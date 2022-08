Seule la poésie peut changer le monde....

Titre qui enclenchera sans doute quelques doutes chez certains esprits par trop rationnels... mais tentons la proposition...

mes derniers commentaires sur AV n'ont de cesse de rappeler que nos "articles" et commentaires n'ont en réalité strictement aucun impact sur la poursuite des événements. Initiés par des forces qui nous échappent indéfiniment, ce que l'on voit n'est jamais ce qui EST réellement. Nous savons tous ici - du moins on l'espère - que l'homme n'a aucun accès à la réalité objective, au mieux nous pouvons l'interpréter en espérant nous rapprocher de la "brûlure de la vérité" affirme le poète et il est difficile d'en faire une crème apaisante.

Mais humain trop humain (merci Nietzsche), je cède à mon goût immodéré pour la pensée rédigée au mieux de la maîtrise syntaxique et de l'ordre de mes fumeuses pensées. Et plutôt que de poursuivre avec des articles qui se veulent (toujours, si si, toujours, avouez-le donc !) sérieux parce que supposément argumentés, nous savons cependant tous que nos "sources" de crédibilité viennent de ceux qui ont pensé, analysé, conceptualisé avant nous. Au mieux, nous les relayons, au pire on les trahit (le plus souvent !).

Je poursuis donc, mais avec l'angle le plus libre possible, celui de la poésie. mal aimée en France, encore citée et récitée dans les rues en Iran, supportée sous forme simplifiée - nouvelles - par les anglais, génialement furtive par les japonais (haïkus), prodigieusement versifiée par les grands poètes classiques, la poésie n'en demeure pas moins la dernière expression vraiment libre dans un monde desséché et dont le cœur s'est éteint au profit d'un peace-maker sous contrôle algorithmé.

En effet, tout le monde peut lire de la poésie sans rechercher autre chose que la douceur de ses multiples formes. Et tout le monde peut en écrire sans rechercher à faire du style ou de la métaphore spectaculaire. Le vrac est totalement accepté en poésie, la folie aussi. Et pour amorcer mon nouvel élan agoravoxien, je vous propose aujourd'hui deux extraits qui résonnent diablement fort avec les affres de notre époque... du moins pour ceux qui liront en lâchant prise sur le vouloir-tout-saisir-rationnellement !

La supposée folie de RIMBAUD... Respirez et lisez en muselant votre mental rationnel... laissez-vous juste porter...

1/ Extrait d'UNE SAISON EN ENFER : "Mauvais sang"

J'ai de mes ancêtres gaulois l'oeil bleu blanc, la cervelle étroite, et la maladresse dans la lutte. Je trouve mon habillement aussi barbare que le leur. Mais je ne me beurre (*) pas la chevelure.

(*) Evoque le roi Chilpéric qui se beurrait littéralement les cheveux.

2/ Le supposé hermétisme de René CHAR... "Chaine" extrait de "Artine et autres poèmes" 1930).

Le grand bûcher des alliances

Sous le spiral ciel d'échec

C'est l'hiver en barque pourrie

Des compagnons solides aux compagnes liquides

Des lits de mort sous les écorces

Dans les profondeurs vacantes de la terre

Les arcs forgent un nouveau nombre d'ailes

Les labours rayonnants adorentles guérisseurs détrempés

Sur la paille des fatalistes

L'écume d'astre coule tout allumé

Il n'y a pas d'absence irremplaçable.

D'aucuns n'hésiteront pas à user de l'argument tarte à la crème, genre "l'Histoire et les guerres ne s'arrêtent pas avec de la poésie" !!!

Certes, certes, mais j'affirme que si l'esprit moderne avait préféré la poésie aux guerres, le monde eut eu une sacrée autre gueule. L'esprit rationnel accouche d'esprits secs, durs, partisans, teigneux, vindicatifs et meurtriers... lui manque son pendant Eros, le goût de la vie, de l'amour vrai et des belles choses gratuites.

