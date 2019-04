Sibeth ne croit que ce qu’elle voit, comme Saint Thomas d’Aquin

Imaginons la situation…

La nomination de Sibeth Ndiaye, cette pauvre jeune fille qui venait des rues de Dakar (dans le 16èmede la capitale sénégalaise) et aussi de Louis le Grand, n’était pas allé sans sarcasmes !

Ces maudits réseaux sociaux qui ne comprennent rien au niveau hautement intellectuel de Macron et de son équipe avaient donc ricané en rappelant : « La meuf is dead », lors de l’enterrement de Simone Veil, (auquel enterrement Brigitte Macron dite Jupenlair, était allée en robe ras le slip, mais ne changeons pas de sujet), et enfin cette autre déclaration : « Je peux mentir pour sauver le président. »

Là-dessus l’apparition de la dite Sibeth lors de la passation de pouvoir avec Griveaux, en robe à fleurs Tati et coiffure afro taillée à la serpe, ( Benalla était-il entré dans le salon pour surveiller la coupe, un pistolet à eau à la main ?) avait fait jaser dans les chaumières. Racistes, évidemment !

Il s’agissait donc de réagir vite !

« Il faut sauver le soldat Sibeth ! »

Là-dessus deux vedettes sont contactées : Christina Cordula pour l’apparence et Ruth ElKrief pour la science.

Christina entre dans le nouveau salon gris, voit Sibeth et crie, en mettant sa menotte manucurée sur sa bouche : « Ma Chéraï, c’est impossibol !!! »

Ceux qui ont regardé l’interview d’ElKrief ont pu constater le progrès. La Sibeth était déguisée en Amélie de Montchagrin. Chemisier blanc à peine échancré avec une veste bleu-marine, le tout très apte à redorer le blason de notre fille au « franc parler ».

Devant Ruth qui passa demi-heure à produire le sourire conquis, le sourire amusé, le sourire ravi, la léchouille sobre et la léchouille folle, le jet de tête en arrière, l’éblouissement mondain , le coquinerie courtisane, le pincement de lèvres éclairé d’un regard mutin ,bref tous le palmarès acquis lors de sa longue carrière, notre Sibeth , avec un accent chantant et mondain expliqua qu’elle avait dit « La meuf est morte » et non « La meuf is dead », ce qui est quand même fondamentalement différent, (car dans la meuf is morte » on a une allitération de « m » qui veut dire « je l’aime ».) Pour mentir en défendant son poudré, c’était en d’autres temps. (Et qui peut lui jeter la pierre car, quand mon chien mord un voisin , je mens aussi pour lui éviter l’euthanasie ! « Il était sur mon lit ! »)

La soirée se passait donc merveilleusement comme lors d’une soirée mondaine à Pompéi quelques instants avant l’explosion, lorsque mise en confiance par tout ce qui avait précédé, notre Sibeth décida de finir sur un coup d’éclat, se rangeant aussitôt dans la classe des filles qui ont de la culture et savent s’en servir à bon escient.

Et c’est alors que sortit de sa bouche délicatement maquillée (Folie de Dior numéro 8), la phrase fatale : « Je suis comme St Thomas d’Aquin (Chicos !), je ne crois que ce que je vois ! »

Boum ! Pompéi deuxième !

Sibeth a-t-elle étudié la Bible et la philosophie dans une start up qui vous rend cultivé en une heure ? Que penser du niveau actuel de Louis le Grand ?

Oui mais, me disent certains, c’est quand même un Thomas. Bien sûr.

Ce qui m’amuse dans cette historiette c’est de voir à quel point le vernis de cette clique craque vite.

Le patron qui ose proférer la veille, en Bretagne, qu’il ne va pas sortir son carnet de chèque pour chacun. Comme si l’argent de ce carnet de chèque lui appartenait…

L’Émelien qui fait du trafic de video sous les ordres de Benalla.

Le Benalla qui se dore la pilule au soleil à Marrakech, dans une villa à 14 000 euros (la nuit ?)

Et la Sibeth qui confond le copain du Christ et Thomas d’Aquin, philosophe du 13 ème siècle.

Enfin, qu’elle nous parle, la prochaine fois, du patron de son boss : Saint Thomas Faquin.

Ceci dit, je pense à la nuit qu’on dû passer les soutiens de notre spécialiste de la philosophie du doute, cherchant à expliquer comment elle avait pu confondre….

Elle aussi, elle se poudre ?

La fine équipe qui, d’après Crase, joue au Légo en réfléchissant aux destinées de notre monde !

Saint Thomas (les deux), priez pour nous !

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/sibeth-ndiaye-face-a-ruth-elkrief-1151627.html