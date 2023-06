Signes révélateurs de la crise soudanaise

Dans la crise soudanaise, la situation semble sombre, sans aucun signe d’espoir en vue. En fait, la situation pourrait même s’aggraver, car certains signes suggèrent une escalade prolongée. Le ministère soudanais de la défense a exhorté les soldats de réserve et les retraités à se rendre rapidement dans les bases militaires les plus proches pour s’inscrire officiellement.

La gestion sur le terrain de la scène soudanaise est ambiguë. Dans un premier temps, les dirigeants de l’armée ont lancé un appel à tous les retraités et à toutes les personnes valides pour qu’ils soient prêts à se protéger. Cependant, ils ont ensuite précisé que l’invitation s’adressait spécifiquement aux anciens soldats, les incitant à s’inscrire dans les bases militaires les plus proches. On ne sait toujours pas si cet appel est obligatoire ou volontaire.

Malgré cette ambiguïté, l’essence de cette déclaration importante tourne autour de deux scénarios potentiels, ou peut-être même d’une combinaison des deux.

Elle pourrait indiquer que les dirigeants de l’armée soudanaise sont prêts à participer à un conflit prolongé, avec la possibilité de se préparer à étendre l’étendue des combats et l’intensité du conflit au-delà du cessez-le-feu. D’autre part, cela pourrait signifier que les dirigeants de l’armée ont commencé à reconnaître que les effectifs actuels de l’armée sont inadéquats pour un déploiement géographique et pour parvenir à une résolution militaire décisive.

Il serait nécessaire de renforcer les forces humaines, y compris les forces de réserve et même les retraités, et d’impliquer potentiellement « toute personne capable de porter les armes ». Si cela est vrai, cela signifierait une indication cruciale de la trajectoire future du conflit.

Sur une note positive, il existe une adhésion relative au cessez-le-feu, qui a été négocié par l’Arabie saoudite et les États-Unis.

Les combats ont cessé afin de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire aux personnes touchées par le conflit qui a éclaté il y a plus d’un mois. Ce conflit a provoqué une crise humanitaire, entraînant d’importants déplacements de population et de nombreux réfugiés. Plus d’un million et demi de personnes ont été forcées de quitter leur foyer, soit en tant que personnes déplacées à l’intérieur du pays, soit en tant que réfugiés dans les pays voisins. Parallèlement, les rapports internationaux indiquent qu’environ 25 millions de citoyens soudanais ont besoin d’une aide humanitaire.

Le dilemme de la crise soudanaise réside dans le refus réciproque des deux généraux d’entamer des négociations politiques. Le seul progrès réalisé grâce aux efforts de l’Arabie saoudite et des États-Unis est l’accord de cessez-le-feu humanitaire, valable une semaine. Par conséquent, il n’y a pas d’accord définitif pour un cessez-le-feu, et encore moins pour l’ouverture de pourparlers de paix.

Le problème, comme l’ont observé de nombreux analystes, provient de la réticence du chef de l’armée, le général Abdel Fattah Al Burhan, à s’engager dans des négociations avec Hemeti. Selon la représentation officielle de l’armée, Hemeti est désormais considéré comme un « rebelle » et a été évincé de son poste d’adjoint d’al-Burhan. Par conséquent, la conclusion d’accords pour mettre un terme à ce conflit nécessite un temps considérable et des efforts diplomatiques importants. La résolution de cette crise par le biais d’une équation à somme nulle s’avère difficile.

Le retour de Hemeti en tant que partenaire de gouvernance est inacceptable tant pour Al Burhan que pour Hemeti lui-même. De même, Hemeti refuse d’être évincé du pouvoir de cette manière. Les deux hommes sont parfaitement conscients que si l’un d’entre eux prenait le contrôle, cela entraînerait l’arrestation de l’autre et la mise en œuvre de mesures punitives sévères.

Par conséquent, il devient évident que, au moins pour le moment, les parties impliquées dans la crise soudanaise s’appuient sur la situation militaire sur le terrain pour obtenir des résultats favorables.

Dans la crise soudanaise, l’armée vise à résoudre définitivement le conflit en sa faveur, tandis que les forces de soutien rapide (FSR) comptent sur leur domination des lieux stratégiques et des points de contrôle pour épuiser les capacités de l’armée et prolonger indéfiniment les combats.

L’une des difficultés de cette crise est que les résolutions envisagées par les deux parties, ainsi que par la plupart des acteurs extérieurs, tournent autour de la prise de contrôle du gouvernement par l’une des deux factions.

Compte tenu de la réalité du terrain, il s’avère difficile d’atteindre cet objectif. Les deux parties profitent du cessez-le-feu pour restructurer leurs positions, reconsidérer leurs points de vue et obtenir des soutiens à l’intérieur et à l’extérieur.

Un examen plus approfondi des faits montre que la capacité de l’armée soudanaise à maintenir l’unité dans un conflit interne prolongé peut être comparativement plus faible que celle des forces de sécurité soudanaises.

Ces dernières, qui obéissent à des règles et à une philosophie différentes de celles des institutions militaires régulières, sont habituées à travailler dans des conditions difficiles. Elles ont donc la capacité de persévérer dans un conflit interne de longue durée. Leur position pourrait être renforcée si des milices tribales ou d’autres groupes armés s’alignaient sur elles.

D’une manière générale, l’armée soudanaise semble manquer de temps. Elle doit résoudre rapidement le conflit pour éviter l’épuisement des forces, la baisse du moral et les difficultés à maintenir les capacités de combat dans des conditions de guerre urbaine.

En outre, il est possible que les stocks d’armes et d’équipements soient limités et que les salaires des soldats posent problème. En revanche, les FAR ont accès à la fois à des armes et à des fonds, ce qui les rend bien préparées pour de tels conflits sur le terrain. En outre, elles ont la capacité de rallier des alliés et d’obtenir un soutien extérieur en termes d’armement et de ressources financières en tirant parti des frontières avec les pays voisins du Soudan.

En l’état actuel des choses, il est difficile de formuler des scénarios plausibles sur l’évolution de la crise soudanaise.

Néanmoins, il est évident que l’intensification du conflit dans la capitale, Khartoum, constitue une calamité en soi. Elle propulse rapidement la situation vers un effondrement potentiel de l’État, accompagné de la destruction de points de repère institutionnels cruciaux tels que la Banque centrale, diverses entités gouvernementales, des hôpitaux et la détérioration de l’infrastructure publique, entre autres conséquences.

Ce qui est encore plus préoccupant, c’est que la communauté internationale a clairement commencé à ignorer la crise soudanaise. Suite à l’évacuation des ressortissants étrangers du pays, la crise a rejoint les rangs des nombreux problèmes oubliés de l’agenda international.

Dès le début de la crise, nous avons lancé un avertissement à ce sujet : si les efforts saoudiens et américains pour trouver des solutions à cette crise persistante s’arrêtent, la situation risque de se détériorer davantage. Ceci est d’autant plus vrai que les efforts africains se sont complètement arrêtés après les tentatives de médiation infructueuses du conflit naissant.