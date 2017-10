Sexe tape… sur les fesses : Le péché grand du moment

Tout ce bazar d’écarts de conduite n’était ni hchouma ni assez grave pour que son auteur soit médiatiquement lynché pour être balancé ensuite dans la poubelle de l’histoire après s’être fait traîné durant des moins voire des années dans le cambouis judiciaire.

Révolue l’époque où pour finir dans la poubelle les politiques et les personnalités des mondes économiques, financiers, médiatiques et du showbiz, les plus en vue, devaient commettre le péché qui fâche. Le forfait impardonnable qui ne passe pas chez le consommateur du tapage médiatique de base. En l’occurrence la trahison à son pays, l’enrichissement indu, l’évasion fiscale, le détournement de fonds, le crime de sang crapuleux. À part ça et quelques autres crimes et délits apparentés ces seigneurs de la pluie et du beau temps pouvaient tranquillement les doigts dans le nez ou ailleurs couler des jours heureux et faire beaucoup d’enfants… en distribuant ici et là des tapes sur les fesses de leurs subordonnées, en découchant sans raison matrimonialement tenable, en collectionnant les maîtresses et les enfants naturels etc. Tout ce bazar d’écarts de conduite n’était ni hchouma ni assez grave pour que son auteur soit médiatiquement lynché pour être balancé ensuite dans la poubelle de l’histoire après s’être fait traîné durant des moins voire des années dans le cambouis judiciaire. Derniers dinosaures en l’espèce, et pour ne citer que deux cas bien français, l’un du milieu du spectacle toujours en vie et l’autre de celui du monde de la politique mort il y a 35 ans, je nomme Feu Charles Hernu, ancien ministre socialiste de la Défense sous Mitterrand et Gérard Depardieu, l’icône animé de la comédie française. Le premier a été désarçonné puis fait tomber du haut de son cheval de bataille avant d’être piétinés par les canassons pour ne pas dire les « aboitim » du microcosme médiatique de l’époque. Le fidèle compagnon de Mitterrand en charge des armées de 1981 à 1985 « a été, au moins pendant dix ans, rémunéré par le KGB et ses satellites » selon une enquête de la DST dont le patron, Jacques Fournet, a remis un compte rendu à ce sujet à la présidence de la république en automne 1992. Soit deux après sa mort le 17 janvier 1990 à Villeurbanne, lors d'un meeting en faveur de l'Arménie, officiellement d’un infarctus du myocarde.

Obscénités avilissantes

Le second il a fui la France pour s’installer en Russie où il vit depuis plus de 4 ans avec la nationalité du pays d’accueil offerte en guise de cadeau de bienvenue par le président Poutine himself. Obélix n’a pas supporté l’idée d’être taxé à 75 % en vertu d’un projet de loi sur les gros revenus de Hollande et il a donc préféré l’exil au pays des tsars où l'acteur n’est assujetti à l’impôt qu’à hauteur de 6% de ses revenus en contre 13% pour la plupart des résidents fiscaux en Russie. La fugue de « Cyrano de Bergerac » a été suffisamment commentée par ses compatriotes et le fugueur eut son overdose de lynchage dans les médias. Aujourd’hui avec la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) par les députés de Macron après 35 ans de son institution par ceux de Mitterrand, Depardieu peut retourner en France en triomphateur à bord d’un quadrige la tête ornée d’une couronne de laurier. Bref, les temps ont changé et le moment est désormais aux nouveaux crimes et délits impardonnables après avoir été classés dans le catalogue des techniques de séduction. Tape sur les fesses, clins d’œil, tape sur le dos, sifflement et autres comportements qui de nos jours sont jugés par les ayatollahs des codes de la bienséance et du politiquement correct comme des obscénités avilissantes. Dont les auteurs méritent l’opprobre, la déchéance et la prison. Ainsi pour que ces gros bonnets qui ont pignon et pognon sur rue ainsi qu’un pouvoir et un statut sociétal qui font qu’ils sont en même temps craints et sollicités coulent des jours heureux ils doivent faire attention à ce qu’ils disent ou font devant une femme. N’importe laquelle. D’autant qu’un trop petit bouton sur le décolleté peut cacher une caméra. Donc attention à une prochaine révélation ! Le sénat n’étant plus un club de vieillards finis il peut arriver qu’un chaud lapin sorte d’un chapeau au détour d’un couloir et à la moindre réflexion jugée déplacée c’est le procès et adieu à la carrière au palais…

