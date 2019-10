Si j’étais riche, de quoi aurais-je peur ?

Un malheur n’arrivant jamais seul, la richesse extrême attribue à ceux qui en bénéficient à la fois beaucoup de temps pour penser et le pouvoir de transformer rapidement leurs pensées en action. Hélas, la richesse ne garantit nullement la qualité de la pensée - il suffit de lire BHL pour s’en rendre compte. Pire, elle ne s’accompagne pas toujours d’un discernement susceptible de calmer les velléités les plus absurdes.

Si j’étais riche, débarrassé de toutes les préoccupations de la vie quotidienne et même de la vie tout court, assuré de rester riche jusqu’au-delà de la mort, je me demande bien de quoi je me préoccuperai. Débarrassé du besoin de m’occuper de ma petite personne puisqu’une armée d’employés s’en occuperait, à quoi pourrai je bien occuper mes pensées, mis à part à tyranniser ce petit monde rémunéré pour me sourire ?

La démocratie étant une vaste farce, les pseudos contre pouvoirs n’étant que des outils au service de ceux qui peuvent les acheter, c’est une poignée d’hommes dégagés des préoccupations du commun des mortels qui fixent la direction de millions d’individus trop occupés à satisfaire leurs besoins vitaux pour prêter l’attention nécessaire à ce que font et sont leurs maitres réels. Protection des plus faibles, structure destinée à donner voix à l’intérêt général, les Etats se meurent sous les coups de boutoirs qu’ils reçoivent de toutes les directions, qu’il s’agisse de l’écologie, des droits sociaux, économique et culturels, des droit civils et politiques, … La liberté d’expression, préalable nécessaire à toute action destinée à contrer les excès du pouvoir, se meurt dans les nuées de gaz lacrymogène, les gardes à vue préventives, les pugilats des journalistes inféodés, les procès dissuasifs et les meurtres sociaux par justice ou médias interposés.

L’époque n’est pas sans rappeler les excès de l’inquisition, mais au nom de quelle religion ? Si l’étiquette muselante du complotisme fait taire, elle n’empêche pas ceux qui prennent le temps d’effectuer des corrélations de discerner une certaine coordination, à l’échelle mondiale, entre toutes les attaques contre les structures de solidarité, depuis les Etats jusqu’au noyau familial, ces structures qui permettent encore aux moins nantis de résister aux pouvoirs des riches. Ce morcellement du monde civilisé en individus privés des mécanismes de solidarité nécessaires pour exercer des libertés théoriques, s’accompagne d’un effet ciseau avec le renforcement des liens au sein de communautés extra étatiques, adversaires naturelles des Etats, qu’il s’agisse de groupe religieux, criminels ou unis par des intérêts de caste. Certaines de ces communautés parasites sont condamnées puisqu’elles contribuent à l’assassinat de l’organisme qui les porte ; la capacité des autres à gérer une humanité de plusieurs milliards d’humains est, au minimum, douteuse et pourrait certainement déboucher sur des catastrophe humanitaires et humaines de dimension biblique.

L’Etat se meure et rien ne le remplace. D’ailleurs, sa mort passe quasi inaperçue tant les hommes communs sont stressés par leur propre subsistance dans un contexte économique et social qui leur est de plus en plus défavorable, alors que le monde n’a jamais été aussi riche. Il meurt aussi sous les contraintes supra étatiques que sont l’écologie, la gestion des ressources et la maitrise démographique, enjeux sur lesquels la structure Etatique est clairement en échec. Pour autant, cela ne signifiait pas que les Etats avaient dit leur dernier mot sur ces sujets, comme l’atteste leur action couronnée de succès pour résoudre le trou de la couche d’ozone.

Si j’étais riche, conscient des limites de mon humanité, plutôt que d’agir pour tuer les Etats (je ne parle évidemment pas des pseudo-riches, capos zélés des puissants), je me méfierais de mes idées et je ne mettrais pas tant d’empressement pour leur donner corps. Je ferais davantage confiance au groupe plutôt qu’à l’homme et je ne tenterais pas de tuer les mécanismes de solidarité qui permettent à chacun d’exercer ses libertés. J’aurais surtout conscience des risques portés par ma capacité à transformer mes idées en réalité, y compris les plus dangereuse. J’agirais en ayant une conscience aigue du pouvoir disproportionné que confère la richesse. Conscient que l’enfer est pavé de bonne intention, j’aurais peur d’infliger des souffrances. Et j'aurais surtout peur de perdre la tête et de renoncer à toutes ces bonnes intentions.

Je ne suis pas certain que les riches puissants d’aujourd’hui aient cette humilité, ou n'aient pas perdus la tête.