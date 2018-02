Sigmund Freud au départ d’un grand jeu de piste…

Au moment où s’achève le cas Emmy von N…, et alors que Sigmund Freud s’apprête à en établir une « analyse critique », deux éléments significatifs apparaissent encore :

« L’expérience m’avait appris qu’un récit incomplet fait en état d’hypnose ne provoquait aucun effet curatif et je tenais, dès lors, pour insuffisant tout récit n’ayant fourni aucun progrès. Peu à peu j’avais appris à discerner d’après l’expression des malades la dissimulation d’une partie essentielle de leurs conflits. » (pages 929-930 du PDF)

Deux questions peuvent dès lors se poser : de quelle nature doit être ce progrès ? de quelle vérité peut-il s’agir ?

D’une certaine façon, Sigmund Freud vient de pénétrer dans un univers délesté de tout système d’orientation… Il s’agit donc, pour lui, de fournir les tout premiers jalons, en essayant de ne pas se fourvoyer dès le départ, puisque – sait-on jamais ? – ce qu’il s’apprête à faire ici engagera tout un avenir de recherche, et peut-être pas seulement pour lui.

Or, chacun de ces jalons doit porter un nom… qui va lui venir de la décision que Freud s’apprête à prendre à partir d’une expérience qui ne se limite bien sûr pas au cas Emmy von N… Nous n’avons pas oublié le séjour qu’il a fait à Paris auprès de Jean-Martin Charcot en 1885-1886, et nous pouvons imaginer ses constantes discussions avec Josef Breuer, ainsi que toutes les lectures qu’il a pu accumuler au-delà de ses travaux de neurologie, de neuropathologie…., ainsi en psychologie, en philologie, etc.

Voici la première ligne de son « Analyse critique » du cas Emmy von N… Elle montre que Sigmund Freud a bien conscience de la gravité de l’instant :

« Il n’est guère facile, sans entente préalable, de décider de la valeur et de la signification des termes. » (Idem, page 936)

Le premier de ceux-ci, dont il essaiera de définir le périmètre d’application, ne saurait nous surprendre :

« Il n’est pas aisé de savoir si un certain état morbide doit être tenu pour hystérique ou rangé parmi d’autres névroses (non purement neurasthéniques). » (Idem, pages 936-937)

Pour sa part, Sigmund Freud considère que l’affection présentée par Emmy von N… est tout à fait typique de ce qui se trouve rangé très couramment sous le nom d’hystérie, et il nous rappelle les principaux symptômes qu’il y a rencontrés :

« L’apparition facile des délires et des hallucinations avec une activité mentale pourtant intacte, les modifications de la personnalité et de la mémoire au cours du somnambulisme artificiel, l’insensibilité des extrémités douloureuses, certains faits d’anamnèse, les troubles ovariens, etc., ne permettent pas de douter de la nature hystérique de la maladie, ou tout au moins de la malade. » (Idem, page 937)

Mais ensuite, et avant de s’engager plus avant, Sigmund Freud éprouve le besoin de s’appuyer sur un document qui figure au tout début des Etudes sur l’hystérie (1895). Il s’agit d’une « Communication préliminaire » que Josef Breuer et lui-même avaient rédigée en décembre 1892 et publiée dès l’année suivante. Il en retient tout d’abord ceci :

« […] nous considérons les symptômes hystériques comme des affects et des séquelles d’émotions qui ont agi à la manière de traumatismes sur le système nerveux. Ces résidus ne persistent pas quand l’émoi initial a été liquidé par abréaction ou élaboration mentale. » (Idem, page 937)

À partir de cette problématique de « résidus » qui se seraient installés dans le système nerveux et qu’il conviendrait d’éliminer totalement, mais dont, parfois, subsistent encore quelques restes, un premier repérage peut se mettre en place. Freud s’y précipite :

« Il est devenu impossible de ne pas prendre en considération la question de la quantité (même si elle n’est pas mesurable). » (Idem, page 937)

Nous détenons donc un premier critère, une première façon concrète de saisir les enjeux de la thérapie qui va devoir intervenir, et du sens des résultats qu’elle va devoir obtenir. En effet ces « quantités », même non mesurables directement, correspondent à une double issue :

« Il faut comprendre que tout se passe comme si une certaine somme d’excitation abordant le système nerveux se trouvait transformée en symptôme durable dans la mesure où elle n’est pas, suivant son importance, utilisée sous forme d’action extérieure. » (Idem, page 937)

Face à un choc émotionnel, les quantités mises en jeu peuvent être dépensées physiquement ou dans la préparation d’une réaction adéquate. Elles peuvent aussi ne pas trouver de débouché immédiat, et persister sous la forme d’un état de tension… qui peut quitter la seule dimension psychique pour glisser vers telle ou telle partie du corps. Freud écrit :

« Nous avions accoutumé de penser que, dans l’hystérie, une partie considérable de la « somme d’excitation » du traumatisme se transformait en symptôme somatique. C’est ce dernier caractère de l’hystérie qui, pendant si longtemps, a empêché qu’on considérât cette maladie comme une affection psychique. » (Idem, page 937)

Or, ainsi que nous l’avons vu, l’un des soucis de Sigmund Freud – et de Jean-Martin Charcot avant lui – avait été de démontrer que, dans le cas des paralysies hystériques, les différents segments des membres atteints n’étaient pas frappés dans le même ordre que lorsqu’on se trouvait en présence de paralysies organiques… Ainsi était-il démontré de l’affection psychique manifestée par l’hystérie pouvait se saisir, d’une façon très spécifique, de la structure corporelle… et, en quelque sorte, y imprimer son nom.

Evidemment, Sigmund Freud a de la suite dans les idées… Mais ce n’est qu’un tout petit début, n’en doutons pas.

