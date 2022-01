Si les « Éléphants » disparus du PS pouvaient parler...

Ce 8 janvier, au cimetière de Jarnac, Anne Hidalgo rendait hommage à François Mitterrand. Était-ce le bruit du vent ou une illusion auditive occasionnée par la fatigue de sa campagne électorale désastreuse...Mais Anne, le regard perdu dans le vide, semblait entendre une voix. Celle d'un homme tranquille qui croyait aux "forces de l'Esprit", qui lui aurait chuchoté à l'oreille "débranche toi !"

Face au fiasco électorale annoncée, la maire de Paris ferait sans doute mieux de renoncer, comme le fera certainement Montebourg dont la "remontada" ressemble à une véritable descente aux enfers. Arrêter tout et admettre son échec n'est pas une honte et d'ailleurs presque personne ne s'en apercevra. Et puis, Madame Taubira se ferait un plaisir d'aller consoler les rares électeurs orphelins de la candidate socialiste. À moins que Ségolène Royal qui est "disponible" et n'a pas de mots assez durs pour enfoncer Mme Hidalgo prenne sa place au pied levé. Voilà une ex candidate à la présidentielle 2007 qui pourrait ajouter encore un peu plus de piment de Cayenne dans une campagne électorale déjà particulièrement piquante.

La gauche fragmentée n'avait pas vraiment besoin de Christianne Taubira qui se voit jouer le rôle de la femme providentielle pour tous. L'ex garde des Sceaux vient d'annoncer samedi sa candidature la présidentielle... La Terre va-t-elle s'arrêter de tourner ?

🔴 🗣 "Nous saurons concilier la solidité de nos institutions avec l’attention à chacune et à chacun et notamment aux plus vulnérables, ce sera le ressort de ma présidence” conclut Christiane Taubira.



Suivez notre direct 📺⤵️https://t.co/5OxNqt4WG2 pic.twitter.com/nRItZI6HVp — franceinfo (@franceinfo) January 15, 2022

Elle qui disait ne pas vouloir être "une candidate de plus" promet de respecter le résultat du collectif "La primaire populaire" fondée par Mathilde Imer et Samuel Grzybowski. Sept candidats participeront au scrutin par voie électronique du 27 au 30 janvier. Ci-dessous, les noms des candidats volontaires et ceux désignés d'office :

"Anne Hidalgo, Anna Agueb-Porterie, Pierre Larrouturou, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Charlotte Marchandise et Christiane Taubira".

Les électeurs de "La primaire populaire" qui n'aura qu'un seul tour, se prononceront « en leur attribuant une mention ». Cinq mentions seront possibles : « très bien », « bien », « assez bien », « passable », « insuffisant ». Madame Taubira devrait décrocher sans problème la mention "très bien" et gagner son billet pour participer au premier tour de la présidentielle. Elle ne sera certainement pas invitée au deuxième.

Si les "Éléphants" disparus du PS pouvaient parler, vous les entendriez pousser de terribles barrissements de détresse en regardant le comportement égotique et mortifère de ces gauches qui ne savent plus parler qu'au singulier. Pour autant, même au temps de la gauche plurielle les divisions existaient déjà, l'union était surtout de façade, voire une mascarade. N'est-ce pas camarade Lionel Jospin ? Ne doutons pas qu'à droite le rassemblement ne tient qu'à un fin cheveu de Pécresse et aux desideratas d'un chauve. Mais au moins "Les Républicains" ont su désigner une candidate qui pourrait se retrouver au deuxième tour des élections présidentielles. Car, la présence au second tour de la cheffe du RN n'est maintenant plus aussi probable. Comme devient très incertaine une réconciliation entre Le Pen et Zemmour devant un pastis à Béziers. Là encore, la concurrence peut être fatale à une candidate qui rêvait de faire oublier un certain affront télévisé.

En attendant "l'instant T" pour se présenter, le marionnettiste de L'Elysée observe la gauche la plus bête du monde s'auto-détruire avec un sourire amusé. Mais, Jupiter, ne vois-tu rien venir à l'"Horizons" ?

Photo - YOHAN BONNET / AFP