Signification du zombie

À l'instar des spectres, ils pullulent dans les films hollywoodiens. Mais les zombies s'éloignent symboliquement du fantôme en ceci : tandis que l'entité spectrale reste éloignée du « vivant » par un gouffre, cette césure n'existe pas pour les zombies. Le mort-vivant est, précisément, « mort » et « vivant ». Ce qui est au fond significatif : sa ressemblance/dissemblance porte un message.

Quotidiennement, l'Image et le Symbole nous entourent.

Cependant, ils ont perdu leur sens profond – ils ont été « désaffectés » puis réduits à des figures falotes et faibles, au moyen desquelles le regardeur conscientise peu de choses. En effet, dans le roman, dans le cinéma (cette industrie des symboles) ainsi que dans les publicités, refont surface les figures qui, auparavant, apparaissaient déjà au sein des principales religions de peuples donnés. Désormais, ayant été diminués par l'époque, les symboles – cachés mais toujours présents – doivent être redécouverts. Par là, nous obtenons une nouvelle connaissance.

Non pas une connaissance « entre les autres » mais une connaissance primordiale : de la dissection des restes putréfiés des glorieux symboles d'autrefois, on en arrive à une science du subconscient. En cela, les symbologues déchiffrent les codes des tréfonds de l'âme humaine – ce qui, en d'autres termes, revient à analyser et à voir (peut-être) l'architecture de la psyché. Or, l'entreprise n'est pas seulement utilitaire ni scientifique, elle aide directement à performer et à épanouir l'Individu...

J'ai parlé, dans un précédent article, du symbole du démon.

Le spectre et le démon sont similaires au zombie.

Car pour ces trois affreuses créatures, un élément fait figure de dénominateur commun : le fait qu'à chaque fois à l'écran, pendant l'intrigue d'un livre, ou au sein des visions bénignes du rêveur, la trinité zombie/spectre/démon apparaît dès lors qu'un trouble approche progressivement.

Quand bien même le zombie apparaîtrait au moment d'un instant paisible, son symbolisme serait le même, c'est-à-dire une apparition viatique d'une solution de continuité « anthropologique ».

Précisément, d'ailleurs, le « milieu » (à savoir l'environnement de son apparition) n'est pas exactement le même que celui des spectres et des démons.

Le zombie est d'abord associé à la fin de la société, de la civilisation. Il est l'ennemi du Cosmos par excellence. Le fait est qu'il est là quand les hommes font n'importe quoi : durant des expériences chimiques, à cause de la libération malheureuse d'un virus, ou après des rites sataniques. D'où vient que l'origine haïtienne des zombies soit le vaudou, puisque le vaudou est la combinaison entre des traditions païennes et le catholicisme romain. À bien des égards, la hiérarchie de l'Eglise a toujours jugé sévèrement de telles pratiques. Et pour cause : le vaudouisme est une anomalie, une « hérésie », c'est-à-dire un élément démoniaque au sein du culte chrétien.

Le parallèle avec le zombie est évident : le mort-vivant lui aussi est une « anomalie », un mélange hétérodoxe entre le Cosmos (donc l'ordre, ici le culte catholique – si l'on veut) et le Chaos (par conséquent les rituels païens, comprendre : des attitudes diaboliques d'un point de vue chrétien).

De même, les zombies sont des morts-vivants : tout à la fois mort et vivant. Mort, donc, une part dans le chaotique, l'amorphe, l'inconnu, l'horrible ; vivant, une part dans le connu, le normal, l'ordinaire. On remarque, partant, qu'usuellement, les films d'épouvante font surtout peur lors même que la menace surgit dans un milieu familier (la maison, l'école, au bureau). The Grudge (2004) de Takashi Shimizu en est un bon exemple : ici, le fantôme ne respecte pas les « conventions de Genève » – il hante pendant la journée, même lorsqu'il y a du monde autour de soi, et dans des endroits incongrus (une cabine téléphonique par exemple). L'horreur tient dans l'insertion soudaine de l'horrifique dans le connu.

Et les zombies appartiennent généralement à cette catégorie d'insertion inopinée...

S'il fallait, de surcroît, indiquer le genre précis auquel relèvent les zombies, ce serait le même que celui des doppelgängers du folklore germain. D'habitude, ils sont le double d'un individu vivant. Quelquefois ce concept est utilisé sous une forme terrifiante : le double est un double horrible, servant à avertir l'original d'un malheur temporellement proche.

Comme les zombies, les doppelgängers sont des mélanges entre le normal (l'individu vivant) et l'horrible (l'individu sous sa forme prémonitoire de cadavre – thème employé à merveille par le film Lake Mungo, 2008, de Joel Anderson).

Les morts-vivants, eux, ne sont pas le double avertisseur d'un individu seul. Ils sont le double de l'humanité en général pendant qu'elle s'essaie dangereusement à des expériences, dirait-on, « amorales ». Autrement dit : leur présence avertit que l'homme « se prend pour Dieu » avec ses connaissances interdites, et que, ce faisant, à rebours de son intention, il régresse à un stade « animal ».

Lorsque le double – donc le zombie – apparaît sous la forme d'un être humain décomposé, desséché, hideux et puant, complètement débile et féroce comme une bête, il signifie qu'à force de science l'humain chute – noli altum sapere.

Normalement, la mort n'est pas le contraire de la vie. Dans la plupart des religions, la mort reste un stade transitoire grâce auquel l'individu découvre une nouvelle existence. La mort affiche ainsi une évolution positive. Mais, avec le zombie, ça n'est plus le cas. Pire encore : c'est une régression, une involution. De sorte qu'il n'y a rien de plus horrible que de voir qu'au moment où l'on pense découvrir, matériellement, par les moyens de la science, les clefs de l'immortalité (en conséquence un nouvel accès au Paradis terrestre), que tout ceci s'avère en fait le viatique de pleins de misères, voire d'aggravation de notre sort sur Terre.

Et ça n'est pas une simple semonce d'ordre religieux...

En réalité, ça concerne tous les problèmes éthiques quotidiens. On remarque d'emblée que, sans qu'on le sache constamment, l'orgueil du savoir, de la connaissance, de l'intellectualité pose un problème désormais énorme. Car comment l'ordre et la culture peuvent-elles tenir du moment, où, de façon arrogante, les intellectuels césurent leur monde d'avec celui de la multitude ? Puis, ça ne touche pas que la société : l'individu lui-même perd parfois à cause de son arrogance ; il régresse.

Nous avons affaire ici à une peur très fondamentale. L'évolution, le progrès vers un nouveau Paradis est la source de félicité suprême pour la conscience. Inversement, l'involution terrifie – l'instinct humain y est tellement contraire qu'à la seule écoute de rumeurs de guerres civiles, d'incestes, d'anthropophagies, il en est tout bouleversé.

Pour ainsi dire, les zombies sont le miroir de l'humanité ratée, lesquels viennent hanter les vivants en guise de signe avant-coureur de la déchéance prochaine. De quoi détruire notre apathie...