Si votre médecin généraliste est une femme, vous vivrez plus longtemps...

Un vieux dicton populaire prétend que pour vivre vieux et en bonne santé, il faut changer de médecin. Hélas, ce conseil d'une grande sagesse ou discutable au cas par cas, restera l'œuvre d'un auteur anonyme. Peut-être était-il docteur et lucide face aux difficultés du métier. Toujours est-il qu'une étude de Annals of Internal Medecine affirme que si votre médecin est un homme, il vaudrait mieux confier votre inestimable santé à une généraliste. Ces messieurs les médecins traitants devraient se poser au moins une question : pourquoi ont-ils la réputation d'une moindre efficacité que les femmes !

Le lecteur assidu de cet article, comme si sa vie en dépendait, va immanquablement s'interroger sur la fiabilité d'une étude dirigée par Yusuke Tsugawa, cadre de la faculté de médecine de Los Angeles. De plus, sans doute est-ce la première fois qu'il entend le nom de ce chercheur inconnu. Pourtant, malgré la contagion virale du scepticisme qui domine l'hexagone, les chiffres parlent d'eux mêmes.

La recherche portait sur "458.100 patientes et 318.800 patients. En tout, 31% de ces individus avaient une femme comme médecin généraliste."

"Le taux de mortalité des femmes traitées par une femme était de 8,15%, contre 8,38% pour les femmes traitées par un homme."

"Chez les patients masculins, ces pourcentages étaient respectivement de 10,15% (avec une généraliste) et 10,23% (avec un généraliste)."

Votre œil entrainé qui se méfie de ce qui au premier abord paraît louche, comme par exemple les élites politiques, les médias et les professionnelles de santé, ne s'y trompera pas. Car, la différence de mortalité entre les patients traités par les hommes et ceux soignés par les femmes s'avère très faible, probablement trop pour avoir une véritable valeur scientifique. Une autre étude démontrerait peut-être le contraire.

Alors pourquoi, en France, les femmes de moins de quarante ans, qui représentenrt 65% des généralistes, seraient de meilleurs docteurs que leurs collègues masculins ?

Voici quelques pistes proposées par l'étude :

« Les recherches indiquent que les hommes et les femmes pratiquent la médecine de façon différente, et ces différences ont un impact significatif sur la santé des patients », Des « recherches poussées sur les mécanismes sous-jacents qui relient le genre du praticien et la santé du patient, ainsi que sur la raison pour laquelle les femmes gagnent particulièrement à être traitées par des femmes, ont le potentiel pour améliorer la prise en charge des patients ».

Selon Lisa Rotensteinla coauteur de l'étude :

"les praticiennes passent plus de temps avec leurs patients, et s'impliquent davantage dans le partage et la transmission de leurs diagnostics que leurs confrères »

Les femmes médecins passent plus de temps sur les procédures, et leurs taux de réadmission post-opératoire sont plus bas. Nous devons nous demander comment entraîner et motiver tous les médecins de façon à ce qu'ils prodiguent la même qualité de soin que les femmes.

Nous sommes tous des patients plus ou moins impatients, et chacun d'entre nous a son ressenti personnel par rapport à son médecin qu'il va visiter lorsque cela devient nécessaire. Par rapport à votre expérience de patient, il serait intéressant de savoir si vous préférez être ausculté par un homme ou une femme, ou si le genre de votre praticien vous est indifférent. Autre question, jusqu'où peut aller votre confiance en celui ou celle qui vous délivre une ordonnance, et suivez-vous toujours religieusement les prescriptions des blouses blanches ?

Voltaire aurait dit « On ne meurt qu’une fois et c’est pour longtemps. »