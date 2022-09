Semaines ou mois  : Washington a-t-il reconnu un Iran nucléaire  ?

Les déclarations des responsables américains au cours des derniers mois indiquent que les États-Unis considèrent l’idée d’un Iran nucléaire comme acquise. L’accent n’est donc plus mis sur la prévention de ce risque mais sur son ralentissement.

Robert Malley, envoyé spécial des États-Unis en Iran, a récemment déclaré que l’Iran n’était plus qu’à quelques semaines de disposer de suffisamment de matériel pour fabriquer une bombe nucléaire. Il a exprimé l’espoir qu’un accord nucléaire soit conclu le plus rapidement possible.

Dans une interview télévisée, Malley a déclaré que la situation actuelle, suite à la décision de se retirer de l’accord nucléaire, est que l’Iran n’est qu’à quelques semaines d’avoir assez de matériel fissile pour fabriquer une bombe nucléaire. Il a ajouté qu’un accord ferait reculer l’Iran de plusieurs mois dans la possession du matériel nécessaire à la fabrication d’une bombe.

Tous ces efforts diplomatiques majeurs visent à reta‎rder la menace nucléaire iranienne, non pas à y mettre fin ni même à la geler ou à la reta‎rder pendant des années, mais seulement pendant quelques mois ; cette déclaration, répétée plusieurs fois par les responsables de l’administration Biden, n’avait pas pour but de faire miroiter au public américain l’idée de revenir à l’accord et l’erreur de s’en retirer.

Au contraire, elle exprime essentiellement la conviction de cette administration qu’elle reconnaît l’existence d’un Iran nucléaire. C’est une affaire réglée. Personnellement, je ne vois pas l’intérêt de négocier sur le fait que l’Iran ait une bombe nucléaire aujourd’hui ou demain.

La menace existe. Le comportement provocateur de l’Iran dans notre région ne changera pas tant qu’il y aura une compréhension mutuelle de l’existence d’armes dangereuses que Téhéran peut produire à un rythme accéléré sous la pression extérieure.

Par conséquent, nous ne pensons pas qu’il vaille la peine de gaspiller tous ces efforts diplomatiques américains juste pour obtenir une carte qui reta‎rde mais ne supprime pas le danger.

Tout cela semble absurde et reflète le désir d’obtenir une victoire politique imaginaire qui peut être vendue aux électeurs américains pour sauver les candidats démocrates lors des élections de mi-mandat au Congrès. Le plus grand gagnant dans les négociations pour ressusciter l’accord nucléaire est sans conteste l’Iran.

Ce n’est pas une spéculation, mais un fait, surtout à la lumière de la récente condition de l’Iran de recevoir une compensation si une future administration américaine se retire de l’accord, ce qui est une restriction, pas une condition. L’accord est pratiquement à l’abri d’une décision telle que celle prise par l’ancien président Trump lorsqu’il s’est retiré de l’accord en 2018.

La compensation demandée serait certainement calculée avec soin par les Iraniens. Il y a d’autres gains réalisés par l’Iran, comme le temps qu’il a pu accumuler des matières fissiles.

En fait, sa capacité à négocier de manière constante et à ne pas faire de concessions importantes jusqu’à présent constitue en soi une nouvelle victoire politique pour lui, en plus de ce qui a été obtenu lors de la signature de base de l’accord en 2015.

L’environnement international a en effet contribué à renforcer la position de négociation de l’Iran, notamment depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la nécessité de ramener le pétrole iranien sur les marchés, en particulier en Europe, et le soutien plus marqué de la Chine et de la Russie à Téhéran lors des pourparlers de Vienne.

Rien de tout cela, cependant, ne peut masquer le calcul trop indécis et trop prudent de l’équipe de négociation américaine, qui découle de la position de l’administration Biden sur l’augmentation de la pression sur Téhéran ou son engagement par la force.

Biden est resté très prudent avec le bâton au point que l’Iran a réalisé qu’une option militaire contre lui n’était pas du tout envisagée par les décideurs américains. Personne dans notre région ne veut déclencher une guerre ou utiliser la force militaire contre l’Iran tant qu’ils respectent le droit international.

Mais il s’agit de stratégies de négociation américaines qui ne peuvent réussir que si elles s’appuient sur des cartes de négociation influentes, si elles équilibrent le bâton et la carotte de manière efficace et décisive, et si elles savent comment utiliser l’un ou l’autre, quand et dans quelle mesure.

Mais l’essentiel est que les négociateurs américains sont allés à Vienne depuis le début en suppliant pratiquement l’Iran de revenir à l’accord et de sauver la face à l’administration actuelle.

Pour le Conseil de coopération du Golfe et Israël, en tant qu’acteurs régionaux majeurs qui voient une réelle menace de la part de l’Iran, je pense qu’il n’y a pas de différence stratégique entre revenir ou s’éloigner de l’accord nucléaire. Écarter la menace et la reporter de plusieurs mois, et non de quelques semaines, ne fera pas l’affaire.

L’impact de la dissuasion nucléaire ne vient pas seulement de son existence ou même de la possibilité d’y avoir recours, mais aussi de la manière dont elle est appliquée et utilisée militairement pour menacer les autres.

L’Iran n’a pas hésité à en faire mauvais usage, ce qui porte atteinte à la sécurité régionale et mondiale, depuis le début de son ascension dans l’échelle nucléaire. La menace ne reculera pas et ne sera pas mise de côté. Elle suivra son cours, et la prochaine sera encore pire, surtout si l’on tient compte du nouvel équilibre international des forces, de la polarisation internationale, du besoin de l’Europe en pétrole iranien, et de la nécessité pour toutes les puissances internationales concurrentes d’engager l’Iran, qui joue bien dans cet environnement tendu pour atteindre ses objectifs stratégiques.

Le blâme de l’administration Biden sur le retrait de Trump de l’accord nucléaire est certainement une excuse déplacée pour les observateurs comme moi. L’accord initial lui-même n’est qu’à quelques années de son expiration.

De plus, les négociations pour rétablir et relancer l’accord ont duré presque aussi longtemps que la période de sortie de Trump, pendant laquelle, remarquez bien, il n’y a pas eu de violation fondamentale des termes de l’accord par l’Iran, par peur du manque de retenue de Trump.

Dans l’ensemble, il est clair que la signature de nouveaux accords pour relancer l’accord nucléaire est inévitable ; le Moyen-Orient est témoin d’une nouvelle variable dans les interactions régionales. Il est possible qu’il y ait un lent rapprochement entre les États-Unis et l’Europe avec l’Iran pour le sortir de la sphère d’influence de la Chine et de la Russie.

Par conséquent, les pays du CCG doivent examiner attentivement ce qui se passe autour d’eux et poursuivre leurs options stratégiques et participatives actuelles avec toutes les puissances internationales et régionales. C’est la meilleure façon de préserver leurs intérêts.