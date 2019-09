Shoigu : Nous n’avons pas besoin de porte-avions, mais seulement d’armes capables de les couler

Les américains sont coincés avec un armement budgétivore mais obsolète, donc inefficace.

Ils se retrouvent dans une situation comparable à celle des Japonais qui, peu après avoir démontré à Pearl Harbour la vulnérabilité des cuirassés, avaient mis en service le plus grand cuirassé au monde, le Yamato, qui n’a tiré qu’une seule fois et a été coulé en 1945 par des avions torpilleurs américains et des bombardiers opérant à partir de porte-avions.

Dans les deux cas, c’est ce qu’on appelle être en retard d’une guerre.