« Sept pays en cinq ans ». Au suivant !

Salut Clark, merci de mieux en mieux..

je me permets de mettre un petit mot, qui ente autre explique cela ..

ma conclusion reste la même, c’est la masse et son refus de créer volontairement une société juste et partageuse qui est la créatrice de ce bordel , le NOM est notre création..celui ci.

La planète entière est visée sous une forme ou une autre ..pour ceux qui en savent un peu sur eux même, le nouvel ordre mondial joue exactement le même rôle symptôme-catalyseur que la souffrance mentale joue au niveau d’une personne ..je sais, je sais on ne sait plus rien à propos de cela, mais çà va revenir, de gré, le mieux, ou de force, le pire

l’ennemi n’est pas le NOM et son délire qui n’est que l’égrégore de la masse mais chacun d’entre nous..

commencer

Rs 25 Point Plan For World Domination

“In 1770, Mayer Amschel Rothschild married Gutta Schnapper. In that same year, he retained jewish born , Adam Weishaupt, an apostate Jesuit-trained professor of canon law, to revise and modernize Illuminism, the worship of Satan, with the objective of world domination and the imposition of the Luciferian ideology “upon what would remain of the human race” after a final orchestrated social-cataclysm. In 1773, Mayer summoned twelve wealthy men to Frankfort and asked them to pool their resources, then presented the 25-point plan that would enable them to gain control of the wealth, natural resources and manpower of the entire world.

Mayer Amschel Rothschild, Adam weishaupt..révisent et modernisent les Illuminati, l’adoration de Satan avec comme objectif la domination mondiale et l’imposition de idéologie luciférienne sur ce qu’il restera de la race humaine après un dernier cataclysme social orchestré .En 1773 Mayer convoqua 12 hommes fortunés et leurs demanda de mettre leurs ressources en commun, et présenta un plan en 25 points qui leur permettrait de contrôler la richesse, les ressources naturelles et la main d’œuvre de la planète entière .



1. Use violence and terrorism rather than academic discussions.

utiliser la violence et le terrorisme plutot que les discusions cademiques



2. Preach “Liberalism” to usurp political power.

precher le liberalisme pour usurper le pouvoir politique



3. Initiate class warfare.

initier la guerre des classes



4. Politicians must be cunning and deceptive – any moral code leaves a politician vulnerable.

les hommes politiques doivent être rusés, fourbes et trompeurs- tout code moral rend un politicien vulnérable



5. Dismantle “existing forces of order and regulation.” Reconstruct all existing institutions.”

détruire les forces de l’ordre et régulations existantes. Reconstruire toutes les institutions existantes



6. Remain invisible until the very moment when it has gained such strength that no cunning or force can undermine it.

rester invisible jusqu’au dernier moment quand le mouvement a atteint une telle force que aucun malin ni aucune force ne puisse l’ébranler



7. Use Mob Psychology to control the masses. “Without absolute despotism one cannot rule



efficiently.”

utiliser la psychologie des masses pour les contrôler. Sans un despotisme absolu on ne peut diriger efficacement



8. Advocate the use of alcoholic liquors, drugs, moral corruption and all forms of vice, used systematically by “agenteurs” to corrupt the youth.

promouvoir l’usage de l’alcool, des liqueurs, des drogues, de la corruption morale sos toutes ses formes



9. Seize properties by any means to secure submission and sovereignty.

s’emparer des propriétés par tous les moyens pour assurer la soumission et la souveraineté



10. Foment wars and control the peace conferences so that neither of the combatants gains territory placing them further in debt and therefore into our power.

fomenter des guerres et contrôler les conférence de paix de manière à ce que aucune des parties ne gagne des territoires, les soumettant à plus de dette et donc les plaçant entre nos mains



11. Choose candidates for public office who will be “servile and obedient to our commands, so they may be readily used as pawns in our game.”

choisir des candidats pour la fonction publique qui seront serviles et soumis à notre commandement, ainsi il seront prêts à être utilisé comme des pions dans notre jeu..



12. Use the Press for propaganda to control all outlets of public information, while remaining in the shadows, clear of blame.

utiliser la presse pour la propagande pour contrôler tout ce qui sort de l’information pour le public, tout en restant dans l’ombre, sans en être tenu responsable.



13. Make the masses believe they had been the prey of criminals. Then restore order to appear as the saviors.

Faire croire aux masses qu’elles sont la proie de criminels.Restaurer l’ordre pour apparaître en sauveur



14. Create financial panics. Use hunger to control to subjugate the masses.

créer des paniques financières.Utiliser la faim pour subjuguer les masses



15. Infiltrate Freemasonry to take advantage of the Grand Orient Lodges to cloak the true nature of their work in philanthropy. Spread their atheistic-materialistic ideology amongst the “Goyim” (gentiles).

infiltrer la franc maçonnerie pour tirer avantage des loges du grand orient pour dissimuler la vraie nature de leurs travaux dans la philanthropie



16. When the hour strikes for our sovereign lord of the entire World to be crowned, their influence will banish everything that might stand in his way.

Quand le moment sera venu pour notre Seigneur souverain du monde entier d’être couronné, leurs influences bannira tout ce qui se tiendra dans le chemin



17. Use systematic deception, high-sounding phrases and popular slogans. “The opposite of what has been promised can always be done afterwards… That is of no consequence.”

utiliser la tromperie systématique, des phrases qui sonnent haut et fort et des slogans populaires.L’opposé de ce qui a été promis peut toujours etre defait ensuite, c’est sans consequences



18. A Reign of Terror is the most economical way to bring about speedy subjection.

Un règne de la terreur est le moyen le plus économique pour amener à une soumission rapide



19. Masquerade as political, financial and economic advisers to carry out our mandates with Diplomacy and without fear of exposing “the secret power behind national and international affairs.”

Se faire passer pour des conseillers politiques, financiers et économiques afin de mener à bien nos mandats avec diplomacie, sans avoir peur d’exposer les pouvoirs secrets derriere les affaires nationales et internationales



20. Ultimate world government is the goal. It will be necessary to establish huge monopolies, so even the largest fortunes of the Goyim will depend on us to such an extent that they will go to the bottom together with the credit of their governments on the day after the great political smash.”

Un gouvernement mondial ultime est le but.Il sera necessaire d’etablir des monopoles gigantesques, ainsi meme les plus grandes fortunes fes goyims dependrons de nous à un tel point que ils seront coulés ensemble avec le credit de leurs gouvernements le jours apres la grande casse organisée du systeme politique



21. Use economic warfare. Rob the “Goyim” of their landed properties and industries with a combination of high taxes and unfair competition.

utiliser la guerre économique. Voler les terres et industries des « goyims » avec un mélange de taxes élévées et de competitions deloyales



22. “Make the ‘Goyim’ destroy each other so there will only be the proletariat left in the world, with a few millionaires devoted to our cause, and sufficient police and soldiers to protect our interest.”

faire que les goyims se detruisent les uns les autres afin qu’il ne reste que un proletariat dans le monde avec quelques millionnaires dévoues à notre cause et suffisamment de policiers et de soldats pour proteger nos interets



23. Call it The New Order. Appoint a Dictator.

Appellons cela le nouvel ordre mondial. Appointer un dictateur.



24. Fool, bemuse and corrupt the younger members of society by teaching them theories and



principles we know to be false.

berner , deconcerter et corrompre les jeunes en leur enseignant des théories et des principes que nous savons etre faux..



25 Twist national and international laws into a contradiction which first masks the law and afterwards hides it altogether. Substitute arbitration for law.”sism

entortiller les lois nationales et internationales et les enfermer dans une contradiction qui d’abord rend la loi opaque et ensuite la cache totalement..