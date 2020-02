Séparatisme islamiste : Macron et les médias en tournée dans toute la France

Dis Macron, c'est pas un peu tôt ton plan anti-séparatisme islamiste ?

T'aurais dû attendre qu'on soit à quelques mois du renouvellement de ton mandat ; à moins que tu prévoies d'en remettre une couche à ce moment-là ?

Il est vrai que...

Gérer, asticoter la fièvre raciste et son traitement, c'est tout ce qui vous reste quand vous avez pratiquement tout perdu en politique : soutien et considération au-delà des 30% qui n'en ont rien à secouer puisqu'ils n'ont pratiquement besoin de rien, sinon d'ordre et de silence.

-------------------------------

Hassen Chalghoumi.... Imam qui maîtrise avec beaucoup de difficultés la langue française à l'oral, manipulable à souhait, que tous les islamophobes et autres instigateurs de la haine anti-arabo-musulmane et africaine, chérissent depuis des années pour cette raison même !



Car c'est comme ça qu'ils les aiment les Musulmans : inarticulés... voire... désarticulés, pour mieux nous renvoyer par le biais de leurs prestations médiatiques l'image du "Musulman, être humain inadéquat", comme... en trop ici en France et sur terre.



Les médias ne s'y sont pas trompés non plus. Pour preuve..... la présence de cet Imam très contesté qui ne représente personne, pour illustrer les bonnes volontés qui errent autour de la "dé-radicalisation".

***

A propos du plan Macron contre le séparatisme, on ne manquera pas de noter que la Turquie occupe la place du bouc-émissaire en ce qui concerne l’influence des pays étrangers sur les Musulmans de France.

Or, la Turquie n’est en rien responsable du séparatisme islamiste de nos quartiers populaires ; les responsables sont prioritairement le Qatar avec le financement des Frères musulmans et l’Arabie Saoudite avec la propagation du salafisme… or, Macron ne les citera pas dans sa mise en accusation.

Cela n’aura échappé à personne : ces deux pays pèsent quelques dizaines de milliards dans nos exportations. La Turquie ( et le Maroc) : peanuts !



Avec cette attaque en règle contre un pays, un seul, on retrouve le quartet dévastateur des deux derniers pays laïcs de la région (Irak et Syrie) de ces 20 dernières années : Arabie Saoudite, Israël, Europe et USA, tous soudés contre la Turquie.



Cette dénonciation de la Turquie, c’est le coup de pied de l’âne d’un Macron lâche et veule dans l’exercice de sa fonction.



Qu’aucun média ne soit capable de souligner ces points dans les commentaires qui ont accompagné la couverture de l’annonce par Macron de son plan contre le séparatisme confirme une fois de plus l’incompétence de ces médias à force de connivence et de soumission à leurs employeurs-propriétaires qui signent les chèques en fin de mois, font et défont les carrières des uns et des autres.





A ce sujet, il peut être utile de garder à l'esprit ce qui suit :

Mensonges, distorsion de la réalité, l’Elysée, Matignon… ce n'est que de la com ; se faire le relais de cette com sans qu’un travail de journaliste ne soit effectué, on passe alors de la com à la propagande.

Aussi, force est de constater que nous sommes bien en présence d’un archipel médiatique (public, privé… de France Culture à RTL, de France Info à BFM-TV, du Figaro à Lobs) qui n’est qu’une chambre d’écho de la communication des lieux de pouvoir symbolique (Elysée, Matignon) ou réel (CAC 40, MEDEF, Commission européenne et les chancelleries étrangères).

Dont acte.

...

Quand le "séparatisme islamiste" a pour cause la radicalisation…

Or…

Pas de déradicalisation (déjouer et contrer les stratèges d’un discours politique et religieux destiné aux quartiers populaires) sans justice des conditions d'existence et de traitement…

Pas de déradicalisation sans la volonté de mettre fin à la diffusion sans retenue du mépris dont la communauté musulmane fait l'objet dans tous les médias puisque l'on peut pratiquement tout s'autoriser contre cette communauté, de Zemmour à Finkielkraut en passant par Charlie hebdo et combien d'autres encore...

Et enfin : est-ce que la présence des locataires successifs de l’Elysée au dîner du CRIF est censé lutter contre tous les communautarismes, séparatistes ou pas, et adresser les bons signaux : ceux d’un engagement sincère qui ne discrimine aucune communauté ?

On peut, on doit en douter en toute bonne foi.

Sans doute est-ce la raison pour laquelle Macron préfère communiquer autour du « séparatisme religieux » alors que les médias préfèrent parler de « communautarisme » car Macron sait qu’il devra passer chaque année devant le CRIF, archétype d’un modèle de communautarisation des Juifs de France en l’occurrence, qui a pour seul objectif : faire de ces Juifs français ou Français juifs des Juifs israéliens (accessoirement français) soudés tels une grappe indissociable… pour leur malheur à tous car que peuvent-ils tous avoir à gagner dans cette assimilation israélienne.

***

Aussi, à l'aune de l'opposition dont ils peuvent tous faire l'objet, puisque cette opposition n'a qu'un souhait - le retour de la communauté musulmane à l'invisibilité des années 60 et 70, tête baissée, silencieux, relégués aux tâches les plus ingrates : pure folie d'un irréalisme infantile soit dit en passant...

Laissons tous ces Français issus de notre ancien empire colonial s'organiser car personne ne fera rien pour eux ; en cela, les 50 dernières années leur donnent raison aujourd'hui encore.

Et c’est alors qu’ils reviendront vers nous plus apaisés, plus sûrs d'eux-mêmes car rien n’est pire que le sentiment d’impuissance, de ne rien pouvoir faire pour soi-même alors qu’on a eu l’erreur d’attendre tout des autres qui sont incapables de comprendre ce que les minorités dites visibles ont vécu et vivent.



Les soutenir pour cette raison ; parce qu’ils ont enfin compris ce qu’il fallait comprendre.



"Touche pas à mon pote"... disait l’autre. Le jour où le pote a voulu prendre la parole, l’autre a fait volte-face et s’est retourné contre ce pote (Lobs, Libé, le PS) un peu moins pote maintenant ; pote qu’il souhait muet, confiant, désarmé et docile pour mieux l’endormir ou l’instrumentaliser.

A partir des années 80, Mitterrand, Lang et Dray s'en chargeront avec SOS racisme et l'accès aux médias de Le Pen père qui aura pour conséquence : le meurtre, ou bien plutôt l'assassinat (car préméditation il y avait !) du second tour de l'élection présidentielle, jetant depuis un discrédit sans précédent sur toute la classe politique élue, si mal élue, par défaut ad vitam aeternam.