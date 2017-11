Silence, on tue au Togo !!!

Bonjour,

Français d'origine Togolaise, je me fends de cet article ce jour pour attirer l'attention sur les exactions en cours dans ce petit pays d'Afrique de l'ouest.

Depuis maintenant trois mois un soulèvement populaire a lieu comme ce fut le cas dans diverses contrées (Tunisie-Égypte-Syrie-Burkina Faso etc....) contre la dictature sanguinaire d'un homme qui réprime dans le silence de la communauté internationale. Il est difficile et insoutenable qu'aucuns pays notamment la France dont ce fut jadis la colonie. Aussi j'ai décidé d'attirer la bienveillance de quelques âmes en espérant toucher les décisionnaires sur les événements atroces qui ont cours en ce moment.

A ceux qui luttent contre les dictatures

De père en fils, gouvernement après gouvernement, les mauvais coups frappent toujours plus fort les Togolais tandis que les milliards s’évaporent vers on ne sait où, précarité, pauvreté, impossibilité d’accéder aux soins, manque d’infrastructures , chômage au plus haut, pas de services sociaux et de services publics, sans oublier les exactions et barbaries commises à l’endroit d’une population sans défense et livrée en pâture à des pseudos militaires accompagnés de miliciens d’une bestialité sans nom.

Tout ce que les Togolais veulent arrachés pour vivre mieux au risque de leurs vies , effacer 50 ans de dictature féroce où le peuple exploité est condamné à l’ésotérisme et l’obscurité à perpétuité…

Face à cette hostilité du pouvoir en place, la population lutte sans armes avec cœur, courage, abnégation au nom de la constitution de 1992 (qui dit "Nul ne peut en aucun cas effectuer plus de deux mandats"), que fait la France, que fait la communauté internationale pour sommer Faure Gnassingbé (Président au pouvoir depuis 2005, et qui en est à son troisième mandat après les trente huit années de son père) de quitter ce qui ressemble Faure à un trône de roi ?

Que faire ?

Ce que le pouvoir craint par-dessus tout, c’est que le peuple ne s’essouffle aucunement et reste constant dans cette bataille. Chers Togolais une nouvelle fois, nous sommes fiers de vous, fiers de votre détermination, fiers de votre bravoure dans ce combat qui n’aura de fin que quand vous aurez gain de cause. Vous êtes, nous sommes à l’apogée de notre nouvelle histoire et rien ni personne ne pourra éteindre la soif de liberté qui vous habite, vous êtes en train d’écrire les premières pages de votre avenir. Cet objectif peut paraître lointain. Pourtant c’est le seul espoir et l’histoire des luttes passées comme le nombre des luttes actuelles dans le monde montrent qu’il n’est pas inaccessible à condition de mener la bataille idéologique, de préparer les mobilisations à venir, d’utiliser les outils à votre disposition quand bien même qu’ils ne soient pas abondants pour renforcer l’unité du Togo afin que chacun d’entre vous retrouve la confiance et l’espoir en un avenir meilleur.

C’est pourquoi, étant donné la gravité de la situation, nous en appelons à la diaspora Togolaise et amis de la liberté, de la démocratie et, interpellons la France et l’ensemble de la communauté internationale, à se saisir du dossier Togolais. La victoire est à portée de mains afin de construire l’unité dans l’action, afin de proposer un destin bienheureux à la jeunesse de notre pays.

VIVE LE TOGO LIBRE