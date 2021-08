Seule la mort les arrêtera !

Ce matin j’ai rencontré une militante active du secours catholique, elle marchait avec des béquilles qu’elle ne quittera jamais plus.

Elle a dépassé largement les 70 ans et reste sur le terrain, malgré sa santé chancelante

« Alors ! tu continues ? »

« Oui, comme toi, seule la mort nous arrêtera » !?

Il y a une dizaine d’années je m’étonnais de voir des vieux militants de 70 à 80 ans continuer à être présents sur le terrain social, comme acteurs associatifs.

Aujourd’hui je les comprends mieux.

Je mets de côté ceux et celles qui s’accrochent aux responsabilités et ont du mal à lâcher prise, ils sont peu nombreux, en fait.

Je pense aux femmes et aux hommes qui pour la plupart ont laissé leurs mandats pour ne garder que leur fonction militante :

Rencontrer les familles, les accompagner et les défendre et alerter les médias quand il le faut !

C’est ce que je continue à faire, moi-même. Il y a tant à faire et je ne me vois pas rester chez moi à lire et attendre…. Même si je continue à lire beaucoup.

J’ai laissé toutes mes représentations pour ne garder que la présidence du DAL 77, le suivi et la tenue des permanences.

Et la relève ?

Elle est assurée par des jeunes retraités et des actifs encore plus jeunes.

Nous avons rencontré au cours des batailles menées des nouveaux bénévoles potentiels et aujourd’hui réels à Dammarie les lys et Fontainebleau.

Nous en sommes aux échanges de savoirs et de cultures.

Nous avons une organisation, une formation que nous partageons, eux ont l’immédiateté. Il faut agir, vite, tout de suite.

C’est avec célérité que nous avons agi la semaine dernière et notamment le vendredi soir et cela paye.

J’ai connu des vieux militants, de 10 ans mes ainés qui se sont éteints, comme cela, en militant.

Souvent ils ont parlé de réduction de leur engagement en nombre d’heures consacrées, ce qui ne les empêchait pas d’être sur le pont, avec les autres, sans confisquer le pouvoir aux plus jeunes.

Si vous voyez des vieux continuer à courir et à agir, ne riez pas, ne vous moquez pas, ils veulent être utiles, à leur place, jusqu’au dernier moment.

Je pense à cette militante du Secours catholique, nous nous connaissons depuis une quinzaine d’années et nous nous retrouvons souvent sur les mêmes espaces de lutte. Nos valeurs sont communes….

Elle croit en dieu et moi je nie l’existence de toute divinité mais sur tout le reste : la solidarité, la lutte contre le racisme et la xénophobie, le rejet de la bureaucratie, le combat contre le système, nous sommes sur la longueur d’onde.

Dieu est accessoire….

Elle n’en parle d’ailleurs jamais comme moi je ne parle pas dans mon lieu d’action de mes options politiques précises.

Seule la mort nous arrêtera !

Jean-François Chalot

Le dessin est de Sapiens : faire jaillir les idées, les pensées, les partager et agir avec les autres jusqu'au dernier souffle