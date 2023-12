Si on en parlait un peu

A part l’expérimentation et la mise en place d’un contrôle social draconien exercé par la conjugaison de la traçabilité liée à la généralisation de l’utilisation des smarphones et le « zéro-covid » à la chinoise consistant à figer un pays entier pour repérer les moutons noirs, un objectif secondaire de cette imposture gigantesque consiste à lancer dans l’arène des « wedge issues » qui consiste à enjoindre les membres d’une même familles de pensée de se prononcer sur des sujets qui ne font justement pas l’unanimité dans leur camp. C’est un bon moyen pour paralyser l’adveresaire en le mettant en difficulté sur des ques de sociéte pour faire écran aux vrais problèmes sociaux de justice et d’équité (pour ne pas dire égalité).

Les questions liées au mouvement LGBT et au wokisme en sont le meilleur exemple. On se censure même si on n’est pas d’accord, pour ne pas se fâcher avec des amis.