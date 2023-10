Si tu mets ton portable dans un paquet de chips il ne faut pas t’en servir pour téléphoner

Nous avons désormais plusieurs champs de bataille où les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cédant aux charmes de Cassandre, je désirerais une fois de plus alerter pour éviter de nous voir continuer dans le mur en klaxonnant.

Pardonnez-moi de déroger, pour illustrer un article une citation du grand siècle de Bossuet, voire à la rigueur du XIXe à un charme auquel je cède souvent. Souvent en une phrase ces auteurs ont su résumer des pages de pensées. Je l’admets tant de concision m’impressionne et je cherche sans toujours trouver aujourd’hui, la même précision de la pensée.

Hélas, aujourd’hui, je déroge et me rabat sur un film du XXIe siècle, Terminator Dark fate de 2019. Mais bon, si Lincoln et Napoléon ont eu la prescience de nous avertir contre les citations apocryphes d’internet[1], ils ont échoué à nous parler d’espionnage et de technologie. Quel manque de prévoyance de leur part.

Ouvrons d’ailleurs le jeu : Depuis des décennies, l’occident incapable de se réinventer conceptuellement est lancés dans une course à la surenchère technologique qui s’incarne toujours dans davantage d’électronique.

Une vision du monde que l’on peut qualifier de naïve ou de rentable. Les entreprises technologiques occidentales, orientées pour produire toujours plus d’électroniques peuvent ainsi facturer des sommes folles pour des logiciels et des solutions électroniques. Comme ont le voit, il existe un lobby pour nous enfoncer dans cette course folle vers davantage de technologie et celui-ci est parvenu à enfoncer cette vision technologiste dans nombre d’esprits faibles.

Ont comprends que les industriels soutiennent une vision où la progression technologique est linéaire en fonction des investissements réalisés dans ce domaines et où les gains de fonctions correspondent à cette progression.

Je vais m’autoriser à blasphémer et à prétendre au contraire : nous sommes entrés dans l’ère des rendements décroissants. Le progrès technologique n’est pas une fonction linéaire des investissements. Chaque brique doit s’insérer avec toujours davantage d’éléments et s’il faudrait des thèses pour vérifier une telle assertion[2] je vais m’autoriser à parler de coûts exponentiels.

Permettez-moi de soutenir mon assertion avec une analyse des coûts militaires car cette branche est souvent à l’avant-garde de la technologie :

Comme vous le constatez les coûts des matériels explosent alors qu’en terme de tonnage la variation demeure mesurée. Ce n’est pas le poids d’acier supplémentaire qui explique l’évolution entre le prix de revient d’un AMX 30 et celui d’un Leclerc. La facture tient aux performances exigées.

Plus lourd, plus rapide le Leclerc exige un moteur plus performant. Face à des menaces plus létales, le blindage doit être plus efficace à la tonne et le char est mieux blindé. Le canon passe de 105 à 120mm soit un obus 49% plus lourd. Ce canon, doit être guidé pour tirer en roulant et mettre au but au premier coup. Voila pour la performance des chars occidentaux.

Comme vous le voyez, l’amélioration des performances exige une augmentation des différents composants pour limiter une compensation pure en termes de masse. Le Maus char allemand de la fin de la seconde guerre mondiale n’a pas atteints la production. Pour un canon de 128mm et un blindage lourd, l’engin atteignait le poids gargantuesque de 188tonnes[3] en ordre de combat pour une vitesse de moins de 6km/h. Le Leclerc l’intègre en moins de 60tonnes[4].

J’oserais prétendre qu’il en va de même dans nombre de domaine technologiques. En informatique le coût des usines de puces et des wafers explose[5]. Celui des usines tout autant et seule l’augmentation des séries avait permit de compenser cette envolée. Désormais lentement les prix augmentent et la crise des semi-conducteurs a démontré que la baisse des coûts informatique atteignait lentement son apogée.

Une informatique plus chère qui ne délivre pas d’amélioration car la plupart des modifications fonctionnelles ont été cueillies est une mauvaise nouvelle. Ça devrait rester à ce stade car l’immense majorité de nos processus ont été informatisés. Désormais, seules des percés dans d’autres domaines ouvrirons l’espoir de croissance ou d’avantage militaires. Encore faudrait-il s’interesser à ces autres secteurs !

Est-ce à dire que tout espoir est perdu ? Les ingénieurs savent que toute technologie est un compromis et une analyse des système laisse des marges pour l’optimisation.

Oui, mais !!! L’intelligence est une chose relativement bien répartie dans le monde. (La bêtise aussi, ce qui implique que nous avons en occident notre dose de génies lobotomisés. Comme l’occident a bénéficié d’une avance pendant les deux siècles de la révolution industrielle, ces individus s’imaginent posséder un droit divin à maintenir le monde ainsi. Désolé, Darwin n’a jamais dit qu’un gain évolutionnel était définitif. Demandez aux dinosaures).

L’occident a humilié suffisamment de pays dans le monde et ceux-ci désirent si ce n’est prendre leur revanche au moins s’abstraire de nos tutelles. Le ralentissement des gains fonctionnels dans la technologie leur ouvre un champ d’action. De nouveaux champs technologiques s’ouvrent et comme avec les Dreadnought la course repars de zéro. L’hypersonique dominé aujourd’hui par les Russes et les Chinois illustre bien cette capacité.

Les drones sont un autre domaine, certes de haute technologie, mais les Iraniens démontrent qu’il est possible de fabriquer du drone à bas coût avec des performances acceptables. Les domaines où la supériorité technologique ne suffit plus se multiplient.

Il en va ainsi en Ukraine. Les super chars occidentaux sont conçus pour affronter un adversaire en mouvement et le tirer comme s’ils étaient à l’arrêt. Une capacité technologiquement admirable. Et absolument inutile lorsque le rôle des chars devient de tirer le maximum d’explosif dans une tranchée pour tuer les défenseurs et donner aux fantassins amis le temps de l’occuper[6].

Nous le constatons dans le domaine de l’artillerie. Nos pièces sont excellentes pour faire du tir de sniper à longue portée. Oui, mais si l’enjeu principal devient de tirer des milliers d’obus pour assommer des fantassins dans une tranchée alors, là encore, notre avantage technologique est contourné. ( On a aujourd’hui un avantage de volume de feu russe sur les 0-30Km et au-delà un avantage occidental, oui, mais les tranchés sont dans la zone 0-10Km de profondeur.)

Est-ce grave docteur ? Si cela nous donne l’émulation de poursuivre sur d’autres axes, nous avons des réserves de capital et de capital humain capables de nous permettre de prendre la balle au bond. Prenez l’exemple des robots de Boston Dynamics. Après avoir échoué pendant des années pour créer un robot capable de gérer par le calcul la marche ils ont intégré des ressorts dans la mécanique. Cette flexibilité réduisait la complexité des solutions nécessaire et a rendu la marche possible. Aujourd’hui leurs machines font des saltos.

Nous devrions savoir retrouver cette créativité, mais nous ne la retrouverons pas si nous persistons à nous moquer de ceux qui y parviennent. Oui, les drones iraniens utilisent des moteurs de mobylettes. Et alors ? Ils VOLENT, longtemps et atteignent leur cible, voilà l’essentiel.

L’affaire de Gaza a montré la même arrogance avec un résultat tout aussi désastreux. Vu les milliards investit en technologie, Israël devait être invincible, prévenu de toute attaque.

Sauf que !!! Le Hamas semble être revenu à l’ère des porteurs de messages. Et oui, dans une grosse ville, ce qu’est la bande de Gaza on peut se déplacer à pied. Ils ont mis les téléphones portables dans les paquets de chips et ne les ont pas sortis pour téléphoner. Israël, rassuré par l’absence de signaux électronique a snobé les Égyptiens [7]qui eux disposaient de renseignement humain.

Le renseignement technologique c’est bien, mais aujourd’hui, tout le monde connait les capacités d’espionnage électronique. Aucune machine n’est à l’abri et les seuls secrets protégés sont ceux qui n’existent pas sur les réseaux. Certes c’est compliqué tant l’informatique apporte une aide précieuse, mais savoir est la moitié de la victoire. Le Hamas vient de nous le prouver une fois de plus !

Face à un monde qui change et se rééquilibre nous pouvons nous confire[8] dans notre arrogance. Oublier qu’en 1900 un homme sur quatre était blanc, que la plupart des universités et des centres d’études étaient chez nous. Nous étions alors la source du capital, il fallait passer par nous pour importer machines et usines.

Aujourd’hui, les sauvages ne s’enfuient pas devant nos armes miracles soit disant invincibles comme l’OTAN l’a espéré en Ukraine. Face au Léopard, Bradley et autres bestiaires, les soldats russes ont tenus leurs positions sur la ligne Sourovikine. Préparés par leurs chefs ils savaient où viser pour détruire nos armes et ils ont résisté au test du moral. Les Russes ont payé pour voir, ils ont vu et montré au monde la véritable valeur de nos armes[9]. Inutile de dire que cette démonstration aura des conséquences sur l’ordre du monde.

Désormais, le milliards doré occidental représente à peine 13% de l’humanité et cette proportion est appellé à décroitre. Les classements d’universités montrent un rééquilibrage en faveur de l’Asie et demain de l’afrique.

Les usines se sont répandues, la Chine atelier du monde bien sûr, mais aussi les usines de Rabat au Maroc, les maquilladoras au Mexique. Le Brésil dispose de secteur industriel, l’iran monte ses propres usines sans nous.

L’occident a de beaux restes, nous pouvons encore contribuer au progrès de l’humanité si nous savons nous retrousser les manches. Cesser de nourrir les rentes de nos soi-disants entreprises technologique et de notre secteur financier. Investir sérieusement en éducation (ou plutôt cesser de désinvestir en consacrant le temps des élèves à des mythes politique au lieu de leur enseigner les bases), investir sérieusement en recherche développement (En France entre 2,35% du PIB, en Corée du Sud 4,81%[10]).

Nous devons cesser de donner au monde des individus comme Josep Borrel convaincus que l’Europe est un Jardin et le reste du monde une Jungle. Leur arrogance, leur suffisance découragent l’effort chez nous en encourageant un comportement d’héritiers imbus de leurs rentes et nous crée des ennemis mortels.

En Ukraine, à Gaza, partout les mêmes forces sont à l’œuvre : L’imagination d’un monde jeune désireux de briser nos cadres pour tout réinventer. Notre intransigeance rendre juste ce processus plus douloureux et le constat de nos échecs plus meurtriers et plus humiliant.

Des centaines de milliers de morts en Ukraine, des milliers à Gaza, sachons prendre l’avertissement au sérieux et changer de cap, sinon le monde nous écrasera sur sa route !