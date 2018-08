SFR : Vol organisé avec sa filiale RED

Pourtant Patrick Drahi le boss de SFR l’assure : « Il ne faut pas diriger par la crainte ou la menace, mais par l'amour » [1] ...Oui, l’amour de l’arnaque et de la malhonnêteté il pensait le Patrick qu’a tous les culots !

J’ai fait l’erreur de prendre une box chez RED by SRF, la filiale low cost... 15 euros par mois sans engagement pour l’internet uniquement, c’est ce dont j’avais besoin. Comme je déménage je veux donc clôturer mon compte... IMPOSSIBLE !!! Sérieusement, il est impossible de résilier son contrat, je veux dire par là qu’il n’y a aucune possibilité ! Aucun contact avec un opérateur, ou une adresse mail, et en ligne de mon compte les rubriques pour la résiliation n’aboutissent nulle part. Je pensais même pas que ça pouvait exister ce genre d’arnaque de la part d’une multinationale ; On est au niveau du vol à la roulotte, de la grivèlerie ou d’un marchant du souk dont est issue certainement le Drahi. On est bien d’accord que dans toutes les boites c’est le patron qui donne le LA ; et cuilà le Drahi, réfugié à Zermatt en suisse, ses entreprises dans des paradis fiscaux et jouant de ses deux nationalités française et israélienne ; le vautour parfait labellisé début du 21ème siècle. Un sale oiseau prédateur insaisissable comme de la poiscaille gluante !

Je suis allé sur Google en tapant « impossible de résilier SFR Red », [2] des milliers de témoignages de clients bernés comme je le suis, qui n’arrivent pas comme le sparadrap du cap tain Haddock à se débarrasser (à jamais) de ce pot de colle numérique.

J'ai appelé la maison mère SFR, à qui je paye chaque mois, et pourtant, magie de la mondialisation, prendre les pépettes oui, mais sinon, « nous ne pouvons rien faire pour vous, contactez RED ».

Pourtant lorsque je suis sur mon compte la procédure de résiliation a l’air très simple :

- Se connecter à l’espace client. Une fois connecté, se rendre sur la rubrique « Mon contrat – mes coordonnées », de choisir ensuite « Résiliation » Comme thème principal, et pour finir « M’informer ou demander la résiliation ». Une fenêtre est alors à disposition et entrer un numéro de téléphone pour être rappelé par un opérateur...Sauf qu’il n’y a pas d’onglet « confirmer » et donc, impossible d’être rappelé... On vous conseille aussi d’appeler le 1023... Qui vous renvoie sur l’adresse internet de Red by SFR. Il y a l’option via Facebook, mais là aussi, je suis en contact cette fois ci avec un operateur qui au bout de 5 jours m’a donné un lien qui m’a amené à une fenêtre ou j’ai entré mon numéro de téléphone et ou...Personne ne m’appelle, ne répond.

Il est évident que c’est organisé de façon à ce qu’il soit très difficile de fermer son compte ; c’est une stratégie à la Microsoft, qui souvenez vous il y a trois ans vous faisait basculer sans notre avis de Windows 7/8 à 10. J’ai passé un an à trouver toutes les parades afin de garder mon W7...Et ben c’est la même chose, les droits des clients et des consommateurs rien à foutre, ces « géants » du business en créant de presque insurmontables difficultés pour résilier se contre balancent des droits des consommateurs, d’ailleurs si mal défendus dans notre pays, alors ils se lâchent et volent et vols au dessus des lois. C’est dire leur arrogance et leur certitude de pouvoir faire ce qu’ils veulent sans être contrecarré. Alors, le contrat continue de courir et les clients continuent d’être prélevés. J’ai bien sûr mis une opposition sur les futurs prélèvements, mais là, il va falloir se battre avec les vautours du recouvrement. Cela fait 6 jours que ça dure !(et ce n’est pas fini)

Et ce n’est pas que la filiale low cost qui fait ce genre d’entourloupette, la maison mère SFR se comporte ainsi avec son offre privilège ALTICE STUDIO à 5.00 € : [3]

- Le client « privilégié » reçoit un mail sur lequel il est proposé une offre pour la chaine Altice Studio qui sera active sur sa prochaine facture à 5.00 €. Toutefois, dans ce mail, il est notifié que le client peut refuser cette option dans son espace client. Sauf qu’il n’y à rien, aucun onglet à propos de cette option qui fait que le client ne peut décliner... C’est en fait au client « privilégié » de faire les démarches (kafkaïennes) afin de ne pas payer pour ce service imposé. Ce qui est totalement illégal, ainsi, que dans mon cas de vente forcée en m’obligeant de garder un contrat que je veux résilier.

Ce qui est certain, c’est que le Drahi a largement participé à l’élection de notre freluquet de président, qui, doit renvoyer l’ascenseur ou sinon...On balance l’affaire Benalla dans ses pattes pour faire comprendre qui commande...Il ne reste plus qu’au banquier président de raser les murs de sa piscine de Brégançon. SFR et Altice sont donc tranquilles et peuvent se contrefoutre des règles imposées, des contrats, des échéances, sans parler des factures dont le montant a explosé ; Et c’est aux victimes de se justifier devant un mur de silence d’opérateurs absents.

Quand allons nous nous débarrasser de ces enflures qui amènent le monde à sa perte, QUAND ???

Georges Zeter/aout 2018