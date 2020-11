Servage numérique

@math

Entre les Etats-Unis et la France, on pourrait faire un concours en ce qui concerne le racisme et le pognon.

Ce qui différencie les deux populations, ce n’est pas une question de « contenu », mais une question de « forme »

. Les uns ont bonne conscience, les autres mauvaises consciences.

Aux Etats-Unis on est fier d’étaler son fric et d’afficher sa « supériorité » de « communauté », alors quen France on en a honte et on le cache. Les uns sont WASPS, les autres son cathos. C’est la même mentalité, mais pas la même façon de « communiquer », comme on dit maintenant.