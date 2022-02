Si on reste dans l’UE, l’euro et l’Otan, on perd à tous les coups, que l’on traîne les pieds ou pas pour appliquer les traités !

Une leçon à tirer, à la lumière des faits, de l'expérience des quatre dernières décennies :

Que l'on accepte ou pas d'appliquer docilement les règles de l'UE qui piétinent les intérêts de notre peuple et de notre nation, que l'on traîne les pieds ou pas pour respecter les obligations édictées par les traités européens, par le TFUE, que ce soit en étant un petit peu insoumis ou franchement insoumis, que ce soit avec la droite, la gauche, le centre ou les écolos, tant qu'on reste dans l'UE, l'Otan et l'euro, le résultat est le même : poursuite de la dislocation de la nation, poursuite des délocalisations, de la régression sociale, de l’augmentation du chômage et de la misère, du piétinement de notre culture, de nos traditions et de notre langue, liquidation de ce qui reste de nos services publics, de nos institutions républicaines et de nos libertés, provocations agressives contre la Russie et la Chine et course à la guerre nucléaire.

On peut très bien sortir de l’Union Européenne et conserver une bonne entente avec chacun des pays membres qui choisiront d’y rester.

La Grand Bretagne est sortie de l’UE. Les médias aux ordres et les valets de l’oligarchie qui pilote l’UE avaient prédit l’apocalypse pour ce pays. Mais ce n’est pas du tout ce qui s’est passé ! Certes, il reste aux Britanniques bien des problèmes à régler. Ils sont sortis de l’UE, mais c’est l’oligarchie qui reste aux commandes comme c’était déjà le cas avec Tony Blair, avec ses prédécesseurs et avec tous ses successeurs.

Les Britanniques se sont libérés de la machine à broyer les nations qu'est l’UE mais restent prisonniers du joug de l’oligarchie. Ils ont néanmoins récupéré le contrôle, par leur pays, de leviers économiques essentiels. Pour les travailleurs et la population laborieuse de ce pays, c'est important. Ce sont eux qui ont fait pencher la balance de façon décisive pour enclencher la sortie de leur pays du piège de l'UE.Tout ne va pas pour autant pour le mieux, c'est vrai..

Le travail à effectuer pour redonner au peuple britannique son avenir et sa liberté de mouvement, pour que chacun puisse vivre dignement, puisse respirer à sa guise, pour que chacun puisse profiter du fruit de son travail sans être pressuré comme un citron par le patronnat, pour mettre les fauteurs de guerre hors d'état de nuire reste immense. Mais, outre qu'un cap décisif a été franchi, que le danger d'enlisement dans le marécage fangeux de l'UE a été conjuré, le peuple britannique, même sous le joug de l’oligarchie, est et reste celui qui produit les richesses. C’est lui qui assure le bon fonctionnement des forces productives et des services, c'est lui qui fait tourner l'économie du pays, c'est lui le plus fort. Il a objectivement les moyens de se libérer des chaînes qui l’entravent. S'il trouve les moyens de s'organiser et de se rassembler, il est capable de damer le pion à l'oligarchie et de ramener la Grande Bretagne sur la voie du respect des droits des travailleurs, de la justice sociale, d'un développement économique maîtrisé, sur la voie de la paix dont elle est aujourd'hui très éloignée.

En France, on peut faire au moins aussi bien que les Britanniques, et même mieux qu’eux, parce que notre peuple a une riche histoire, de belles expériences, et de solides atouts pour gérer proprement ses affaires en faisant prévaloir ses intérêts vitaux, et en coopérant avec tous les pays qui le veulent bien comme l’ont fait nos aînés du CNR au lendemain de la libération.

En France, l’oligarchie n’a pas toujours fait la loi et a déjà dû, à plusieurs moments de notre histoire, rendre des comptes dans tous les sens du terme, restituer les biens qu’elle avait accaparés, payer le prix de ses trahisons.

Le fait que depuis près de quatre décennies, cette oligarchie ait réussi à tenir en laisse les grandes organisations syndicales de la classe ouvrière, des fonctionnaires, des salariés, de la paysannerie, en même temps que les forces politiques sensées défendre les intérêts des travailleurs, en tirant tout le parti possible des mirages, des pièges mis au point et des leviers diaboliques fournis opportunément par l’UE (par exemple avec la »confédération européenne des syndicats« , instrument privilégié de la collaboration de classe), ou encore en enfonçant dans les têtes de nos concitoyens, via la propagande quotidienne des médias et les promesses bidons des politiciens véreux vendus à l'oligarchie, (l’Europe des nations, l’Europe sociale ou la protection de la planète et la défense du climat...etc) ne veut pas dire que cela va durer. Aussi sophistiqué qu'il soit, cet embrigadement de notre peuple a ses limites. Il n'est pas en capacité de contenir durablement la colère qui gronde et les vérités qui commencent à éclater de tous les côtés.

Un grand travail d'assainissement et de ré-informatin citoyenne est nécessaire. Il faut certes nettoyer les écuries d’Augias. Les travailleurs savent faire, ont les moyens de le faire, ont commencé à le faire. Ils n'ont que de bonnes raisons de poursuivre le "toilettage" de leurs outils, de débarrasser leurs organisations politiques et syndicales des apparatchiks véreux vendus à l'ennemi, empêtrés dans la collaboration et occupés à gérer les petits avantages mesquins obtenus pour prix de leurs trahisons. Les travailleurs de toutes catégories, les couches populaires doivent impérativement faire ré-entendre leurs voix, leurs revendications et leurs exigences légitimes pour la défense de leurs intérêts qui se conjuguent parfaitement avec les intérêts de la nation. Ils sont en capacité de le faire. Ils ne vont certainement pas pas s'en priver.

Quand on sort de l’Union Européenne, on ne perd pas de partenaires commerciaux comme la sortie de la GB de l’UE l’a démontré sans contestation possible. C'est le contraire qui est vrai.

Quand on n’est plus dans l’UE, on est de nouveau en position de coopérer, d'établir des échanges mutuellement avantageux avec le monde entier, y compris avec l’UE, la Russie et la Chine. Par ailleurs, on a la possibilité de contrôler les mouvements de capitaux, d’empêcher les délocalisations d’entreprises, de maîtriser la monnaie, d'effectuer les contrôles nécessaires aux frontières, de combattre la corruption alors qu’elle est au coeur du fonctionnement de l’UE. On peut, une fois hors de l’UE, produire des marchandises et des services pour satisfaire les besoins de la population et du pays en respectant nos règles, plutôt que de produire pour permettre aux sociétés capitalistes de faire des profits, toujours plus de profits, en polluant, en délocalisant, en liquidant nos entreprises nationales, en augmentant le chômage, la misère et en plaçant notre pays à la remorque de puissances étrangères et d’intérêts occultes, sans se soucier des besoins réels et des intérêts vitaux du peuple et de la nation.

L'Union Européenne, c'est le phagocytage de nos échanges commerciaux et le repli de la France.

C’est quand on reste enfermés dans l’Union Européenne que l’on n’a plus que les échanges autorisés par l’UE : pas de vaccins cubains, russes ou chinois, pareil pour toutes sortes de marchandises venant de ces pays (nb les Russes sont devenus champions des productions agricoles bio-), obligation de renoncer à des marchés rentables (automobiles Peugeot) avec des pays comme l’Iran sur injonction de l’oncle Sam. L'oncle Sam est le co-pilote et le concepteur initial de l’UE, son instigateur, son mentor, pour ne pas dire son pilote tout court, puisque c’est lui, l’oncle Sam, qui décide des pays avec lesquels les membres de l'UE ont le droit de commercer ou pas. C'est aussi l'oncle Sam qui pilote l’Otan, qui décide de la part du budget que nous devons consacrer à l'armement, de l’envoi de nos troupes ici où là, aux frontières de la Russie, par exemple en mer Noire, de ce que la France doit dire à Vladimir Poutine, pareil pour les autres pays enfermés dans l’UE.... comme l’actualité récente le démontre avec éclat.

De plus, ces échanges très restreints dans le cadre de l’UE se font obligatoirement aux conditions édictées par l’UE : c’est la loi du marché qui prédomine. Concurrence libre et non faussée, libre circulation des capitaux, interdiction d’interdire les produits polluants, les poisons de tous ordres qui souillent tous nos produits alimentaires (ça ne dérange pas nos écolos champions de l’européisme à tout-va), interdiction de contrôler les flux migratoires, démantèlement des frontières et corruption généralisée.

La Chine n'est pas notre ennemie, pas davantage que la Russie.

Certaines grandes sociétés capitalistes coopèrent avec la Chine qui les accueille parce que cela contribue au développement de son appareil productif qui en avait bien besoin. Ces sociétés, américaines, européennes, françaises, britanniques... etc, y trouvent leur compte pour augmenter leurs profits avec de nouveaux débouchés et des fabrications à grande échelle, avec des prix de fabrication plus bas que dans les pays occidentaux (économies d’échelle), avec une fiabilité garantie tant sur la qualité des produits que sur les volumes et les délais de livraison. Mais ce ne sont pas ces sociétés capitalistes qui édictent les règles. C’est le gouvernement chinois qui veille au grain et n’entend pas laisser aux sociétés qu’il accueille les territoires qu'il contrôle la faculté d’agir comme bon leur semble, contrairement à ce qui se passe dans l’UE où c’est l’oligarchie, ce sont les labos, c'est la banque centrale européenne, ce sont les grandes sociétés capitalistes qui font la loi. Que l'on soit d’accord ou pas avec ce qui se passe là-bas, en Chine, ce sont les élus du parti communiste qui font la loi, ce ne sont pas les sociétés capitalistes, aussi puissantes soient-elles financièrement.

Donc, ce n’est pas par la Chine que nous sommes encerclés, ce n'est pas par la Russie que nous sommes menacés. Ce sont les fils barbelés des traités de l’Union Européenne, de l’euro et de l’Otan, ce sont les accords secrets passés par l'UE avec les labos qui étranglent nos entreprises, nos échanges commerciaux, nos services publics, notre politique de la santé.../... et nous avec !. C'est le "conseil de défense sanitaire" mis en place par Macron qui nous empêche de respirer et de vaquer sereinement à nos occupations, de protéger notre santé, de faire ce qu'on a à faire, d'apprendre, d'enseigner, de soigner, de nous distraire, de nous parler, d'aller et venir, de manifester. Tous ces dispositifs que pilote l'UE sont là pour servir les intérêts exclusifs de l’oligarchie, désarmer les peuples et les nations, laisser libre cours à la course au profit et au Monopoly géant des grandes sociétés capitalistes.

Sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan, c'est l'ouvrir sur le monde ! C'est lui redonner son rang et lui rendre son avenir, c'est défendre la paix mondiale.

La France redevenue indépendante et souveraine après la sortie de l’UE, de l’euro et de l’Otan pourra de nouveau coopérer sur tous les plans, et aura tout intérêt à le faire, avec l'ensemble des pays francophones, mais aussi avec la Russie et la Chine, ou encore avec Cuba, avec l’Iran et la Syrie, et beaucoup d'autres qui ne demanderaient pas mieux, en lieu et place de notre emprisonnement actuel dans la machine de guerre des sanctions de l’UE et de l’oncle Sam qui piétine nos intérêts nationaux et accroît considérablement le risque d’une nouvelle guerre mondiale.

Pourquuoi ne pas saisir l'occasion qui se présente avec le prochain scrutin présidentiel et les prochaines élections législatives pour enclencher la dynamique nécessaire pour sortir le plus rapidement possible notre pays des griffes de l'UE et de l'oligarchie, de l'euro, de l'Otan et des labos, et retrouver ansi, en même temps que notre nation, une vie plus digne, un horizon plus serein, un avenir possible pour notre jeunesse, des services publics qui fonctionnent autrement qu'avec des robots, ainsi que la liberté, l'égalité et la fraternité affichées aux frontons de nos mairies ?