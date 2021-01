Si je me fais vacciner et si j’ai bien compris :

Avis éclairé d’un médecin :

Je vous parle des effets protecteurs habituels et attendus des vaccins :

Un vaccin vous protège de l’infection d’un virus, et donc potentiellement de ses formes graves ;

Un vaccin protège les autres de ce même virus, en ne vous rendant pas contagieux.

Aucun des deux « vaccins » anti-Covid administrés en France n’a fait la preuve qu’il remplissait pleinement ces deux conditions. Parler de « vaccin » à leur sujet est un abus de langage.

Voici les 4 raisons principales qui me permettent de prouver ce que je dis.

Je n’utilise pour ma démonstration « que » des informations publiques, sans les déformer, sans les sortir de leur contexte, rien de tout cela.

Car il n’est pas question pour moi d’être « antivax » (je ne l’ai jamais été) ni d’alimenter la moindre théorie complotiste.

Les informations que vous allez lire sont scientifiques et disponibles. Par contre elles ne sont pas relayées par les médias grand public, et c’est un grave problème.

1 – La vaccination anti-Covid pourrait favoriser des formes plus graves… de Covid-19

Les vaccins anti-Covid – et je ne parle pas là uniquement des vaccins Pfizer et Moderna – sont susceptibles de provoquer des formes plus graves du Covid-19 a affirmé une étude publiée fin octobre dans l’ultra-sérieux The International Journal of Clinical Practice[1].

Je vous traduis les résultats de cette étude :

« Les vaccins COVID-19 conçus pour provoquer des anticorps neutralisants peuvent sensibiliser les receveurs à une maladie plus grave que s’ils n’étaient pas vaccinés. Les vaccins contre le SRAS, le MERS et le RSV n’ont jamais été approuvés, et les données générées dans le développement et les tests de ces vaccins suggèrent une grave préoccupation mécaniste : les vaccins conçus empiriquement en utilisant l’approche traditionnelle (consistant en un pic viral de coronavirus non modifié ou minimalement modifié pour susciter des anticorps neutralisants), qu’ils soient composés de protéines, de vecteurs viraux, d’ADN ou d’ARN et quelle que soit la méthode de délivrance, peuvent aggraver la maladie COVID-19 via un renforcement des anticorps facilitants (ADE en anglais). Ce risque est suffisamment obscurci dans les protocoles d’essais cliniques et les formulaires de consentement pour les essais de vaccins COVID-19 en cours pour qu’une compréhension adéquate de ce risque par les patients ne se produise probablement pas, empêchant le consentement véritablement éclairé des sujets de ces essais. »

De quoi s’agit-il, en bon français ?

Les « anticorps facilitants » sont, si vous voulez, des anticorps corrompus, passés du côté de l’ennemi, c’est-à-dire du côté du virus qu’ils sont censés combattre.

Ces anticorps ont déjà été une première fois confrontés au virus et, au lieu de l’arrêter, ils le laissent passer – et facilitent donc l’installation de la maladie… ou d’un autre virus.

Ce phénomène est bien connu.