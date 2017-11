Séparatisme kurde

Voici quelques éléments factuels pour comprendre la question kurde et le referendum dans la région autonome.

Les kurdes sont un peuple apparenté "iranien" comme les persans et pashtounes. Ils étaient alliés aux turcs sous l'empire ottoman. Ce qui explique qu'une grande partie des territoires kurdes se trouve en Turquie, dont une partie était autrefois arménienne. Ils ont des liens culturels et historiques importants avec leurs voisins, y compris les arabes avec le règne de Saladin.

Le nationalisme kurde est né en réaction au nationalisme turc, celui d'Atatürk en Turquie et plus tard le nationalisme arabe (Baas) de Saddam Hussein.

Au Kurdistan irakien, il y a eu une répression très sanglante dans les années 80, mais les kurdes ont pu se venger par la suite, et tous les irakiens ont payé le prix fort pour les aventures de Saddam Hussein.

Aujourd'hui le Kurdistan irakien est très autonome, avec sa propre armée. Et ils ont des liens économiques très forts avec la Turquie, qu'on présente dans les clichés comme adversaire des kurdes. La Turquie combat les kurdes proches du PKK, mais a toujours eu des relations étroites avec Barzani le chef de l'entité Kurde.

En se mettant à dos le Turquie, et aussi l'Iran, avec le referendum d'auto-détermination, le Kurdistan irakien qui n'a pas d'accès à la mer, va sans doute renforcer ses liens avec Israël.

Isolé de leurs voisins immédiat, il s’alliera avec le dernier pays colonialiste. En effet les palestiniens de Cisjordanie sous domination israélienne, ne sont pas citoyens, alors que les kurdes sont citoyens à part entière dans les pays où ils se trouvent.

Et il y a aussi une propagande qui présente les kurdes comme les grands adversaires de "Daesh" ; or ces derniers ont été alimentés par les américains (entre autres), contre l'état syrien de Assad, et non pas pour gêner les kurdes. Et d'ailleurs ils ne se sont pas disputé les mêmes territoires à quelques exceptions près.

Ayant le soutien de l'état hébreu, Barzani pensait avoir aussi le soutien des Etats-Unis, et pensait que les turcs qui ont des intérêts au Kurdistan irakien, allaient se résigner.

Sa stratégie a échoué. Avec les réactions fortes de l'Iran et de la Turquie, la région autonome kurde a été affaiblie. L'armée irakienne appuyée par l'Iran a repris les territoires à la limite du Kurdistan que les forces kurdes contrôlaient. Les dirigeants du Kurdistan irakien ont échoué par excès d'arrogance.