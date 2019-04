Si Macron est cohérent demain les remboursements de l’assurance voiture dépendront des revenus de l’assuré ...

Vous êtes surpris car la logique veut que les remboursements et les revenus en question dépendent de ce que le bénéficiaire a dépensé pour se protéger. Imaginez que le remboursement de votre assurance habitation ne dépende pas de votre cotisation mais de votre revenu ? Inadmissible et pourtant c’est ce que Macron fait avec l’assurance retraite.

Jusqu’à Jupiter on considérait que les revenus des pensions dépendaient de la durée du travail et des montants cotisés. Etait garanti l’indexation sur l’inflation.

Macron remet en question les règles en limitant ce droit aux « petites retraites ». Qu’importe si les autres ont travaillé souvent plus et cotisé plus.

La question des retraites est l’occasion pour la presse et le gouvernement de multiplier mensonges et fake news et surtout à confondre les revenus des retraites du travail et les allocations comme le minimum vieillesse financées autrement (par l’impôt) et distribuées aux plus pauvres qui n’ont pas obligatoirement travaillé.

Les retraités français s’en sortent mieux que ceux des autres pays : Oui mais parce qu’ils ont beaucoup plus cotisé que dans les autres pays.

Nous avons en France une spécificité, un système de retraite obligatoire reposant sur des cotisations sociales qui représentent 28% du cout salarial. Au terme de 44 ans de cotisations représentant chaque mois 28% de mon salaire, j’ai une retraite encore correcte.

Dans d’autres pays il existe des fonds de retraites par capitalisation Non obligatoires qui sur le long terme fonctionnent moins bien et rapportent moins. Comparons ce qui est comparable.

Dans d’autres pays il existe un système de retraite dit se solidarité financé par l’impôt, le même pour tous que l’on ait cotisé ou pas. En France le fameux minimum vieillesse que le gouvernement veut porter à 900 euros par mois ne nécessite pas d’avoir travaillé et cotisé mais à la mort du bénéficiaire l’Etat reprend ce qu’il a donné sur le patrimoine. C’est une allocation.

En mélangeant l’assurance et l’allocation Macron tue les retraites. Il existe l’impôt pour réduire les inégalités, ce n’est pas le rôle de l’assurance.