 000 euros par habitant. En outre, seuls les Pays-Bas ont tiré des avantages substantiels de l'introduction de l'euro.

► Au cours des premières années qui ont suivi l'introduction de l'euro, la Grèce a massivement bénéficié de l'euro, mais a subi des pertes importantes depuis 2011. Sur l'ensemble de la période, le solde est tout juste positif à + 2 milliards d'euros soit + 190 euros par habitant.

► Dans tous les autres pays étudiés, l'euro a entraîné une chute de la prospérité : en France, 3 600 milliards d'euros et même 4 300 milliards d'euros en Italie. Cela correspond à 56 000 euros par habitant en France et 74 000 euros par habitant en Italie.

Pays de la zone Euro Effet économique 1999-2017 Effet économique 1999-2017 par habitant Allemagne +1893 milliards d'euros +23.116 euros Pays-Bas +346 milliards d'euros +21.003 euros Grèce +2 milliards d'euros +190 euros Espagne -224 milliards d'euros -5031 euros Belgique -69 milliards d'euros -6370 euros Portugal -424 milliards d'euros -40.604 euros France -3591 milliards d'euros -55.996 euros Italie -4325 milliards d'euros -73.605 euros

Tableau 1 : Impact de l'introduction de l'euro sur le PIB en 2017

…..Si Mario Draghi a su rassurer les acteurs des marchés financiers avec cette promesse, cela n'a pas changé les problèmes fondamentaux de la zone euro. En particulier, le problème des différences de compétitivité entre les États de la zone euro n'est toujours pas résolu. Ce problème est dû au fait que les États membres de la zone euro ne peuvent plus dévaluer leur monnaie pour rester compétitifs sur le plan international. …..

Aperçu des résultats sur les effets de l'introduction de l'euro

Le tableau 1 montre, pour chacun des pays de la zone euro étudiés, de combien son PIB par habitant (colonne 2) et son PIB global (colonne 3) auraient été supérieurs ou inférieurs en 2017 si le pays en question n'avait pas adhéré à l'euro.

Pays de la zone Euro Impact de l'introduction de l'euro en 2017 sur le PIB par habitant Impact de l'introduction de l'euro en 2017 sur le PIB global Allemagne + 3 390 euros + 280 milliards d'euros Pays-Bas + 1116 euros + 19 milliards d’euros Belgique - 920 euros - 10 milliards d’euros Espagne - 1 448 euros - 6 7 milliards d’euros Grèce - 3 850 euros - 4 1 milliards d’euros Portugal - 5 482 euros - 5 6 milliards d’euros France - 5570 euros - 374 milliards d’euros Italie - 8756 euros - 530 milliards d’euros

En 2017, seuls l'Allemagne et les Pays-Bas ont bénéficié de l'euro parmi les États de la zone euro interrogés. Le PIB allemand a augmenté de 280 milliards d'euros, le PIB par habitant de 3 390 euros. C'est l'Italie qui a le plus perdu. Sans l'euro, le PIB italien aurait été supérieur de 530 milliards d'euros et le PIB par habitant de 8 756 euros. En France également, l'euro a entraîné d'importantes pertes de prospérité qui s'élèvent à 374 milliards d'euros, soit 5 570 euros par habitant.

Tableau 2 : Effets cumulés de l'introduction de l'euro sur la prospérité de 1999 à 2017

Pays de la zone Euro Effet de prospérité de l'introduction de l'euro par habitant sur la période 1999 -2017 Effet sur la prospérité global de l'introduction de l'euro sur la période 1999 - 2017 Allemagne + 23 116 euros + 1 893 milliards d'euros Pays-Bas + 21 003 euros + 346 milliards d'euros Grèce + 190 euros + 2 milliards d'euros Espagne - 5 031 euros - 224 milliards d'euros Belgique - 6 370 euros - 69 milliards d'euros Portugal - 40 604 euros - 424 milliards France - 55 996 euros - 3 591 milliards d'euros Italie - 73 605 euros - 4 325 milliards d'euros

…... France

Effet de l'introduction de l'euro sur la prospérité par habitant 1999 - 2017 - 55 996 €. Effet de l'introduction de l'euro sur la prospérité globale 1999 - 2017 - 3 591 milliards d'euros

Conclusion : En France, l´adhésion à la zone euro a entraîné chaque année un déclin de prospérité.

Depuis l'introduction de l'euro, ces pertes se sont élevées à 3,6 billions d'euros. Cela correspond à une perte de 55 996 euros par habitant. Après l'Italie, la France est donc le pays où l'euro a entraîné le déclin le plus important.

Cette évolution montre que la France n'a pas encore trouvé le moyen de renforcer sa compétitivité au sein de la zone euro. Dans les décennies qui ont précédé l'introduction de l'euro, la France a régulièrement dévalué sa monnaie à cette fin. Depuis lors, cela n'est plus possible.

Au lieu de cela, des réformes structurelles sont nécessaires. Pour bénéficier de l'euro, la France doit poursuivre sur la voie des réformes engagées par le Président Macron.

Les Anglais font eux le Brexit le 31 janvier…. Nous ne rappellerons jamais assez que les Français avaient massivement rejeté en 2005 les institutions européennes du Traité de Maastricht et que le Président Sarkozy par un tour de passe passe a bafoué le vote des français en faisant voter par le parlement le traité de Lisbonne. C’est ce que l’on appelle un déni de démocratie. La France en paye depuis le prix. Le mouvement des gilets jaunes depuis un an, d’une certaine manière pourrait s’analyser en tant que suite d’un déni de démocratie, qui ne voulait pas de cette Europe . Une Europe gouvernée par des fonctionnaires nommés pour leur fidélité au système, une Europe dont le Parlement n’est que la chambre d’enregistrement de cette commission, une europe injuste, inefficace et qui va dans le mur.

