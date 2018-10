Si le PS est « un canard sans tête », à qui la faute Marie-Noëlle Lienemann ?

Marie-Noëlle Lienemann et Emmanuel Maurel quittent le PS pour créer un nouveau mouvement et se rapprocher de Mélenchon. Gérard Filoche était déja parti, viré comme un malpropre pour avoir partagé un photomontage antisémite sur son compte Twitter le 17 novembre. Mais n'ayez crainte, la justice saura se monter magnanime et lui pardonnera certainement un moment d'égarement chez "Egalité et Réconciliation". D'ailleurs à peine parti quelques mois, le voilà déjà de retour avec des idées nouvelles plein la tête. Tenez, Filoche propose une gauche unifiée, avec Mélenchon, Hamon, EELV, Lienemann et Maurel. « Je souhaite qu'on soit autour d'une table », a-t-il martelé. « En 72 heures on peut faire un accord à gauche, on n'est pas si loin que ça d'avoir un bon programme, le meilleur possible [...] pour un combat contre l'Europe de Macron ». Ce n'est pas une idée merveilleuse ça ?

Quand même, avec un équipage comme celui-là Mélenchon devrait se méfier, ça peut partir dans tous les sens et pas forcément dans le sien. Qui a osé dire que Marie-Noëlle Lienemann était la pire calamité avant le réchauffement climatique. Et Filoche, par son pouvoir de nuisance la suit de près

Au fait, Solférino c'est fini, le PS déménage bientôt dans ses nouveaux locaux d'Ivry-sur-Seine, et tout le monde s'en fout. Ce parti n'est plus que l'ombre de lui-même, en fait plus rien. Que reste-t-il du rêve socialiste aux derniers sympathisants. Quelques pétales de roses fanées, des cendres et des souvenirs à la pelle, et puis pour finir ça...

Tristesse et nostalgie ! Mais la sénatrice PS de Paris n'a même pas versé une larme, à quoi bon pleurer maintenant que le parti de Jaurès est devenu "un canard sans tête", dit-elle. Est-il besoin de rajouter que Marie-Noëlle en veut terriblement à ce traître de François Hollande qui, selon elle, aurait provoqué la perte du parti. Ainsi qu'au fuyard espagnol dont plus personne ne veut plus en France. Pire encore, Lienemann soupçonne Olivier Faure de préparer le retour de l'ancien président. Alors là c'est l'horreur, non merci ! Mais, qui sont les coupables du désastre socialiste. Car Hollande n'a pas coupé la tête du canard tout seul. Son incompétence, ses virées en scooter, l'affaire Léonarda et tout ce que le président n'aurait pas dû révéler à la presse ne peuvent tout expliquer. Bien sûr, Hollande a fait rentrer un renard libéral dans la basse-cour et s'est fait plumer. Mais il ne faut pas oublier les frondeurs qui ont aiguisé la lame de la hache qui a tranché la tête du volatil. Pour tuer Hollande et se venger de sa loi travail et de son idée fumeuse d'introduire la déchéance de nationalité dans la Constitution, mais surtout par calcul, les frondeurs n'ont pas hésité à couler le bateau. Résultat, 6% au premier tour de la présidentielle et une migration socialiste de masse vers Mélenchon et En marche. Bravo les socialios vous avez été formidables sur ce coup là !

Alors maintenant, tous chez Mélenchon pour créer ensemble un nouveau "programme commun" et un nouveau "Front populaire". Avec pourquoi pas Marie-Noëlle Lienemann en nouvelle Marianne. Le leader de la France Insoumise n'attendait que ça. "Déjà cet été à Marseille, Mélenchon a profité de son invitation à l’Université du club fondé par Maurel et Lienemann, Nos Causes communes" pour embrasser avec tendresse ses deux anciens camarades, « Je ne suis pas venu ici vous courtiser, ni vous reprocher vos anciennes erreurs, car vous pourriez me faire remarquer que j’en ai partagées beaucoup », a-t-il commencé. J’ai le cœur plein d’enthousiasme si vos chemins viennent en jonction des nôtres. Que finisse cette longue solitude pour moi d’avoir été séparé de ma famille. Mes amis, vous me manquiez. » Et bien voilà c'est fait, les voilà de nouveau presque tous ensemble. Les autres ne vont pas tarder à arriver, une centaine au moins d'après Emmanuel Maurel à vouloir quitter le PS.

C'est vrai que la gauche, la vraie hein ! la pure, pas le ventre mou de centre gauche et encore moins la social-démocratie de Valls et de Hollande, n'est pas d'accord sur tout. Par exemple sur les migrants et sur l'Union Européenne. Mais enfin cela devrait s'arranger, Marie-Noëlle Lienemann pense que même le PS s'il venait à changer pourrait se joindre à ce grand mouvement qui regrouperait l'ensemble de la gauche. Il faudra en reparler lorsqu'il faudra choisir un candidat unique pour les élections présidentielles.

