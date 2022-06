Silence, on tue ! Des chrétiens sont massacrés au Nigeria dans l’indifférence générale

Le Dimanche 5 juin jour de pentecôte s'est produit le massacre de Chrétiens dans l’église Saint Francis d’Owo, au Nigeria. Plusieurs dizaines de Nigérians chrétiens, dont de nombreux enfants, auraient péri, selon plusieurs sources.

Qui en parle ? qui s'en émeut ? pourquoi ce silence en France ?

Nos grands médias ''d'information'' continue sont étrangement discrets sur le terrible massacre de chrétiens au Nigeria ce jour de la Pentecôte. Un silence médiatique et politique assourdissant

C'est ce qu'on appelle de la désinformation par omission.

Ce qui se passe au Nigeria ne date pas d'hier, mais se déroule toujours dans l'indifférence générale.

Alors que les fusillades de déséquilibrés aux États-Unis résonnent jour après jour à nos oreilles, que nos chaînes d'information continue ne cessent heure après heure de nous détailler ces événements, RIEN sur ces attaques contre des chrétiens par des musulmans radicaux au Nigeria.

Le Nigérian Gidéon Para-Mallam, pasteur dans l’Evangelical church winning all, nous explique la situation au Nigéria

« C’est une période très difficile pour les chrétiens, notamment au Nord et au centre du pays. Les églises sont fréquemment attaquées. Les villages chrétiens sont détruits. De multiples attaques et kidnappings ont lieu. Et ce sont les femmes qui en sont les premières victimes. Elles sont violées et celles qui sont enlevées deviennent des objets sexuels. Ces attaques résultent de l’expansion de l’islamiste fondamental de Boko Haram et de la radicalisation des Peuls, nous ne devons pas nier le fait que Boko Haram veut éradiquer les chrétiens. »

Nigeria : le martyr de Chrétiens qui laissent le monde indifférent

Le journaliste Vincent Hervouët explique que la moitié des Nigérians, ils sont plus de 215 millions d’habitants, c’est le pays le plus peuplé d’Afrique est chrétienne.

Ces chrétiens habitent principalement le sud du pays, les musulmans soumis à la Charia Habitent au Nord.

La cohabitation chrétiens musulmans s'avère impossible.

Le Nigeria attire l’attention de l’ONG chrétienne qui estime que 4 650 personnes y ont été tuées « parce que chrétiennes » en 2021.

Alors quelles peuvent être les raisons de ce silence politicomédiatique dans notre pays ?

Que se passe-t-il dans notre pays qui puisse nous inquiéter pour que l'on nous cache ces tueries ?

Quelles motivations à des battages médiatiques incessants sur certains sujets et à des silences gênés et gênants sur d'autres ?

Certains expliquent que depuis le Bataclan et les menaces islamistes, les Français se sentiraient concernés par les méthodes de conquête islamistes, et les affres des chrétiens devant cohabiter avec des islamistes les alarmeraient, c'est nettement plus plausible !

Autre explication sur cette posture des médias et du pouvoir, la volonté par le silence d'éviter tout amalgame, éviter de « jeter de l'huile sur le feu » comme ils disent, car les drames du Bataclan, du père Hamel et de Samuel Paty commis par des islamistes ont marqué les Français.

En vérité, je crois que le pouvoir et certains politiques craignent aussi que les sujets sur l'immigration, les quartiers de non droit, le lent travail de l'islam radical sur les populations musulmanes, l’ensauvagement de notre société ne reviennent au premier plan.

Les Français se rendent compte que la France, en plus d'une immigration de masse plus importante ces dernières années est devenu le terrain de jeu de clandestins, de soit disant mineurs isolés, venant de pays plus ou moins islamisés et radicaux. On sait pour revenir sur un fait récent, que des clandestins et MNA étaient nombreux dans ces 400 personnes qui ont agressé, dépouillé des anglais et des espagnols au stade de France.

Alors comme souvent, c'est l'omerta du pouvoir et des autorités sur la nationalité des mis en cause et sur leur prédigérée étoffé. Le pas d’amalgame, le politiquement correct l'exigent.

Il faut surtout éviter que les gens fassent le lien faire entre immigration, délinquance et islamisation. C'est une évidence, les chiffres le confirment, mais interdiction d'en parler, sinon disqualification immédiate pour racisme, xénophobie, fascisme et mise en danger de la république.

Ce silence aurait surtout pour but final de ne pas augmenter la crainte des Français sur la cohabitation entre Islamistes et chrétiens alors qu'ils voient les chiffres d'actes et de menaces antireligieux se focaliser sur certaines populations dans notre pays. S’agissant des faits antichrétiens, sur l’année 2019, il y a 1052 faits recensés, qui se décomposent en 996 actions et 56 menaces.

Tout le monde voit aussi les avancées des islamistes dans leur comportement et l'influence qu'ils ont sur une partie des musulmans dans notre société ; Le Burkini, les poupées sans visage, le comportement de certains élèves, le refus d'écouter de la musique, le refus de suivre certains cours, leur tenus vestimentaire importées de pays musulmans radicaux, pour tester la résistance de notre laïcité, les prêches contre la France dans certaines mosquées.

Alors moins on parle de guerres de religions menées par des islamistes au Nigeria et dans d'autres contrées, moins on parle de ces agressions constantes visant à éliminer les chrétiens, moins on inquiète les français sur le manque total de défense de notre pays contre un islamisme en progression constante.

Les médias, le pouvoir et une gauche islamo gauchiste s’ingénient depuis des décennies à jouer les autruches, par idéologie, soumission, lâcheté ou calcul électoral. Mais de là à obliger tous les Français a mettre la tête dans le sable, il leur reste un pas difficile à franchir.