Silence, on tourne

Voilà ; le scénario est ficelé après des mois d’essai et des années d’écriture, les figurants dont on a besoin en grand nombre se pressent, les acteurs principaux ont été arrêtés, après quelques chamboulements, les metteurs en scène arrivent à peu près à s’accorder : c’était un défi d’en avoir plusieurs, les producteurs ont les poches pleines…

5 4 3 2 1

le cinq avril 21, du troisième millénaire… on ne peut mieux coïncider.

Tant que son monde est en paix, je veux dire tant qu’on peut feindre d’ignorer les guerres que notre monde fait ailleurs, tant qu’on n’est pas sûrs, on peut causer. D’ailleurs, on cause, on ne s’en prive pas. Quelques évènements fâchent et séparent, plusieurs depuis Charlie ont un peu éclairci le tableau.

Le dernier évènement en date est un micro-organisme couronné, comme un roi, le roi de l’embrouille. Au début, on regarde, s’étonne, réfléchit, on s’instruit, on fouille, on découvre… l’horreur... du mensonge sans vergogne de nos gouvernements, mais, on l’a dit vingt fois déjà, l’étonnante crédulité des populations. À bien y réfléchir, et à analyser, c’est pas si étonnant que ça, mais comme ça sort très vite, ça prend des proportions énormes et ça surprend.

Puis le temps passant, les choses se répètent, on se lasse, on se terre, on attend. On sait que ça viendra d’un coup.

Nous y sommes. L’évènement qui les rendra vainqueurs, ou qui les achèvera.

ACTION

Aujourd’hui, ou plutôt dès demain au sens strict, on va se faire vacciner, parce que ainsi on ne pourra pas mourir de ce virus ; pas l’attraper et le refiler à mémé. On va aider à son éradication. On va faire œuvre de bien public en faisant comme tout le monde ; on va pouvoir retrouver une vie normale, consommer, sortir, partir en vacances, bref, vivre… comme vivent neuf milliards d’humains ?

C’est compter sans les récalcitrants ; cherchez pas, il y en a toujours, partout, qui empêchent le consensus du pouvoir absolu. Certaines fois ce sont les idiots utiles, parce que, sans eux, le pouvoir s’ennuierait à mourir, parfois parce qu’ils aident le pouvoir à rassembler des foules plus nombreuses, contre eux-mêmes quand le pouvoir a bien réussi à les diaboliser. Personne n’aime le diable.

Les récalcitrants aujourd’hui, ne sont pas si idiots ni si utiles que ça au pouvoir, parce que leur ensemble brasse large, dans toutes les contrées, toutes les sciences, tous les milieux sociaux, et certains qui auraient aimé continuer à roupiller à l’ombre du pouvoir, s’interrogent devant ces évidences, se tâtent, hésitent.

Je comprends, nous comprenons bien, que celui qui a déroulé ses jours tranquilles jusqu’ici, passant sereinement les inévitables accrocs politiques, économiques ou écologiques, trouvant toujours une raison pour atténuer la gravité des choses, a du mal à soudain se trouver acteur d’un film d’horreur.

Ouvrir les yeux sur le monde d’aujourd’hui, il faut avoir les reins solides, et le cœur bien accroché.

Mais pitié, OUVREZ-LES

Tous les vaccinés ne mourront pas dans le mois ! Heureusement ! Mais comme il y a des récalcitrants, le gouvernement aura beau jeu de discriminer, de réprimer. Et il n’est pas question ici de se dire que, quoi, je me ferais violence pour des vauriens qui nient l’évidence ? Non, c’est simplement que vous êtes dans l’erreur mais cette erreur n’est pas anodine, non seulement en ce qui concerne votre santé, mais en ce qui concerne le vivre ensemble, l’organisation de notre société.

Accepter le deal ( c’est le mot !), c’est jouer le jeu du pouvoir ; donc, ne plus la ramener après pour dire voter pour une opposition… identique au pouvoir. Ne pas pleurer après parce que, malgré le vaccin, vous ne pourrez pas sortir comme il vous plaira. Ne pas pleurer parce que, autour de vous, il y aura des dégâts.

Mais surtout !! PITIÉ

Sortez de votre zone de confort où le certain est impossible ; prenez le temps, et si vous voulez manger au resto, faites ouvrir votre resto préféré : je suppose qu’il y aura jurisprudence ! N’oubliez pas la fraternité. Si vous avez peur du virus, regardez bien les chiffres : pas plus que les grippes hivernales, et ce, pas « grâce au confinement » ( qui ne sert à rien) , mais « avec l’interdiction de soigner ! »

Souvenez-vous de H1N1, où l’intox n’était pas au point, vous n’avez pas flippé comme des fous !

Reprenez pied, on a changé de monde, même sans croire les débordements, possibles mais les plus fous, des paranoïaques complotistes.

*On a changé de monde. 2001 a rendu visible l’amoralité et l’impunité des pouvoirs apprentis sorciers.

On dirait que plus personne ne connaît la mythologie, ni l’Histoire ; on dirait que un monde bisounours a empégué notre atmosphère : on sait depuis des millénaires que celui qui maîtrise le feu, peut vous réchauffer, ou vous brûler. On sait que celui qui maîtrise l’énergie nucléaire, brûle de détruire le territoire ennemi.(1) On sait donc que celui qui domine et dirige celui qui maîtrise la bidouille de virus, brûle d’en exercer le pouvoir. La guerre bactériologique n’est pas une idée en l’air sortie d’un film de science-fiction.

Si vous vous faites vacciner, non seulement vous risquez votre santé, mais ça, je n’en ai pas de preuves personnellement, mais vous contribuerez à la discrimination, au marquage systématique – et ce n’est pas parce que vous acceptez depuis les évènements attentat de vous faire fouiller aux concerts ou aux aéroports – qu’il faudrait élargir la fouille au-delà de votre sac et vos poches, dans votre sang !

1) Pour vous aider à dessiller, je vous conseille vivement l’ouvrage de Jean-Marc Royer : » Le Monde comme projet Manhattan » ; certes, c’est pas gai, c’est dense, et passionnant, mais quand vous sortez de là, vous comprenez l’hybris. Et vous savez que ce n’est pas un conte pour enfants.