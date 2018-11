Sigmund Freud, réformateur social ?

Toute thérapie consiste à dévier ou tenter de « sublimer » les poussées « instinctuelles »,.. vers des activités socialement valorisées. Certains diront : luxe réservé au riches,...pas toujours. L’adultère, s’il est accepté d’emblée dans le couple et une manière souvent de mieux fonctionner (comme une voiture). Mais j’ai constaté qu’il est plus facilement accepté dans les couples formés sur bases d’arrangements terre-à-terre, sociaux, parallèles. On veut une vie bourgeoise, des enfants, un statut,..et pour le « sexe, on s’arrange,... Il est rare et même quasiment impossible de réussir le tout. Pour qu’il y ait désir, il fait ce que Lacan a théorisé par : le manque,....Par contre, les couples qui se forment sur base de l’amour de l’amitié et des sentiments subtils, vivent nettement moins bien l’adultère,...Souffrant (ou l’inverse diront certains) d’une trop grande »authenticité" dans leur couple. Pour l’adultère, il faut savoir naviguer dans le jeu d’une certaine hypocrisie,...