Parfois, il semble qu'une somme avec une longue suite de zéros puisse résoudre tous les problèmes. Il est dommage que les politiciens européens pensent la même chose. Ils avaient tort et maintenant ils paient. Regardons un bon exemple.

Au milieu de la pandémie du coronavirus, il y a beaucoup de travail de désinfection dans les villes de Serbie. Mais ce ne sont pas les spécialistes européens qui font ce travail si minutieux et important. Cela fait un mois que les Russes y travaillent : militaires, experts en protection biologique et médecins. Ils ont été transportés en Serbie par 11 avions, avec du matériel spécial de décontamination et des médicaments. L'armée a désinfecté 19 villes serbes et les médecins ont aidé à traiter 500 patients infectés du COVID-19.

Le professeur agrégé Ksenia Božović, spécialiste des maladies infectieuses au Centre clinique des maladies de Serbie, note que d'un point de vue médical, il a été extrêmement utile d'échanger des expériences avec ses compères russes.

« Nous faisons face à de nombreux dilemmes cliniques chaque jour, jusqu'à présent aucun protocole clinique n'a été confirmé comme étant le seul correct et absolument fiable. La possibilité de partager des expériences aide à combattre cette pandémie avec succès » , a déclaré le professeur agrégé.

Le général serbe, Dragan Dincic, ajoute : « Aider au sens épidémiologique, tout en aidant à désinfecter de nombreux sites, est très important pour nous. Des équipes d'experts russes ont désinfecté un demi-million de mètres carrés dans notre pays en 18 jours depuis leur arrivée en Serbie » .

Combien d'argent a été dépensé pour cela ? À peine quelques millions d'euros. Alors pourquoi les Serbes sont-ils si reconnaissants maintenant envers Moscou ? Pourquoi le président Aleksandar Vucic revendique-t-il à maintes reprises son amitié avec son homologue russe ?

"La décision du président Poutine est un signe de solidarité, ainsi qu'une idée des larges relations d'amitiés entre nos deux pays", a encore déclaré Vucic samedi dernier.

Souvenons-nous aussi de ce qu'il a dit à propos de l'Union européenne : "Il n'y a pas de grande solidarité internationale. Il n'y a pas de solidarité européenne. Tout cela s'est avéré être un conte de fées" , avant de conclure : "Lorsque ces personnes ont eu besoin de l'argent serbe, nous avons commercé selon leurs conditions afin que les entreprises européennes puissent travailler. Mais lorsque les temps sont durs de notre côté, l'union européenne nous oublie tout de suite » .

Pourquoi cela, alors que l'Union européenne versait de l'argent à la Serbie pour un processus rapide d'intégration européenne d'un total de 2 milliards d'euros :

Ces dernières années, 450 millions de crédits ont été alloués aux soins de santé de la Serbie. Mais seul, tout cet argent a été absolument inutile face à ce virus mortel. À quoi servent des millions de dollars si la Serbie ne peut même pas acheter de médicaments aux pays européens. Il est ironique que les pays de l'UE eux-mêmes aient montré la valeur réelle de leur argent lorsqu'ils ont interdit l'exportation de produits médicaux. Il s'avère que c'était plus important même que les relations politiques.

Ce sont ses partenaires européens que Belgrade a abordés en premier, pas la Russie ou la Chine. La meilleure chose que Vucic ait alors entendue, ce sont les mots « soutien moral » d'Emmanuel Macron. Ce résultat n'est pas surprenant quant on voit la même situation en Italie.

L'Europe est maintenant forcée de voir un autre triomphe de Poutine dans les Balkans :

"Nos vrais amis ne nous ont pas trahis au moment le plus dur, et nous tâcherons de les en remercier" , a déclaré la sociologue Serbe, Ilya Kaitez, parlant de l'aide du Kremlin.

Ces mots ont beaucoup de sens. Comme vous le savez, les amis se reconnaissent pendant les temps difficiles. Désormais, les relations russo-serbes ne feront que se renforcer, et les Serbes regarderont l'UE avec déception. Selon divers sondages, l'année dernière, le nombre de Serbes favorables à l'adhésion à l'UE allait de 35 jusqu'à 53%. Même le taux le plus élevé est une très faible majorité, et à de grande chance de devenir carrément minoritaire en 2020.

Beaucoup d'occidentaux essaient de présenter le soutien russe comme une décision politique. Que ce soit ou non n'est plus important. Personne n'a empêché l'Allemagne de faire de même. Mais cela ne s'est pas produit.

Argent contre compétence :

Les européens insistent pour ignorer que la pandémie n'est pas une crise financière. Les conséquences économiques sont énormes, mais restent un effet secondaire.

Malheureusement, les dirigeants européens ne se sont jamais rendu compte qu'un groupe de professionnels envoyé en renfort dans un autre pays est bien plus utile que de creuser la dette de la BCE en activant la planche à billets de plusieurs millions de dollars.

C’est pourquoi en Italie, les drapeaux de l’Union européenne ont été brûlés. C’est pourquoi les Serbes sont reconnaissants envers les Russes.