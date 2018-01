Sensationnel : Trump ne serait pas féministe !

Piers Morgan, le présentateur vedette de la chaine de télévision britannique ITV, vient de faire une découverte époustouflante au cours d’un entretien avec l’homme le plus puissant du monde qui était venu faire la roue, comme d’autres paons plus petits que lui, devant les gens les plus riches du monde au Forum de Davos, et le journaliste a touité son scoop en avant première :

"Le président Trump m’a déclaré qu'il n'était pas féministe."

Et il a ajouté :

"Il m’a dit :" Non, je ne dirais pas que je suis féministe, je pense que ce serait, peut-être, aller trop loin, je suis pour les femmes, je suis pour les hommes, je suis pour tout le monde. "

N’en voilà une découverte qu’elle est importante pour l’avenir de l’humanité qui se décidait en Suisse la semaine dernière ! D’ailleurs, le touite de M. Morgan a provoqué un déluge de réactions sur les réseau sociaux et le hashtag #TrumpMorgan s’est propagé à toute vitesse. Les messages alarmants pour signaler que Trump "ne se qualifierait pas de féministe" ont fait le tour de la planète dans les deux sens en moins de temps qu’il n’en faut pour envoyer un drone sur l’Afghanistan !

Après les campagnes #MeToo et #BalanceTonPorc et les déclarations déchirantes des stars sur leur désir d’être importunées ou leurs regrets d’avoir couché, demander à un président américain en pleine digestion après un bon repas offert par son meilleur ennemi Soros s'il est féministe fait preuve d’un courage et d’une capacité d’analyse géopolitique qui ne sont pas donnés à tout le monde !

Pendant qu’il y était, Morgan aurait pu laisser Donald s’épancher sur ses sentiments d'égalité, de justice, de fraternité, de liberté, et peut-être même découvrir qu’il y avait des raisons de se poser des questions sur les convictions de Trump dans ces domaines-là.

Mais non ! Le journaliste professionnel sait que ce ne sont pas les initiatives liées aux questions de santé, à l’immigration, à la guerre en Syrie ou aux magouilles de la CIA en Amérique du sud qui ont fait réagir la « gauche » américaine et avec elle le boboland globalisé.

Cette légèreté affichée par un grand média pourrait paraitre une forme de désinformation si d’autres supports apportaient des informations importantes à propos de cette concentration de décideurs courtisés par leurs laquais venus leurs faire des compliments en globish. Mais à y regarder de plus près, rien d’intéressant ne filtre de cette surprise-party. Les vrais échanges se font dans le festival OFF. Si les économistes sont capables d’expliquer après coup ce qui n’a pas fonctionné, ces journalistes-là nous expliqueront l’an prochain ce que nous n’avions pas compris du Forum de Davos version 2018 et de la version 2.0 du logiciel Donald.T.