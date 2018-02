Si Jérôme Cahuzac s’appelait Martin, il n’irait pas en prison !

@gruni



’’Mais que par principe une sanction doit-être juste, et non pas pour l’exemplarité.’’



Mais j’avais bien compris qu’on ne serait pas d’accord.



Moi, je suis pour l’exemplarité.

Mais alors, à donf !



Je vous l’ai dit ci-dessus.

Ces gens, nous prennent constamment pour des merdes.

Ils se goinfrent, ils mentent, ils trichent, ils nous volent.

Et ils OSENT nous parler de solidarité, ils OSENT nous demander des efforts, toujours plus d’efforts. Et ce, pendant qu’eux s’empiffrent.



Alors, quand ils se font coincer les doigts, je veux qu’ils payent, qu’ils en chient.

Je veux qu’on les détruise, ni plus, ni moins.

Vous croyez qu’eux en font du sentiment ?

Si oui, votre cas est désespéré, la science ne peut plus rien pour vous. Vous êtes atteint du syndrome de Stockholm, la pire forme d’avilissement qui puisse se concevoir.



Vos ’’principes’’ ne valent pas un clou.

Ils en ont, eux, des ’’principes’’ ?

Vous osez dire ;



’’Il n’est pas normal qu’une personne paie l’addition pour tout le monde sous la pression médiatique et populaire’’



Tain’ mais vous êtes un grand démocrate !

Alors le peuple n’a qu’à fermer sa gueule, c’est ça ?

Il n’a qu’à s’en remettre à la ’’justice’’ à tous ces juges carriéristes et corrompus ?

Je vous plains d’être aussi niais et si veule devant les ’’puissants’’ !

Au point d’en venir à les plaindre.



Vous avez l’air d’oublier qu’il ne ’’paie pas pour tout le monde’’ il paie pour les infractions qu’il a commise.

Et il les a commises en toute connaissance de cause, bien plus que quiconque, eut égard à ses soit-disant responsabilités !

En conséquence, je considère même qu’il ne paiera jamais assez !



Au fait, c’est qui ’’tout le monde’’ ?

Peut-être vous, mais pas moi. Moi je ne suis pas ministre, moi je ne planque pas des milliards dans des paradis fiscaux pendant que je suce la moelle des cons-tribuables. Moi je ne mens pas ’’les yeux dans les yeux’’...



Est-ce que vous vous rendez compte de ce que votre positionnement à d’infect par rapport à ce que vit la majorité des ’’petits’’ au regard de la façon dont vous défendez ces ordures ?



A moins que vous ne pondiez ce genre de génuflexion juste pour tenter de vous faire passer pour un intello-bien-pensant, un philosophe ?



Heu............