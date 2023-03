Silicon Valley Bank et Signature Bank : cinq questions sur le krach boursier latent

@lecoindubonsens

Il y a cinquante ans, il existait encore une certaine autonomie économique au niveau des états, même encore au début des années 80, le gouvernement d’Union de la Gauche a procédé à de multiples nationalisations, notamment bancaires.

Mais d’une part on a pu constater que cela n’apportait pas une meilleure efficacité (cas du Crédit Lyonnais), et d’autre part, l’imbrication dans l’économie de la CEE et mondiale a conduit le gouvernement d’alors à un virage de ’’réalisme économique’’ (compétitivité à l’international, etc.) et de rigueur budgétaire (face aux attaques contre le franc). On n’était déjà plus comme en 1969 où le général de Gaulle avait autoritairement refusé une dévaluation, et ’’les marchés’’ en avaient pris acte -mais il est vrai que le budget était alors à l’équilibre (sans recours aux avances de la BDF, contrairement à une croyance fausse).

Aujourd’hui, nos grandes entreprises et banques sont devenues complètement multinationales, et on est extrêmement dépendant pour de nombreux secteurs, donc peu de chose peut se faire isolément au niveau du pays,

De ce fait, un changement de système ne pourrait se faire qu’au niveau européen et mondial (OMC, etc.). Vaste programme.

On aurait plus de marge si on disposait de richesses minières dont le reste du monde serait dépendant, mais macache...