Sionistes : Cette maison me plait… Elle est à moi !

Vous avez le droit d’entrer dans une maison et décider qu’elle devienne votre propriété, car, l’argument massue est que « dieu a donné au peuple élu ce territoire et vous pouvez en disposer sans aucune forme de procès, c’est à vous, car c’est un acte judaïque. » Donc, vous vous dirigez vers la bâtisse, essayez d’en forcer l’huis, et si on vous demande pourquoi pour vous c’est tout à fait normal d’agir ainsi, vous rétorquez plein de morgue « c’est la plus belle vue sur l’esplanade du tombeau des patriarches. » Et on peut sentir, au ton de votre voix, que, c’est sans appel, car vous êtes dans votre droit le plus absolu… Ce genre de saynète se passe tous les jours en Cisjordanie occupée, dans la ville d’Hébron ou à Jérusalem. En tant que membre du peuple élu, vous n’avez aucunement à vous préoccuper du ressenti de ces sous-hommes de Palestiniens, de chrétiens ou autres, non membres de votre communauté. Ouste ! Dehors, c’est moi que v’là !

Cette intro, pour présenter un quidam si caricaturalement sioniste à l’extrême et qui vaut son pesant de shekels. Faire comprendre un contexte historique c’est l’observer à deux niveaux : the big picture, soit, analyser les tenants et aboutissants d’une problématique, mais c’est aussi, prendre un cas particulier, symbole d’une manière d’agir des personnes dans la population.

Thierry Attali. Je l’ai découvert aux détours de certains sites dits complotistes, qui ont mis en lignes des vidéos du Sir. C’est un citoyen de deux pays « démocratiques », la France et l’Israël. J’espère que dans le 1ᵉʳ il se comporte avec respect ou du moins, il ne peut pas se montrer aussi infect sous peine d’ennuis. Dans le second pays, c’est open bar ; face caméra, il dit sans se démonter : « moi, je n’ai pas de tabou avec le mot conquête, il faut arrêter coté israélien d’être complexé de la chose, en tout cas moi, je ne le suis pas du tout. » Quand il dit « conquête » comprenez colonisation et possession par la force de biens appartenant à des Palestiniens. Regardez la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=w10FwSSvRHo - Cette vidéo a été postée le 20 novembre 2023, mais certainement tournée bien avant, car sur la seconde vidéo, Attali, semble plus âgé et ses cheveux bien plus longs.

Seconde vidéo récente, vers le 7 octobre 2023, Thierry Attali a perdu son beau-fils. Celui-ci était soldat, et il fut l'un des premiers à tomber. Voici le témoignage :

Attali décrit, comme s’il y avait été présent, la conduite héroïque de son beau-fils. Puis, il décrit de manière précise la découverte des corps. Enfin parlant du Hamas, « Israël va les « nettoyer », il faut les « nettoyer », c’est ni un problème de territoire, ni un problème de religion, c’est un combat entre le bon et le mal, la lumière et les ténèbres, entre l’occident et le fondamentalisme et que chacun a déjà choisi son camp. »

Https ://twitter.com/Cdanslair/status/1714198787982245951

En regardant l’une après l’autre les deux vidéos, il est patent, pour une personne possédant toute sa raison, qu’il y a, la cause et l’effet… Se comporter comme un squatteur, un hooligan tout en se moquant totalement de toute morale, d’humanité, ce sioniste convaincu sur la seconde vidéo, ne fait que crier sa haine et vengeance. Pourtant, avec seulement un peu d’introspection, son beau-fils devrait toujours vivre, car, le Hamas, n’aurait jamais dû commettre ces actes barbares ; Mais se comporter en barbare ne peut entrainer QUE des actes barbares. Point !

L’individu, n’est pas une exception, il serait même quelque part la norme de ces « colons » sans foi ni loi qui bafouent tous sentiments d’humanité et ce depuis des décennies, plus particulièrement sous les long règne de Netanyahou. Etre convaincu de sa supériorité biblique, et de la « reconquête » d’une terre jadis « donnée » par dieu ; et voila ce que ça donne : des comportements déjà vus dans le milieu du 20ᵉ siècle qui, cependant, firent souffrir leurs ancêtres. Décidément, certains peuples oublient ou oublient lorsque cela les arrange !

Pour bien comprendre le contexte de révolte des Palestiniens, regardez cette 3ᵉ vidéo. Là, c'est, Stuart Seldowitz, un sioniste pur jus, qui insulte un vendeur des rues. Dire que ce personnage a été membre du gouvernement Américain durant 30 ans, et un responsables security adviser du président Obama…

https://twitter.com/i/status/1727237927678386231

Ces types transpirent et respirent la haine. Il ne sera jamais possible de pouvoir construire une paix possible dans cette région. Si un jour les U.S lâchaient les Israéliens, ils n’hésiteraient pas une seconde à utiliser le feu nucléaire, car après eux, c’est le déluge. Pourtant, il faut absolument les arrêter !

Alors gardons espoir, parce que deux bonnes décisions viennent d’être prises : l'Irlande vient d’expulser l’ambassadeur israélien, ainsi que de même pour la Colombie. Il faut, comme au temps de l’Afrique du Sud et de son apartheid, isoler l’État sioniste de la communauté du monde, en espérant qu’un Nelson Mandela israélien apparaisse… On peut rêver, non ?

Georges ZETER/novembre 2023

